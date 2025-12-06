España

Jorge Javier Vázquez relata su complicada cirugía facial y confiesa sus inseguridades: "Prefería quedarme en casa que verme en un plasma"

El presentador se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para revelar su última y comentada operación estética

Jorge Javier Vázquez, en '¡De
Jorge Javier Vázquez, en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

Jorge Javier Vázquez fue uno de los invitados de la última entrega de ¡De viernes!. El presentador de Gran Hermano volvió al plató del programa, donde se reencontró en directo con Lydia Lozano dos años y medio después de la cancelación de Sálvame. Además, el catalán desgranó los detalles de su último retoque estético, una complicada cirugía facial que ha cambiado por completo su rostro.

El de Badalona compartió con la audiencia los motivos que le han llevado a someterse a varias intervenciones estéticas durante el verano. “Llevo 30 años saliendo en televisión y sinceramente, no aguanto verme todos los días en un plasma”, confesaba.

Vázquez explicó que la exposición diaria en pantalla le ha generado un rechazo hacia su propia imagen, especialmente con el paso de los años: “No es lo mismo verte a los 20, 30 o 35 que ahora de 50 a 55 años. Hay un bajón físico importante y creo que no es lo mismo cuando trabajas en un medio donde no te tienes que ver, que en que sí. Yo me veo todos los días ampliado y no me gustaba. Me producía rechazo”.

Así, Jorge Javier reconocía que la presión de la imagen en televisión ha sido determinante en su decisión: “Había días que llegaba a pensar: ‘prefiero quedarme en casa que verme así’. La edad no perdona”, afirmó en el plató. Además, señaló que su idea inicial era realizarse únicamente una intervención en el cuello, pero finalmente optó por un cambio más amplio tras los consejos del médico: “Mi idea principal era hacerme solo el cuello, que lo veía muy mal”.

Jorge Javier Vázquez en 'El
Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge' (MEDIASET ESPAÑA).

Dos intervenciones

Vázquez detalló en directo el proceso quirúrgico al que se ha sometido, que ha incluido varias intervenciones en el rostro mediante dos cirugías. “El 29 de julio me hice los ojos y luego me he hecho el lifting de la cola de la ceja, que te levantan un poco”, relató. Y añadía: “Tengo la cicatriz en la ceja y por eso en el primer día del ‘Diario’ sale tan raro, porque me ponen bótox en la frente, no para disimular las arrugas, sino para que pueda cicatrizar mejor”.

En la primera operación, que duró entre cinco y seis horas, Jorge Javier se realizó una blefaroplastia (eliminación del exceso de piel en los párpados), el lifting de cejas, la aplicación de bótox y un ‘lip lift’: “Me corté un poco de piel por encima del labio y te lo levantan, parece que te has puesto labios, pero no es así. Yo no tenía labio y es que con el envejecimiento, uno de los síntomas es que te crece la zona entre la nariz y el labio”, contó a sus compañeros de cadena, aclarando que no se ha realizado una rinoplastia, como se llegó a comentar.

La segunda fase, centrada en el cuello y la mandíbula, fue la más compleja: “La peor fue la siguiente, la del cuello, la mandíbula y el lifting normal”, aseguró. El de Badalona explicó que el proceso no solo consistió en estirar la piel, sino también en trabajar los músculos faciales: “Es una reconstrucción que no solo es estirar, también los músculos. Me veía la cara muy femenina”.

Jorge Javier Vázquez presenta 'El diario de Jorge', su nuevo programa.

La complicación del postoperatorio

El presentador de Mediaset también reveló el contratiempo que sufrió tras su cirugía y que le dejó la cara completamente desfigurada. “El martes de madrugada, un día después, no podía dormir y me levanté con la cara llena de algo, a punto de explotar. Estaba mi ex conmigo y no sabía qué hacer. Tuvieron que volver a meterme en el quirófano para drenar lo que había provocado la subida de tensión”, apuntó.

Las secuelas de este episodio han sido visibles: “Se me quedó la cara totalmente desfigurada, el ojo no podía ni abrir, un derrame tremendo, por eso salía con gafas de sol”, comentó, asegurando que el proceso de recuperación en este tipo de intervenciones conlleva “de 6 meses a 1 año”.

