Juan Manuel Santos fue invitado a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

La carta destaca la experiencia de Santos en procesos de diálogo y su papel en el acuerdo de paz con las Farc - crédito AP y X

El Instituto Nobel remitió una comunicación oficial al expresidente colombiano Juan Manuel Santos para solicitar su presencia en el Foro del Premio Nobel de la Paz, que se realizará el 11 de diciembre de 2025 en Oslo, Noruega. La invitación, divulgada por Martín Santos, hijo del exmandatario, coincide con los preparativos de la entrega del premio a la dirigente venezolana María Corina Machado.

La carta está firmada por Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, que explicó los motivos por los que se solicita la intervención del expresidente colombiano y su participación en un panel con otros exjefes de Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Invitación al discurso central

El Instituto Nobel cubrirá los gastos de viaje y alojamiento de Santos durante su participación en el foro - crédito @MartinSantosR/X

En el documento, fechado en Oslo el 11 de mayo de 2025, Harpviken detalló que este foro reúne a un laureado del Nobel de Paz y a expertos internacionales para debatir un tema específico cada año.

Así mismo, recordó que los ponentes anteriores han incluido a figuras como Rigoberta Menchú Tum, Al Gore, Tawakkol Karman, António Guterres y Agnès Callamard; y subrayó que el premio de 2025 fue otorgado a María Corina Machado “por su incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El director señaló además que el foro de este año lleva por título “Votos, no balas: el camino democrático hacia la paz”, enfocado en la democracia como base para la construcción de paz y en las posibilidades de transición desde regímenes autoritarios.

El foro se realizará el 11 de diciembre en Oslo, en el marco de la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado - crédito @MartinSantosR/X

En la segunda parte de la carta, Harpviken expuso las razones por las que el Instituto considera pertinente la presencia del expresidente colombiano. Allí afirma: “Su labor para lograr la paz y poner fin a la guerra civil en Colombia le mostró al mundo el impacto del diálogo, incluso después de tanto sufrimiento“.

Añadió que sería valioso que Santos hablara sobre “el poder del diálogo y la necesidad de humanizar al otro lado de la mesa de negociación”. En esta sección, el director citó un fragmento del discurso de aceptación del Nobel que Santos pronunció en 2016: “En un mundo donde las guerras y los conflictos se alimentan del odio y los prejuicios, debemos encontrar el camino del perdón y la reconciliación”.

El Instituto Nobel también señala que cubrirá los costos de desplazamiento y alojamiento del expresidente, incluyendo el tiquete aéreo y una estadía de tres noches en el Grand Hotel de Oslo.

María Corina Machado viajará a Oslo a recibir el Nobel de paz

El Instituto Nobel señaló que el premio a Machado reconoce su labor en favor de los derechos democráticos en Venezuela - crédito Matias Delacroix/AP

El Instituto Nobel confirmó que María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el galardón. Según Harpviken, “estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”. El director añadió que no es posible revelar detalles sobre su desplazamiento debido a consideraciones de seguridad.

El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, advirtió recientemente que su traslado implica riesgo, señalando que “el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”. También expresó su expectativa de que su seguridad sea garantizada durante el viaje y en un eventual retorno a Venezuela.

Machado había declarado previamente que solo podría salir del país cuando existieran condiciones de libertad, lo cual ha sido destacado como un indicador de la gravedad del contexto político venezolano.

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia también participará en la ceremonia de entrega del Nobel de Paz. González, exiliado en España desde septiembre de 2024, confirmó su asistencia tras haber recibido en Roma el Premio Internacional 2025 del Instituto Milton Friedman.

Asimismo, se espera la presencia del presidente argentino Javier Milei, según comunicó el equipo de campaña de Machado.