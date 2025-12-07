La Generalitat restringe el acceso a bosques, rieras y prados por la peste porcina africana: quedan prohibidos hasta el 14 de diciembre en 91 municipios

Se prohíbe el acceso a parques naturales, zonas boscosas, rieras, prados, campos de cultivo, parques y caminos fuera de la zona urbana hasta el 14 de diciembre. (Europa Press)

El Govern ha establecido una prohibición de acceso al medio natural en 91 municipios, debido al riesgo derivado de la detección de casos de peste porcina africana (PPA) en varios jabalíes de la zona de Barcelona. La secretaria de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha instado a la ciudadanía a seguir respetando las medidas establecidas para evitar la propagación de la enfermedad.

La nueva resolución de la Conselleria sigue las recomendaciones de la Comisión Europea, y así cambia la nomenclatura de la Zona de Infección. Ha sido establecida una nueva clasificación de los municipios dentro de un radio de 20 kilómetros: la zona de alto riesgo, que abarca desde 0 hasta 6 kilómetros e incluye 12 municipios, y la zona de bajo riesgo, que comprende los otros 79 municipios dentro del área afectada.

En toda la zona de infección queda prohibida la actividad forestal, la caza y el acceso por ocio. También se prohíbe el acceso a parques naturales, zonas boscosas, rieras, prados, campos de cultivo, parques y caminos fuera de la zona urbana hasta el 14 de diciembre. A partir de esta fecha, se volverá a permitir el acceso unipersonal, pero se seguirá prohibiendo las actividades en grupo como carreras y competiciones.

No quedan prohibidas actividades económicas y escolares

A pesar de las restricciones, las actividades económicas que se desarrollan en el medio natural. El acceso a la hostelería o a instalaciones deportivas (por ejemplo, las hípicas), tampoco se verán afectadas. No se limitará el acceso a las personas que residan en el medio natural. Sin embargo, aunque no se prohíbe el acceso, sí se establece la restricción de salir de los caminos habituales y se prohíbe el acceso a zonas boscosas.

La actividad escolar continuará sin alteraciones, tanto en las escuelas como en las universidades. En el caso de la Universitat Autònoma de Barcelona, se mantendrá el acceso de los estudiantes a las zonas asfaltadas, aunque se recomienda, en la medida de lo posible, evitar transitar por el entorno natural del campus.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

La Generalitat está trabajando en la implementación de medidas de desinfección en las áreas afectadas para apoyar a la ciudadanía en la prevención de la propagación de la enfermedad. Aunque aún no se han especificado los detalles sobre cómo se llevará a cabo este servicio, se recomendará la desinfección de calzado y ruedas de vehículos que entren en contacto con el medio natural de la zona afectada. Además, se instalarán puntos de control fijos y móviles en los accesos al medio natural.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Los efectivos desplegados en la zona seguirán vigilando el área con el fin de detectar nuevos casos y garantizar la seguridad del perímetro afectado. Por ello, insisten en la importancia de mantenerse alejados del medio natural, para permitir que los agentes puedan llevar a cabo su labor y evitar que la enfermedad se propague fuera de la zona infectada.

El área afectada incluye los siguientes municipios:

Alt Penedès : Gelida, Sant Llorenç d’Hortons.

Anoia : Els Hostalets de Pierola, Masquefa.

Bages : Castellbell i el Vilar, Mura, Rellinars.

Baix Llobregat : Abrera, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, La Palma de Cervelló.

Barcelonès : Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet.

Maresme : Alella, El Masnou, Montgat, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt.

Vallès Occidental : Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls.

Vallès Oriental: Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, La Roca del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès.