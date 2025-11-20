España

Quién es ‘La Paqui’, la mujer de Santos Cerdán: de “gastar y gastar” en El Corte Inglés a su fichaje por la cooperativa de Koldo y por la que cobró 9.500 euros en cinco meses

El último informe de la UCO atribuye 33.500 euros en gastos personales realizados entre 2016 y 2024 al entorno familiar de Cerdán y cargados a una tarjeta vinculada a Servinabar

Paqui Muñoz, la mujer de
Paqui Muñoz, la mujer de Santos Cerdán acude a la cárcel de Soto del Real para visitar a su marido (Europa Press)

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) conocido este martes menciona en varias ocasiones a Francisca Muñoz Cano, conocida como “Paqui”, esposa del exdirigente socialista Santos Cerdán. El informe destapa comisiones del 2% al exnúmero 3 del PSOE por sus amaños de obra pública y desvela que, entre otras cosas, Cerdán, su mujer y su hija utilizaron durante años una tarjeta de crédito perteneciente a Servinabar, empresa administrada por Joseba Antxón y vinculada a distintos proyectos adjudicados a la constructora Acciona, y de la que el socialista posería el 45%.

El informe muestra como Cerdán se vio beneficiado por Servinabar, así como su mujer, Francisca Muñoz, y su hija, quienes contrataron en otras entidades. Paqui aparece en el informe por dos vías: una, por los “gastos desmedidos” atribuidos a ella, según se recoge en varias conversaciones, y su contratación en NORAN S. COOP. PEQUEÑA, una cooperativa constituida entre Joseba Antxón Alonso —dueño de Servinabar— y Koldo García en 2015. Según recoge la Guardia Civil en el informe, Muñoz trabajó ahí cinco meses, entre marzo y julio de 2018, por lo que recibió un total de 9.500 euros, “siendo Servinabar el principal origen de los fondos de la cooperativa”.

Su nombre aparece tanto en la agenda del teléfono intervenido a Antxón como en intercambios de mensajes entre el empresario y su mujer, Karmele Atutxa. Entre las conversaciones recogidas por la UCO, Atutxa expresa su preocupación por los consumos realizados con una tarjeta de Servinabar. En total, los gastos de dicha tarjeta ascendieron a los 33.574 euros entre 2016 y febrero de 2024.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha defendido su inocencia, dice que no se reconoce en los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y critica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le incrimina: "No he hecho nada de lo que dice la UCO", ha asegurado. (Fuente: Congreso/ PSOE/ Europa Press)

“La Paqui”, en alusión a Francisca Muñoz Cano, “que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés”, escribe la mujer de Alonso. En otro intercambio, ambos comentan que “gastar y gastar” se había convertido en una pauta habitual, y que había “restaurantes un fin de semana sí y otro también” El informe recoge literalmente que de esos mensajes “se desprende cierta preocupación (…) por los gastos desmedidos en los que habría estado incurriendo" Muñoz.

En esa misma secuencia, visible en las imágenes incorporadas, Atutxa escribe que “le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés”, en referencia a la frecuencia con la que Paqui habría utilizado la tarjeta. También se mencionan expresiones como “gastar y gastar” y referencias a acudir a restaurantes “un fin de semana sí y otro también”.

El informe añade que la principal fuente de ingresos de NORAN procedía de Servinabar, la empresa de Antxón, cuyos fondos nutrían a la cooperativa. De esta manera, la UCO encuadra la contratación de Paqui dentro de un circuito económico más amplio, en el que distintas entidades del entorno de los investigados recibían dinero procedente de los contratos de Acciona canalizados a través de la mencionada empresa.

¿Quién es la Paqui?

La presencia pública de Francisca Muñoz Cano ha sido siempre muy discreta. Una de las pocas imágenes recientes de ella se tomó el pasado mes de julio, cuando acudió a visitar a su marido a la cárcel de Soto del Real, después de que el juez ordenara su ingreso en prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas durante la instrucción del caso. Este mismo miércoles, el magistrado ha decretado su puesta en libertad.

Según publicó el diario El Mundo, Paqui es sevillana y estuvo vinculada al PSOE en el pasado. En 2016 formó parte de la lista socialista al Ayuntamiento de Noáin, a pocos kilómetros de Pamplona, ocupando el puesto número 10.. No se le ha vuelto a ver participar en política desde entonces.

Tal y como explicó el propio Cerdán, Paqui percibe una pensión de invalidez permanente de 640 euros al mes. Su situación deriva de un accidente laboral que le provocó una lesión en el pie y que la apartó de su actividad profesional. Antes del accidente, trabajaba en una fábrica, aunque por el momento no ha trascendido a qué empresa pertenecía.

