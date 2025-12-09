España

El niño asesinado en Almería fue violado y golpeado por la pareja de la madre

El auto del caso añade que las agresiones se producían, posiblemente, “con conocimiento” de la madre del menor

El abuelo del niño asesinado
El abuelo del niño asesinado por su madre y su pareja en Almería se persona como acusación particular para solicitar la incineración del cuerpo. / Europa Press

El niño de cuatro años, cuyo cuerpo fue hallado en una playa de Almería el jueves pasado, habría sido violado y golpeado hasta la muerte por la que fue la pareja de su madre, Juan David R.C. Según la investigación de la Guardia Civil recogida por la Agencia EFE, el maltrato hacia el menor se producía de manera habitual. Así se relata en el auto de ingreso en prisión dictado por la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería), al que ha tenido acceso la agencia de comunicación.

El pasado 4 de diciembre, la Policía detuvo en Almería a una mujer y un hombre por la muerte del hijo de ella, cuyo cuerpo fue hallado en la playa de Garrucha. La Guardia Civil localizó el cadáver del menor en una zona rocosa con signos de violencia. La tía de la madre fue quien dio aviso de la desaparición del niño después de que la mujer le enviara un mensaje en el que le decía que lo había abandonado en una caseta de la playa donde, horas más tarde, se encontraría el cuerpo. Sobre las 22:30 del jueves pasado, se activó la búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

El cadáver fue localizado con evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta. Poco después de iniciar la búsqueda del menor, los cuerpos de seguridad detuvieron a la madre y la que habría sido su pareja. Este, ahora acusado de violar y golpear al menor, de acuerdo a la investigación a la que ha tenido acceso EFE, tenía vigente una orden de alejamiento de la mujer. Desde entonces, se decretó prisión sin fianza para la pareja, la cual evitaba llevar al menor al médico para que no se documentaran las agresiones físicas.

Según los investigadores, el hombre aprovechaba los momentos en los que se quedaba al cuidado del menor en el domicilio que compartía con su madre. En una ocasión, habría llegado a fracturar un hueso del brazo del niño, informan. El auto añade que esas agresiones se producían posiblemente “con conocimiento” de la madre del menor, Bárbara Ysmar B.O., relata EFE.

El abuelo del menor se persona como acusación particular

En cuanto a lo sucedido, el auto rememora cómo se produjo el asesinato del menor de cuatro años. Sobre las 11:00 horas del miércoles 3 de diciembre, la madre del menor se fue a preparar comidas al quiosco en el que trabajaba, dejando solos en la vivienda a su pareja y al niño. Juan David habría aprovechado para violar al menor y golpearlo “de forma reiterada” en el abdomen y otras partes del cuerpo.

Detención de 11 personas por tráfico de menores (Policía Nacional)

El abuelo del menor se ha personado como acusación particular en el caso para solicitar la incineración del cuerpo. El hombre, quien dio sus apellidos al niño y era su figura paterna, busca incinerar el cuerpo de su nieto, un trámite judicial que sigue bloqueado por la patria potestad de la madre, actualmente en prisión provisional e investigada en la causa.

