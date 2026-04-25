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Más de 200 alumnos de dos centros escolares de Talayuela (Cáceres) se quedan sin clases de árabe tras el pacto entre PP y Vox en Extremadura

Pese a que se imparte fuera del horario escolar, se suprimirá el programa de lengua árabe y cultura marroquí

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Alumnos clase
Más de 200 alumnos de dos centros escolares de Talayuela (Cáceres) se quedan sin clases de árabe. (Europa Press)

Más de 200 alumnos de dos centros educativos de Talayuela (Cáceres) podrían dejar de recibir clases de lengua árabe y cultura marroquí tras la eliminación del programa, una medida incluida en el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. El pacto entre ambas formaciones, alcanzado tras la investidura de María Guardiola como presidenta autonómica, ha generado preocupación en la comunidad educativa del municipio.

El acuerdo contempla la supresión del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que hasta ahora se impartía en el CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güell, los dos centros ubicados en Talayuela.

El programa está amparado por el Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de España y Marruecos, firmado en 1980 y en vigor desde 1985, según la información de Educarex. Se trata de una iniciativa de carácter estatal presente en varias comunidades autónomas, aunque su aplicación depende de cada administración educativa. Asimismo, se desarrolla fuera del horario lectivo y es financiado por el Gobierno de Marruecos.

Desde los centros educativos señalan que el programa ha sido un apoyo fundamental en el día a día, ya que contaban con la ayuda del profesorado del PLACM en tareas de comunicación y mediación con las familias, especialmente en cuestiones de traducción y adaptación lingüística. Por ello, afirman que la eliminación del programa genera preocupación entre la comunidad educativa.

El programa está amparado por el Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de España y Marruecos. (Freepik)
El programa está amparado por el Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de España y Marruecos. (Freepik)

Preocupación en la comunidad educativa

La eliminación del programa ha sido recibida con inquietud por parte de los centros y de representantes locales, que subrayan su papel en la convivencia y la integración del alumnado. “No sirve para nada, es absurdo. Como no están en los centros, no conocen y no saben. El beneficio es al alumnado, por supuesto, pero también al profesorado porque nos sirve para mediar”, señaló el director del CEIP Gonzalo Encabo, Luis Alberto Corrales, en declaraciones a La Sexta.

“Además de dar el crecimiento cultural y lingüístico que tiene la asignatura, es una gran herramienta para la convivencia. Así que animamos para que se rectifique la decisión”, afirma Youseff Meziane, representante de la comunidad musulmana de Talayuela.

La eliminación del programa

El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (LACM) se enmarca en la colaboración bilateral entre los Gobiernos de España y Marruecos. Está coordinado por la Embajada de Marruecos en España y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y su gestión corresponde a las comunidades autónomas. Además, según explica el propio ministerio, el profesorado es funcionario marroquí.

Niños sentados en pupitres en un aula con las manos levantadas. Una maestra borrosa apunta a un alumno. Hay una pizarra verde con ecuaciones y guirnaldas
La eliminación del programa ha sido recibida con inquietud por parte de los centros. (Freepik)

Actualmente, se desarrolla en centros de Educación Primaria y Secundaria de diez comunidades autónomas: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura e Illes Balears.

Entre sus objetivos destacan la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí y no marroquí; la promoción de la inclusión escolar y sociocultural; el fomento de valores de tolerancia y convivencia; y la cooperación con las familias para facilitar la comunicación con el profesorado y mejorar la participación en el proceso educativo.

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