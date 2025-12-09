España

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “La cultura del trabajo que tenemos en España es horrorosa”

El abogado cree que “el modelo actual del trabajo se ha quedado obsoleto” y el “sistema de fichar en entrada y salida no sirve”

La cultura del trabajo (TikTok
La cultura del trabajo

La discusión sobre la jornada laboral en España vuelve a encenderse mientras miles de trabajadores sienten que su día no termina al salir por la puerta de la oficina. Entre horas extras no remuneradas, desplazamientos interminables y una cultura laboral que sigue midiendo el compromiso por el tiempo sentado frente al ordenador, crece la sensación de que el modelo actual se ha quedado obsoleto.

El debate político se traduce en las horas de trabajo que hacen los españoles con una jornada de 40 horas semanales, que el Gobierno buscaba reducir a 37 horas y media sin perdida de salario. La ley en España se mantiene intacta desde que se estableció en 1983 a pesar del aumento en la productividad.

A estas 40 horas hay que sumarle las horas extras, muchas veces no pagadas o mal pagadas, más el transporte para llegar a tiempo en el trabajo que en el mejor de los casos son 20 minutos, pudiendo llegar a la hora o incluso más. El trabajo en España se basa más en el tiempo diario que estás en la empresa que en la productividad.

El sistema laboral no promueve la productividad

“La cultura de trabajo que tenemos en España es horrorosa en muchísimas compañías”, explica en TikTok Francisco Fernández Yuste, creador de la cuenta de “Mejora tu Éxito Laboral”, en un vídeo donde critica duramente el sistema y cuestiona algunas de las prácticas más arraigadas en el entorno laboral.

En el mismo vídeo explica que el sistema de fichar a la hora de entrada y de salida “no sirve” si no se acompaña de una verdadera evaluación de la productividad: “Lo que hay que hacer es ser productivos y medir bien las funciones que hay que realizar”. Sobre las horas extras no remuneradas también tiene qué decir: “¿De qué vale que yo eche mis 37 horas y media si luego estoy pensando en mi jefe y en cómo me está fastidiando?“.

El tiktoker cree que habría que cambiar el modelo de trabajo y la mentalidad empresarial implantando mecanismos que permitan la desconexión digital y un mayor bienestar general. También argumenta de que no es un tema de horas sino de cambiar el modelo de trabajo y de poner mecanismos para que “la gente pueda desconectar” y “disfrutar de atardeceres”.

La idiosincrasia de la cultura del trabajo en España

En España, el concepto de tiempo y puntualidad de las personas no es el mismo que en otros países. Por ejemplo, las reuniones suelen empezar y terminar tarde y los plazos se alargan con bastante frecuencia. Se suma a que en muchas jornadas laborales no se empieza hasta después de las 10:00 por lo que terminar después de las 20:00 es habitual.

Un aspecto positivo es el equilibrio trabajo-vida y vacaciones en el cual España está por encima de la media. Desde la pandemia COVID-19 y la implantación del trabajo remoto, España trata de garantizar el derecho de los trabajadores a desconectar digitalmente cuando no están en horario laboral con dudosa eficacia.

Especialistas de GQ y médicos de Harvard señalan que el cerebro humano no está preparado para administrar varias tareas simultáneamente.

El debate sobre la jornada y la productividad, lejos de cerrarse, sigue revelando tensiones entre tradición y modernidad. Vivimos en una etapa de cambio donde el trabajo busca alinearse con la conciliación, buscando hacer la vida más sencilla del trabajador mientras que lo compagina con una jornada de trabajo larga obligada a hacerla para llegar a fin de mes.

