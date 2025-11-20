Mario, español trabajando en Australia: “Llevo más de 10 horas seguidas trabajando pero se me pasa al saber que he hecho casi 1.700 euros esta semana”

Mario, español trabajando en Australia, en su cuenta de TikTok (@lega.wave)

En los últimos años, miles de jóvenes españoles han hecho las maletas para buscar oportunidades en países donde los salarios, los horarios y las condiciones laborales son más atractivos que en España. Australia, Canadá, Suiza o los Países Bajos se han convertido en destinos recurrentes para quienes buscan estabilidad económica mientras deciden su futuro. La precariedad juvenil, los sueldos bajos y la dificultad para emanciparse en España alimentan este fenómeno migratorio que ya se conoce como “la fuga laboral joven”.

Mario, español que actualmente trabaja en Australia, es uno de ellos. En su cuenta de TikTok (@lega.wave) publicó un vídeo donde contó sus condiciones de trabajo actuales: jornadas largas, pero altamente remuneradas. “Llevo más de 10 horas seguidas trabajadas. Llevo más de 10 días seguidos trabajados. Estoy cansado, estoy lejos de casa… pero se me pasa al saber que hoy es domingo y me están pagando a 60 dólares la hora”, explicaba. “Esta última semana he hecho más de 3.000 dólares australianos (aproximadamente 1.700 euros)”.

Su mensaje, que como él mismo aclara en el vídeo, no busca presumir, pone el foco en las alternativas reales que tiene a su alcance toda una generación cuando no encuentra un rumbo laboral claro en España. El joven subraya que existen visados que permiten trabajar sin límites de horas en países como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, una vía que muchos desconocen. “Si hay una sola persona a la que esto le sirva para conocer la situación e incluso dar el paso, estoy más que satisfecho”, concluye.

Condiciones laborales en España vs. Australia

Salarios

En Australia, el salario mínimo es uno de los más altos del mundo. Según el Fair Work Ombudsman (FWO), la institución reguladora del empleo, el salario mínimo nacional se sitúa en 24,10 dólares australianos por hora (unos 14,6 euros). Sin embargo, en numerosos sectores como la construcción, la minería, la logística o los trabajos considerados como “duros” o con recargos por fin de semana, la hora puede superar los 45 o 60 dólares australianos.

En España, el salario mínimo por hora ronda los 8,45 euros, menos de la mitad que en Australia. Según el Servicio Público de Empleo (SEPE), el salario mínimo interprofesional en España para 2025 es de 1.184 euros mensuales pagaderos en 14 pagas, lo que suma un total de 16.576 euros brutos anuales.

Flexibilidad y horas trabajadas

En España, la legislación limita la jornada ordinaria a 40 horas semanales y regula rígidamente los descansos. En Australia, las casual jobs (empleos informales por horas, sin contrato fijo) permiten acumular largas jornadas voluntarias, con recargos los fines de semana, noches o días festivos.

Posibilidades para jóvenes con visado

Australia permite a ciudadanos españoles trabajar legalmente con una Working Holiday Visa (visado que autoriza a trabajar y viajar durante un año, extensible a dos o tres si se cumplen ciertos requisitos). Miles de jóvenes lo utilizan como vía para ahorrar, mejorar el inglés o simplemente ganar tiempo mientras encuentran una dirección clara para su futuro profesional.

Un fenómeno que no deja de crecer

El aumento de jóvenes españoles en países como Australia está directamente relacionado con sueldos más altos, estabilidad laboral y la posibilidad de progresar económicamente en pocos meses. Testimonios como el de Mario muestran una realidad que contrasta con la precariedad juvenil en España: salarios que apenas permiten emanciparse, contratos temporales y una inflación que dificulta ahorrar.

Su mensaje, aunque sea personal, resume la dura realidad de toda una generación: tener que abandonar su “tierra querida” en búsqueda de oportunidades donde sí las existen. Y para muchos, Australia está en esa lista.