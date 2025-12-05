Espana agencias

El PSOE admite que no estuvo "a la altura" al no "arropar" a las denunciantes de Salazar

El PSOE reconoce en un comunicado interno remitido a cargos del partido que no estuvo "a la altura" con las mujeres que denunciaron al excargo de Moncloa y Ferraz Francisco Salazar y que no ha "arropado" lo suficiente a las denunciantes.

"Nos duele que haya sucedido", señalan en el texto al que ha tenido acceso Europa Press, que lleva el logotipo del PSOE y tiene fecha de este viernes 5 de diciembre en el que dan una explicación punto por punto de los hechos de los últimos meses y las acciones que ha llevado a cabo el partido.

"La comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada", señala el texto después de que las víctimas se quejasen de que el partido no se había puesto en contacto con ellas cuatro meses después de haber presentado las denuncias por el canal interno de Ferraz.

Los socialistas admiten que el contenido de las denuncias publicadas detalla "comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista".

Y por tanto admiten la responsabilidad en el trato a las presuntas víctimas. "Lamentamos no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias. Nos duele que haya sucedido", señalan.

