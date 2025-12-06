“El Nobel es nuestro”: miles de venezolanos se movilizan en varias ciudades del mundo para respaldar a María Corina Machado

Miles de seguidores de María Corina Machado salieron a las calles en diversos países para respaldar su lucha por la democracia venezolana (X)

Miles de seguidores de María Corina Machado, se congregaron este sábado en varias ciudades del mundo como parte de una movilización internacional de venezolanos en apoyo al Nobel de la Paz concedido en septiembre de este año a la líder de la oposición que permanece en la clandestinidad por las amenazas de la dictadura de Maduro.

La jornada, integrada en la convocatoria global “El Nobel es nuestro”, busca resaltar el reconocimiento mundial a la líder opositora y a la causa democrática venezolana, cuatro días antes de la ceremonia oficial en Oslo, Noruega.

Se especula que las concentraciones se desarrollen en al menos 24 países y cerca de 30 ciudades en todo el mundo, donde la diáspora venezolana impulsó marchas, vigilias y actos simbólicos en lugares como Australia, Bélgica, Tailandia, Hungría, Portugal, Alemania, Suiza, España, Suecia, Países Bajos, entre otros.

Además, muchos asistentes corearon consignas de paz y libertad, portaron banderas venezolanas y reclaman cambios políticos, mostrando así respaldo a Machado.

El movimiento sostiene que el galardón otorgado a Machado representa un reconocimiento colectivo al coraje y la lucha democrática de todos los venezolanos. Uno de los principales objetivos era transformar el Nobel en un megáfono global para denunciar la represión y difundir la causa democrática, según señaló Vente Venezuela en un comunicado.

La amplia participación latinoamericana demostró la magnitud de la diáspora movilizada para respaldar a Machado y visibilizar las demandas opositoras.

En Huy, Bélgica, la comunidad resaltó: “Levantamos nuestra voz desde esta ciudad para apoyar a María Corina Machado y a todo un país que lucha por vivir sin miedo”, según testimonios difundidos por Vente Venezuela en sus redes sociales.

Además, el Comando de Campaña de Machado publicó imágenes de venezolanos participando en concentraciones, ilustrando la presencia global de la movilización y la diversidad de escenarios donde los venezolanos se hicieron escuchar.

Brisbane y Perth se sumaron a las manifestaciones convocadas por la diáspora venezolana para respaldar a María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz, y reclamar un futuro democrático para Venezuela. En esta oportunidad colocaron folletos en el piso en referencia a los presos políticos en la actual dictadura de Maduro.

En otras ciudades australianas, los venezolanos residentes también salieron a las calles para expresar su deseo de libertad y exigir respeto a los derechos humanos.

El partido Vente Venezuela sostuvo en su cuenta de X: “Cada rincón suma”. Días atrás, el partido liderado por Machado sostuvo que, mientras el régimen de Nicolás Maduro “intenta silenciar el logro dentro del territorio”, la diáspora venezolana será el motor que amplifique el mensaje en el mundo.

El jueves pasado, durante una intervención virtual en un acto organizado por la Asociación Venezolano-Estadounidense de EEUU (VAAUS) en Nueva York, la líder opositora dijo que la transición política en Venezuela “tiene que llevarse a cabo” y aseguró que la oposición se encuentra “más organizada que nunca”.

El liderazgo de María Corina Machado unificó a la oposición en torno a la candidatura presidencial que desafió al régimen de Nicolás Maduro (Reuters)

Machado, quien debe recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre en Oslo, expresó que la prioridad de la oposición se centra en definir “lo que viene después” para garantizar que la transición “sea ordenada y efectiva”. Indicó: “Tenemos un liderazgo legítimo y un mandato claro del pueblo”, y añadió que la comunidad internacional respalda esa posición.

En su discurso, Machado destacó la resistencia del pueblo venezolano y afirmó que “ha sufrido, pero se niega a rendirse”. También señaló que la oposición enfrenta la represión con “dignidad y fuerza moral”, al mencionar a “exiliados y presos políticos que han sido separados de sus familias y entregado todo por la causa democrática”.

Además, agradeció al presidente de EEUU, Donald Trump, por reconocer que la transición venezolana es “una prioridad” y por su rol como “referente en la presión internacional sobre el régimen de Maduro”.