España

Dani García, chef Michelin: “Esta ensalada de bogavante es un plato perfecto para estas Navidades”

El bogavante, con su carne delicada y exquisita, es una de las piezas de marisco ideales para elaborar el menú de Nochebuena, Navidad o Nochevieja

Guardar
Receta de ensalada de bogavante
Receta de ensalada de bogavante de Dani García (Adobe Stock / Archivo)

En fechas señaladas como la Navidad, el marisco se vuelve el rey de la mesa. Para muchas familias, estos días tan especiales se convierten en la excusa perfecta para invertir algo más en la cesta de la compra y elegir esas piezas algo más caras que, durante el resto del año, no siempre nos podemos permitir. El bogavante, con su carne delicada y exquisita, es una de las piezas ideales para elaborar el menú de Nochebuena, Navidad o Nochevieja.

Una de las formas más frescas y originales de prepararlo es en forma de ensalada, y el chef Dani García tiene una receta para ello que puede servirnos como perfecta inspiración. El cocinero marbellí ha mostrado el paso a paso de este plato a través de YouTube, en la serie de recetas de Navidad de su perfil ‘Como Dani’. “Hoy os voy a enseñar a hacer una ensalada de bogavante, que puede ser un plato perfecto para estas Navidades”, comienza explicando el cocinero antes de lanzarse a enumerar los ingredientes.

El protagonista principal será, por supuesto, el bogavante. El chef utiliza una pieza de aproximadamente 1,2 kilogramos, que cuece en agua salada para conseguir el punto perfecto en cada una de sus partes. Para lograrlo, desvela uno de sus trucos infalibles: “metemos el bogavante entero durante siete u ocho minutos, lo sacamos, quitamos las pinzas y volvemos a meter las pinzas otros siete minutos más”.

Además del bogavante, para la parte vegetal el cocinero escoge tres ingredientes como base: las endivias, el mango y el aguacate. Las primeras las separa en hojas, que utilizará como decoración en esta ensalada. El aguacate lo cortará en finas láminas, mientras que el mango lo picará en pequeños daditos. Estos los añadirá después a una vinagreta casera, elaborada con un poco de mostaza, vinagre de Jerez, aceite de oliva y perejil picado.

Dani García recibió su primera estrella Michelin con tan solo 25 años en el restaurante familiar donde trabajaba en Ronda. Con la apertura de su primer restaurante, Calima, consiguió la segunda estrella. La tercera llegó en 2018.

La suma de todo ello resulta en una mezcla fresca y aromática, con sabores y texturas diferentes que conforman un todo delicioso. “Es la receta perfecta e idónea para un día de Navidad o para el día más especial de tu vida", concluye García una vez terminada la receta.

Receta de ensalada de bogavante con endivias, mango y aguacate

La receta de Dani García parte del bogavante cocido en dos tiempos para obtener la mejor textura posible en cada parte. El chef utiliza el coral del bogavante, ubicado en el interior de su cabeza, para enriquecer la vinagreta, consiguiendo un aliño intenso y aromático. Finalmente, el chef corta las frutas y endivias justo antes del emplatado para mantener la frescura y evitar oxidaciones.

Tiempo de preparación

  • Cocción del bogavante: 15-16 minutos
  • Preparación de ingredientes frescos y vinagreta: 15 minutos
  • Montaje del plato: 5 minutos

Tiempo total: 35-40 minutos

Ingredientes

  • 1 bogavante de 1,2 kg
  • Endivias (cantidad al gusto, mínimo 2-3 piezas)
  • 1 mango maduro
  • 1 aguacate
  • 1 cucharadita de mostaza
  • 2 cucharadas de vinagre de Jerez
  • 4-5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Perejil fresco picado
  • Sal

Cómo hacer ensalada de bogavante con endivias, mango y aguacate, paso a paso

  1. Cocina el bogavante: Pon a hervir abundante agua con sal. Introduce el bogavante entero y cuécelo 7-8 minutos. Sácalo, separa las pinzas y vuelve a cocerlas 7 minutos más. Enfría inmediatamente en agua con hielo para fijar la textura.
  2. Limpia el bogavante: Extrae la carne de la cola, las pinzas y los muñones. Guarda la cabeza y la cola para la presentación. Reserva el coral (parte verde/naranja de la cabeza): es fundamental para la vinagreta.
  3. Prepara la vinagreta: Mezcla el coral con la mostaza, vinagre de Jerez, aceite de oliva virgen extra, una pizca de sal y perejil fresco picado. Emulsiona hasta obtener una salsa homogénea e intensa.
  4. Lamina las frutas: Pela y corta el mango y el aguacate en láminas o dados justo antes de montar el plato para mantenerlos frescos y evitar que se oxiden.
  5. Prepara las endivias: Lava y seca las endivias. Haz un corte en la base y separa hojas enteras para disponer alrededor del plato.
  6. Monta la ensalada: Coloca en el centro de la fuente la base con trozos de bogavante picados (de muñones y recortes). Encima coloca alternando la cola y la carne de las pinzas. Decora con la cabeza. Rodea artísticamente con hojas de endivia, alternando láminas de aguacate y mango.
  7. Aliña: Añade puntos de la vinagreta de coral y termina bañando el bogavante con el resto del aliño. Decora con perejil fresco.
  8. Sirve inmediatamente para mantener la textura y el frescor de todos los ingredientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta es ideal para 3-4 porciones como entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: aproximadamente 240 kcal
  • Proteína: 22 g
  • Grasas: 13 g (principalmente saludables del aceite de oliva y aguacate)
  • Hidratos de carbono: 9 g
  • Fibra: 3 g
  • Colesterol: 110 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puede mantenerse refrigerada sin aliñarse hasta 24 horas. Una vez aliñada y montada, es mejor consumirla de inmediato para mantener la textura y el frescor de las frutas y el marisco.

Temas Relacionados

Dani GarcíaRecetas Navidad EspañaRecetas EspañaRecetasChefs EspañaChefsEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación

Detenido un hombre de 46 años tras el asesinato de su pareja en su domicilio de L’Hospitalet de Llobregat

Los Mossos d’Esquadra lo investigan como un caso de violencia de género

Detenido un hombre de 46

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

Esta reforma convierte “una estación pública en un acceso preferente a un negocio privado”, según Más Madrid

La oposición denuncia los 82

Valentín Naranjo, experto en calidad del aire: “Cuando hay moho y poca ventilación, los niños roncan más, duermen peor y están más cansados”

Pequeñas acciones, como ventilar, revisar la humedad o detectar signos de condensación, pueden marcar una diferencia importante en el descanso y la salud de los más pequeños

Valentín Naranjo, experto en calidad

Bertín Osborne sale en defensa de Gabriela Guillén en medio de la polémica por la paternidad de su hijo en común: “Ni interesada ni pesetera”

El presentador de televisión ha desmentido las informaciones que se han difundido y que dejan en una mala posición a la madre de su octavo hijo

Bertín Osborne sale en defensa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La oposición denuncia los 82

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

La Audiencia de Madrid aclara cómo obtener la nacionalidad española por origen sefardí: las pruebas y certificados necesarios

Un informe de los trabajadores de trenes de Valencia destapa que las primeras incidencias por inundaciones el día de la DANA fueron a las ocho de la mañana

Estos son los coches menos fiables o las averías más comunes, según un informe de la OCU

Cuántos kilómetros debe tener un coche de segunda mano para que merezca la pena comprarlo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El economista Marc Vidal explica “los casos en los que es más recomendable continuar con prestaciones que aceptar un trabajo”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Mariona Falomi, española en Estados Unidos, revela cuánto cobra como niñera: “No pago agua, luz, gas, coche y comida”

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”