Agencias

Investigan la muerte violenta de un niño de cuatro años cuya madre y otro varón han sido detenidos

La Guardia Civil ha detenido a la madre de un menor de cuatro años de edad y a otro hombre ante la muerte violenta del pequeño, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en la noche de este miércoles en una playa de Garrucha (Almería).

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press los arrestos tanto de la madre como el del varón, cuya relación con la progenitora está por determinar, si bien no se trata del padre del pequeño fallecido.

La investigación, bajo secreto, trata de aclarar la supuesta participación de cada uno de los involucrados. La madre, aunque vecina de Garrucha desde hace más de un año, residía actualmente en otro municipio costero del Levante almeriense.

El cuerpo del menor fue localizado por las autoridades en torno a las 23,30 horas en una playa situada en el límite de los términos municipales entre Garrucha y Mojácar, frente a una gasolinera, poco después de que se diera un aviso por su desaparición.

El aviso por la pérdida del menor hizo que se movilizara Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Los investigadores han constatado la muerte violenta del menor a la espera de que la autopsia determine la causa del crimen.

