La comunidad venezolana en Madrid respalda a María Corina Machado a pocos días de recibir el Nobel de la Paz

Marcha por la Paz y la Libertad de venezolanos celebrada este sábado en Madrid para "visibilizar la exigencia de respeto a los derechos humanos en Venezuela ante la comunidad internacional". / EFE - Daniel González

El próximo 10 de diciembre, Estocolmo y Oslo congregarán a 14 Premios Nobel en sus ciudades. El Stockholm Concert Hall y el Ayuntamiento de Oslo harán entrega de los galardones, como cada año, en la fecha que recuerda la muerte del inventor de la dinamita, Alfred Nobel. El Nobel de la Paz, otorgado este año a la opositora venezolana María Corina Machado, es el único que se entrega en Noruega desde el inicio de las ceremonias, en 1901. Pese a que Donald Trump se postuló para recibir el galardón de la paz, el comité ha optado por la líder enfrentada a Nicolás Maduro.

En España, donde la comunidad venezolana rondaba en septiembre de 2024 el 1,1% de la población total, según publicó El País, cientos de personas han salido este sábado a las calles de Madrid para mostrar su respaldo a María Corina Machado. Los asistentes han considerado este galardón como un reconocimiento que trasciende a la figura de Machado y que, según han expresado, pertenece también a “todo el pueblo venezolano”. Así lo ha recogido la Agencia EFE.

Entre los congregados se encontraba Leopoldo López, destacado opositor venezolano residente en Madrid, quien ha subrayado la importancia simbólica del premio. “Todos los venezolanos que queremos libertad y democracia sentimos esperanza y nos vemos reflejados en ese reconocimiento que le hacen a María Corina”, ha afirmado López en declaraciones a la agencia de comunicación. López, que en octubre ha perdido la nacionalidad venezolana por decisión del Gobierno de su país, ha compartido la emoción de la comunidad venezolana en el exilio.

Durante la marcha, los manifestantes han portado pancartas con lemas como “El Nobel es de 30 millones de venezolanos”, “Paz y libertad en Venezuela” y “Maduro podrido”. Además, han recordado a los presos políticos en Venezuela mostrando carteles con los rostros y nombres de algunos de los detenidos en cárceles del país sudamericano. La incertidumbre sobre la presencia de Machado en la ceremonia de entrega del Nobel, prevista para el 10 de diciembre en Oslo, ha estado presente entre los asistentes. Mientras algunos confían en que la líder opositora podrá viajar, otros dudan de que logre salir de Venezuela, donde permanece en la clandestinidad, a pesar de que el comité noruego del Nobel ha asegurado que ella estará en la ceremonia.

Las antorchas iluminan el centro de Madrid

La manifestación ha continuado con una marcha de antorchas que ha recorrido el centro de Madrid, desplegando una bandera venezolana de grandes dimensiones. La comitiva ha estado acompañada por disfraces del presidente estadounidense Donald Trump, un plátano con la cara de Nicolás Maduro y animales ataviados con la bandera de Venezuela, en un ambiente festivo y reivindicativo.

José Antonio Vega, coordinador de Vente Venezuela y de la coalición opositora Comando con Venezuela en España, ha explicado a la Agencia EFE que el objetivo era “simular la marcha de antorchas que se genera en Oslo luego de la entrega de los premios [Nobel]”. Vega ha expresado su deseo de que los ciudadanos venezolanos se sientan partícipes del premio concedido a Machado. Además, ha confirmado que formará parte de la delegación de cientos de venezolanos que acompañarán a la opositora en la ceremonia del Nobel, a la que también asistirán presidentes latinoamericanos, entre ellos el argentino Javier Milei, quien ha anunciado este sábado su intención de respaldar a Machado el miércoles.

Vega ha añadido: “Creo que vamos a concurrir ahí los defensores de la libertad”. No obstante, ha afirmado que, pese a la alegría por el reconocimiento internacional, siente dolor por la situación de los presos políticos en Venezuela. En este sentido, ha manifestado que “la celebración real de los venezolanos será cuando podamos abrir la celda y podamos sacar a todos nuestros compañeros”.

Mensajes de apoyo y reconocimiento a María Corina

Tras la marcha, se ha celebrado un acto en el que diversos miembros de la oposición venezolana en España han expresado su satisfacción por el galardón que el Comité del Nobel entregará el miércoles a María Corina Machado. Durante el evento, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, junto a José Antonio Vega y Leopoldo López, han firmado un libro con mensajes de apoyo dirigido a Machado, que le será entregado en Oslo. En su intervención, Ledezma ha destacado el papel de la líder opositora: “Los venezolanos sabemos que María Corina representa esa luz que en medio de esta oscuridad ha vencido las tinieblas”.

El acto ha incluido la proyección de un discurso de Edmundo González Urrutia, candidato opositor a las elecciones presidenciales del pasado año y actualmente exiliado en España, quien no ha podido asistir en persona por encontrarse en Italia. Urrutia ha afirmado: “Machado encarna y representa el espíritu de toda una nación que jamás se rinde y que muy pronto hará valer el mandato soberano del 28 de julio para recobrar su libertad, paz y prosperidad”. También se han proyectado unas palabras de María Corina Machado, quien ha transmitido su “alegría” por el reconocimiento, aunque no ha aclarado si finalmente podrá estar presente el miércoles en Oslo para recoger el Premio Nobel.

El líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, reacciona al premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. (@EdmundoGU/X)

Vigo se suma al Nobel de Machado

Este sábado, la ciudad gallega de Vigo también salía a la calle para solidarizarse con la líder de la oposición venezolana, según informa Europa Pess. La marcha, iniciada sobre las 18:00 horas, ha sido convocada por el partido de María Corina Machado, Venezuela Vente, bajo el lema ‘El Nobel es nuestro’. Durante la concentración, los asistentes han llevado banderas venezolanas y carteles con el símbolo de resistencia y libertad del país: los guacamayos rojos.