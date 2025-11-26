La cara y la cruz de Jorge Javier Vázquez en Telecinco: de su renovación en ‘El diario de Jorge’ a su tropiezo con ‘Gran Hermano’

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'El diario de Jorge' (Mediaset España)

Pasan los años y Jorge Javier Vázquez continúa siendo una de las caras principales de Telecinco. Sobrevivió al final de Sálvame e incluso al tropiezo de Cuentos Chinos. El presentador fue una de las grandes apuestas de la cadena durante la dirección de Paolo Vasile y se ha mantenido incluso con la llegada de Alessandro Salem.

Además, está de celebración, ya que El diario de Jorge se ha renovado hasta el próximo mes de julio, lo que supone la producción de otras 147 entregas. El formato está viviendo su mejor etapa desde su estreno en julio de 2024: su segunda temporada ya cuenta con una media del 9,6% de cuota de pantalla, dos puntos por encima del 7,6% que mantenía hace un año en las mismas fechas. Solo en el mes de noviembre cuenta con una media de 767.000 espectadores (9,7%).

Vázquez recuperó las tardes, pero con otro registro completamente diferente, dejando de lado el corazón y apostando por los testimonios que tanto éxito le dieron a El diario de Patricia. No obstante, fue un comienzo duro en el que tuvo que asentarse para lograr hacerse notar por encima de competidores como La Promesa en La 1 o Y ahora Sonsoles en Antena 3.

'Infobae' asiste al cierre de la fase presencial del casting de 'GH 20', que ha reunido a más de 500 aspirantes en Madrid.

Por entonces, el de Badalona compartía las tardes con Ana Rosa Quintana y su TardeAR. No obstante, fue tras la vuelta de la presidenta de Unicorn Content a las mañanas y un cambio de horario, que las audiencias del programa de Boomerang TV comenzaron a ver la luz. Actualmente, esas audiencias hablan por sí solas y la cadena no ha dudado en premiarlo con la renovación más amplia hasta la fecha.

La cruz de Jorge Javier Vázquez: ‘Gran Hermano’

Sin embargo, el éxito de las tardes de Jorge Javier Vázquez no está yendo en sintonía con el de sus noches de Gran Hermano. El que fuera el reality estrella de Telecinco se ha quedado lejos de cosechar los datos de antaño en las primeras entregas de su vigésima edición. Su estreno lideró con un 15,8% de cuota de pantalla, pero se quedó por debajo del millón de espectadores y fue el peor estreno histórico del formato.

Jorge Javier en la nueva casa de 'Gran hermano' (Mediaset)

La caída continuó al hacer su mínimo histórico en la gala de la segunda semana con un 11,8% de share. Tampoco se recuperó en la tercera, que descendió al 11,3%. En ambas ocasiones le arrebató el primer puesto Andreu Buenafuente y su Futuro imperfecto con un 12,4% y 14,3% respectivamente.

Doble expulsión en ‘Gran Hermano’

Además, los datos de audiencia llevaron a Telecinco a cancelar la tira diaria del reality, que estaba afectando también a los datos de los Informativos. El Debate de los domingos tampoco está corriendo mejor suerte, cayendo al undígito en dos de las tres emisiones que lleva hasta ahora.

Desde la dirección parecen estar tomando decisiones en consecuencia. El pasado jueves 20 de noviembre ya anunciaron una doble expulsión. Días más tarde, el programa se saltaba la tónica habitual de limitar las expulsiones a las galas para echar a Lorena durante su Debate el domingo 23 de noviembre. De cara a su cuarta semana, el reality todavía parece tener la esperanza de remontar.