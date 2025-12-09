Dani García, chef Michelin: “Esta ensalada de bogavante es un plato perfecto para estas Navidades”

Receta de ensalada de bogavante de Dani García (Adobe Stock / Archivo)

En fechas señaladas como la Navidad, el marisco se vuelve el rey de la mesa. Para muchas familias, estos días tan especiales se convierten en la excusa perfecta para invertir algo más en la cesta de la compra y elegir esas piezas algo más caras que, durante el resto del año, no siempre nos podemos permitir. El bogavante, con su carne delicada y exquisita, es una de las piezas ideales para elaborar el menú de Nochebuena, Navidad o Nochevieja.

Una de las formas más frescas y originales de prepararlo es en forma de ensalada, y el chef Dani García tiene una receta para ello que puede servirnos como perfecta inspiración. El cocinero marbellí ha mostrado el paso a paso de este plato a través de YouTube, en la serie de recetas de Navidad de su perfil ‘Como Dani’. “Hoy os voy a enseñar a hacer una ensalada de bogavante, que puede ser un plato perfecto para estas Navidades”, comienza explicando el cocinero antes de lanzarse a enumerar los ingredientes.

El protagonista principal será, por supuesto, el bogavante. El chef utiliza una pieza de aproximadamente 1,2 kilogramos, que cuece en agua salada para conseguir el punto perfecto en cada una de sus partes. Para lograrlo, desvela uno de sus trucos infalibles: “metemos el bogavante entero durante siete u ocho minutos, lo sacamos, quitamos las pinzas y volvemos a meter las pinzas otros siete minutos más”.

Además del bogavante, para la parte vegetal el cocinero escoge tres ingredientes como base: las endivias, el mango y el aguacate. Las primeras las separa en hojas, que utilizará como decoración en esta ensalada. El aguacate lo cortará en finas láminas, mientras que el mango lo picará en pequeños daditos. Estos los añadirá después a una vinagreta casera, elaborada con un poco de mostaza, vinagre de Jerez, aceite de oliva y perejil picado.

Dani García recibió su primera estrella Michelin con tan solo 25 años en el restaurante familiar donde trabajaba en Ronda. Con la apertura de su primer restaurante, Calima, consiguió la segunda estrella. La tercera llegó en 2018.

La suma de todo ello resulta en una mezcla fresca y aromática, con sabores y texturas diferentes que conforman un todo delicioso. “Es la receta perfecta e idónea para un día de Navidad o para el día más especial de tu vida", concluye García una vez terminada la receta.

Receta de ensalada de bogavante con endivias, mango y aguacate

La receta de Dani García parte del bogavante cocido en dos tiempos para obtener la mejor textura posible en cada parte. El chef utiliza el coral del bogavante, ubicado en el interior de su cabeza, para enriquecer la vinagreta, consiguiendo un aliño intenso y aromático. Finalmente, el chef corta las frutas y endivias justo antes del emplatado para mantener la frescura y evitar oxidaciones.

Tiempo de preparación

Cocción del bogavante: 15-16 minutos

Preparación de ingredientes frescos y vinagreta: 15 minutos

Montaje del plato: 5 minutos

Tiempo total: 35-40 minutos

Ingredientes

1 bogavante de 1,2 kg

Endivias (cantidad al gusto, mínimo 2-3 piezas)

1 mango maduro

1 aguacate

1 cucharadita de mostaza

2 cucharadas de vinagre de Jerez

4-5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Perejil fresco picado

Sal

Cómo hacer ensalada de bogavante con endivias, mango y aguacate, paso a paso

Cocina el bogavante: Pon a hervir abundante agua con sal. Introduce el bogavante entero y cuécelo 7-8 minutos. Sácalo, separa las pinzas y vuelve a cocerlas 7 minutos más. Enfría inmediatamente en agua con hielo para fijar la textura. Limpia el bogavante: Extrae la carne de la cola, las pinzas y los muñones. Guarda la cabeza y la cola para la presentación. Reserva el coral (parte verde/naranja de la cabeza): es fundamental para la vinagreta. Prepara la vinagreta: Mezcla el coral con la mostaza, vinagre de Jerez, aceite de oliva virgen extra, una pizca de sal y perejil fresco picado. Emulsiona hasta obtener una salsa homogénea e intensa. Lamina las frutas: Pela y corta el mango y el aguacate en láminas o dados justo antes de montar el plato para mantenerlos frescos y evitar que se oxiden. Prepara las endivias: Lava y seca las endivias. Haz un corte en la base y separa hojas enteras para disponer alrededor del plato. Monta la ensalada: Coloca en el centro de la fuente la base con trozos de bogavante picados (de muñones y recortes). Encima coloca alternando la cola y la carne de las pinzas. Decora con la cabeza. Rodea artísticamente con hojas de endivia, alternando láminas de aguacate y mango. Aliña: Añade puntos de la vinagreta de coral y termina bañando el bogavante con el resto del aliño. Decora con perejil fresco. Sirve inmediatamente para mantener la textura y el frescor de todos los ingredientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta es ideal para 3-4 porciones como entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: aproximadamente 240 kcal

Proteína: 22 g

Grasas: 13 g (principalmente saludables del aceite de oliva y aguacate)

Hidratos de carbono: 9 g

Fibra: 3 g

Colesterol: 110 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puede mantenerse refrigerada sin aliñarse hasta 24 horas. Una vez aliñada y montada, es mejor consumirla de inmediato para mantener la textura y el frescor de las frutas y el marisco.