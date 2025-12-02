Espana agencias

Feijóo llama "guarro" a Paco Salazar tras las denuncias de acoso sexual y acusa al PSOE de "hipócrita" con las mujeres

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este martes de "guarro" al exdirigente socialista Paco Salazar tras las denuncias de acoso sexual y actitudes machistas que se recogen en informaciones periodísticas. Dicho esto, ha acusado al PSOE y al Gobierno de ser "hipócrita" con las "mujeres" porque "las defienden en público" pero "las utilizan en privado".

"Si es verdad lo que publican los medios hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro, y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno", ha declarado Feijóo a los medios de comunicación durante el desayuno informativo con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, organizado por 'La Razón'.

Feijóo se ha hecho eco de los testimonios publicados por 'el diario.es' con los escritos que presentaron mujeres que trabajaron a las órdenes de Salazar, en las que se describe el comportamiento del exasesor de Sánchez y que desaparecieron del canal antiacoso habilitado por el PSOE.

"DEFIENDE A LAS MUJERES EN PÚBLICO Y LAS UTILIZA EN PRIVADO"

El líder del PP considera que lo que se está publicando sobre el "asesor" de Sánchez "acredita" que el Partido Socialista y el Gobierno es "hipócrita con las mujeres" porque "las defiende en público y las utiliza en privado".

Feijóo, que también ha denunciado la "hipocresía" y falta de "credibilidad" de Sánchez con su exministro José Luis Ábalos, ha afirmado que el presidente del Gobierno "siempre necesita un delincuente de confianza próximo para poder ejercer el Gobierno". "En definitiva, el señor Sánchez ya no tiene ninguna credibilidad", ha enfatizado.

Este lunes, Feijóo ya recriminó al PSOE que "silencie supuestos acosos sexuales en sus filas", en alusión a esa investigación interna contra Salazar, cuando el pasado 25 de noviembre lanzó la campaña 'Calladita no estás más guapa'.

"Escriben en las pancartas 'Calladita no estás más guapa' y luego silencian supuestos acosos sexuales en sus filas, o cierran sin investigar los fallos de las pulseras anti-maltrato defectuosas", señaló Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.

EL PSOE DICE QUE LA INVESTIGACIÓN INTERNA NO HA FINALIZADO

Sin embargo, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, indicó que todavía no ha finalizado la investigación interna contra Paco Salazar por presunto acoso sexual y aseguró que seguirán hasta el final aunque ya no sea militante del PSOE, después de que las denunciantes se quejasen de que la información relativa al caso desapareció de la plataforma digital que registra el seguimiento del caso.

"Este proceso no ha concluido, la pérdida de condición de afiliado no supone el fin del procedimiento", señaló Mínguez en una rueda de prensa desde la sede socialista en la calle Ferraz al ser interrogada por la falta de avances en la investigación de dos denuncias anónimas presentadas hace cinco meses.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez, convencido de que otras instancias judiciales dictarán un "fallo diferente" al del TS contra el fiscal general

Sánchez, convencido de que otras

Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo participarán este jueves en un acto público en Plasencia

El presidente del Gobierno mostrará nuevamente su apoyo al aspirante regional en un evento previsto en el Palacio de Congresos de la ciudad cacereña, a dos semanas del inicio de la campaña para los próximos comicios

Pedro Sánchez y Miguel Ángel

Almeida ve un "insulto a la inteligencia" que Sánchez considere a Ábalos como un "desconocido": "Está desesperado"

Almeida ve un "insulto a

Sánchez ve a Ábalos como "un gran desconocido" en lo personal y le acusa de mentir pero no se querellará contra él

Sánchez ve a Ábalos como

Peinado pregunta a las acusaciones si ven pertinente exonerar del 'caso Begoña Gómez' al delegado del Gobierno en Madrid

Peinado pregunta a las acusaciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre se entrega a

Un hombre se entrega a la policía por abandonar a su amigo en la carretera después de un accidente: el conductor dio positivo en cocaína

Indemnización de 10.000 euros a una acróbata que se accidentó realizando un espectáculo en Marina d’Or por deficiencias en el sistema de seguridad

Pedro Sánchez asegura que no van a “aceptar chantajes” de Ábalos y defiende que el Gobierno ha “actuado con contundencia contra la corrupción”

Sánchez anuncia un paquete de medidas para reconciliarse con Junts: “Aunque el diálogo está roto, debemos cumplir con esos compromisos”

Una madre deshereda a tres de sus seis hijas por falta de relación durante décadas: una le mandó “a la mierda” por pedirle dinero y esta negarse a dárselo en efectivo

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Yaiza Canosa, emprendedora que factura 70 millones al año: “Ser mujer y muy joven, encima en un mundo supermasculinizado, provoca que no te tomen en serio”

Así es la nueva Ley de Vivienda de Andalucía: 20.000 viviendas protegidas, cambios de uso del suelo y el sector privado como actor clave

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 2 diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”