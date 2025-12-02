El PP llama a declarar a Paqui, la mujer de Santos Cerdán, en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que Paqui Muñoz, mujer de Santos Cerdán, ha sido llamada para comparecer en la comisión de investigación del caso Delorme (conocido como caso Koldo) en la Cámara Alta el próximo 15 de diciembre, según lo recoge el periódico ABC.

