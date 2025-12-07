El significado de que crezca romero en tu casa, según expertos: un equilibrio energético balanceado del hogar

La flor del romero adquiere especial relevancia simbólica en algunas culturas. / Freepick

El romero, cuyo nombre científico es Salvia rosmarinus, es una planta mediterránea que se extiende por todo el litoral, desde Cataluña hasta Andalucía, y algunas zonas montañosas del interior, como es el caso de Casilla-La Mancha. Sus usos culinarios son diversos, pero suelen aderezar recetas típicas como la paella valenciana, los caracoles catalanes o algunos guisos de invierno. Sin embargo, hay quien también le encuentra otros alicientes al romero: símbolo del equilibrio que se disfruta ene el hogar.

Uno de estos casos es el que recoge el canal de televisión Todo Noticias, donde se explica que la floración del romero en el hogar ha sido interpretada por el Feng Shui como un indicio inequívoco de que la vivienda disfruta de un equilibrio energético óptimo. Esta perspectiva, difundida por el canal de televisión Todo Noticias, subraya que la aparición de flores en esta planta aromática va más allá de su uso culinario y se convierte en un símbolo de bienestar en el entorno doméstico.

Según la tradición oriental recogida por ese mismo medio, el romero solo florece cuando percibe que el ambiente le proporciona las condiciones idóneas. Esto implica que la planta recibe la cantidad adecuada de luz, aire, un flujo energético constante y un clima emocional apacible. De este modo, la floración se interpreta como una respuesta directa a un entorno donde la energía fluye de manera armónica y estable.

La floración del romero a través de distintas culturas

La plata del romero, además del verdor que desprende en su tronco y ramitas, también posee pequeñas flores. Estas pueden ser de color azulado, rosáceo, blanco o incluso morado. La floración puede ocurrir durante todo el año, aunque es más destacada en primavera y en invierno. Es precisamente esta época de floración la que, en algunas culturas, es tomada con gran simbolismo.

El diario La Voz recoge el significado de ver flores de romero en la mitología griega, cuando estaba vinculada con Afrodita, diosa del amor y la belleza. Este hecho era traducido como un acto de amor y devoción pronta. Por otro lado, en la tradición cristiana, el romero se ha vinculado con la Virgen María. La leyenda sostiene que María, durante la huida a Egipto con el Niño Jesús, extendió su manto sobre un arbusto de romero. De esta manera, le dio flores azules a la planta sin saberlo. Desde entonces, el romero pasó de ser amor y devoción a llevar consigo un simbolismo de protección y bendición.

Por otro lado, el canal de televisión Todo Noticias recogía lo que decía el Feng Shui, quien sostiene que la presencia de flores en el romero es una señal de que el hogar ha alcanzado un estado de plenitud energética. Esta disciplina milenaria considera que no es necesario recurrir a rituales complejos para mantener esa atmósfera positiva. De esta manera, recomiendan centrarse en preservar las condiciones que han permitido la floración. Esto quiere decir, garantizar una buena iluminación, ventilar adecuadamente y fomentar un ambiente emocional sereno. De esta manera, se representa la confirmación de que el espacio vital está impregnado de una energía favorable y equilibrada.