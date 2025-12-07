España

El significado de que crezca romero en tu casa, según expertos: un equilibrio energético balanceado del hogar

La floración de la planta es especialmente simbólica en algunas culturas, en las que significa devoción, paz o tranquilidad

Guardar
La flor del romero adquiere
La flor del romero adquiere especial relevancia simbólica en algunas culturas. / Freepick

El romero, cuyo nombre científico es Salvia rosmarinus, es una planta mediterránea que se extiende por todo el litoral, desde Cataluña hasta Andalucía, y algunas zonas montañosas del interior, como es el caso de Casilla-La Mancha. Sus usos culinarios son diversos, pero suelen aderezar recetas típicas como la paella valenciana, los caracoles catalanes o algunos guisos de invierno. Sin embargo, hay quien también le encuentra otros alicientes al romero: símbolo del equilibrio que se disfruta ene el hogar.

Uno de estos casos es el que recoge el canal de televisión Todo Noticias, donde se explica que la floración del romero en el hogar ha sido interpretada por el Feng Shui como un indicio inequívoco de que la vivienda disfruta de un equilibrio energético óptimo. Esta perspectiva, difundida por el canal de televisión Todo Noticias, subraya que la aparición de flores en esta planta aromática va más allá de su uso culinario y se convierte en un símbolo de bienestar en el entorno doméstico.

Según la tradición oriental recogida por ese mismo medio, el romero solo florece cuando percibe que el ambiente le proporciona las condiciones idóneas. Esto implica que la planta recibe la cantidad adecuada de luz, aire, un flujo energético constante y un clima emocional apacible. De este modo, la floración se interpreta como una respuesta directa a un entorno donde la energía fluye de manera armónica y estable.

La floración del romero a través de distintas culturas

La plata del romero, además del verdor que desprende en su tronco y ramitas, también posee pequeñas flores. Estas pueden ser de color azulado, rosáceo, blanco o incluso morado. La floración puede ocurrir durante todo el año, aunque es más destacada en primavera y en invierno. Es precisamente esta época de floración la que, en algunas culturas, es tomada con gran simbolismo.

El diario La Voz recoge el significado de ver flores de romero en la mitología griega, cuando estaba vinculada con Afrodita, diosa del amor y la belleza. Este hecho era traducido como un acto de amor y devoción pronta. Por otro lado, en la tradición cristiana, el romero se ha vinculado con la Virgen María. La leyenda sostiene que María, durante la huida a Egipto con el Niño Jesús, extendió su manto sobre un arbusto de romero. De esta manera, le dio flores azules a la planta sin saberlo. Desde entonces, el romero pasó de ser amor y devoción a llevar consigo un simbolismo de protección y bendición.

Una experta en limpieza revela el mejor truco para que tus platos queden perfectos al usar el lavavajillas.

Por otro lado, el canal de televisión Todo Noticias recogía lo que decía el Feng Shui, quien sostiene que la presencia de flores en el romero es una señal de que el hogar ha alcanzado un estado de plenitud energética. Esta disciplina milenaria considera que no es necesario recurrir a rituales complejos para mantener esa atmósfera positiva. De esta manera, recomiendan centrarse en preservar las condiciones que han permitido la floración. Esto quiere decir, garantizar una buena iluminación, ventilar adecuadamente y fomentar un ambiente emocional sereno. De esta manera, se representa la confirmación de que el espacio vital está impregnado de una energía favorable y equilibrada.

Temas Relacionados

RomeroPlantasPlantas MedicinalesVegetaciónMediterráneoFloraEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Poni Pottoka, un versátil equino vasco en peligro de extinción

Presente en mitos y arte rupestre de la región, este animal ha sido utilizado en labores agrícolas, minería y actividades deportivas

Poni Pottoka, un versátil equino

¿De verdad puede ‘escaparse’ de un laboratorio un virus como el de la peste porcina? La hipótesis gana peso

La Generalitat de Cataluña afirma que el problema se encuentra controlado dentro de la zona de contención

¿De verdad puede ‘escaparse’ de

Madrid renueva las tarifas de taxi en 2026: aumento del 2,4% y ajustes según destino y horario

La actualización entrará en vigor el 1 de enero e incluye subidas moderadas por kilómetro y hora, manteniendo algunas tarifas fijas y suplementos controlados

Madrid renueva las tarifas de

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Números ganadores del Super Once

Un hombre consigue una indemnización de 40.158 euros tras haber perdido el testículo derecho por un diagnóstico erróneo

El afectado estaba sufriendo una torsión testicular, pero en su primera visita a urgencias solo le diagnosticaron un dolor abdominal inespecífico

Un hombre consigue una indemnización
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre consigue una indemnización

Un hombre consigue una indemnización de 40.158 euros tras haber perdido el testículo derecho por un diagnóstico erróneo

El presidente de Melilla denuncia que las promesas de una reapertura de aduanas con Marruecos son una “tomadura de pelo” y asegura que no pasa “ni un yogur”

Procedente el despido de una trabajadora de Lidl con más de 20 años de experiencia por cerrar el establecimiento antes de la hora

Cómo funciona el sistema electoral de Extremadura y por qué será clave en los comicios del 21 de diciembre

PP y Vox impulsan iniciativas para restringir la adjudicación de contratos de alto riesgo en Seguridad Nacional con la lupa puesta en Huawei

ECONOMÍA

Madrid renueva las tarifas de

Madrid renueva las tarifas de taxi en 2026: aumento del 2,4% y ajustes según destino y horario

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, explica cuánto se cobra si trabajas un día festivo: “Es importante conocer el convenio colectivo”

La importancia de repartir gastos en una pareja: evita malentendidos y ayuda al equilibrio emocional

DEPORTES

Lando Norris se proclama campeón

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste