El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial de 1954 a España: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

El partido entre España y
El partido entre España y Turquía (RFEF)

España tiene una cita importante este martes en el calendario y en su hoja de ruta hacia el Mundial de 2026: el partido ante Turquía. Ambos combinados se han visto las caras en múltiples ocasiones. Diez victorias suma La Roja en el cómputo y tan solo una para los turcos y, sin embargo, esa quedó grabada en la historia negra de España, por lo que supuso. La selección quedó eliminada del Mundial de 1954 tras perder un duelo ante Turquía y que la mano de il bambino decidiera la suerte de los dos equipos. Ahora una nueva eliminatoria ha vuelto a cruzar a ambos países en el camino hacia el Mundial.

Corría el año 1954, el grupo formado inicialmente por España, Turquía y la Unión Soviética se quedó en dos al renunciar esta última por razones políticas. El Nuevo Chamartín se vistió de gala el 6 de enero para acoger el duelo entre la selección española y la turca. Ambas selecciones luchaban por esa única plaza para el Mundial. Los goles de Venancio, Gainza, Miguel y Alsúa II certificaban la victoria española y situaban al equipo dirigido por Luis Iribarren como favorito para conseguir el billete al torneo internacional.

Sin embargo, La Roja sufrió una derrota en terreno turco, la única que se ha registrado a lo largo de la historia. Fue el 14 de marzo, en el estadio Mithatapsa, situado en Estambul. Un gol de Burhan en los primeros minutos del duelo puso a España contra las cuerdas. Una situación que se agravó cuando el árbitro señaló el final del encuentro sin que el marcador hubiera vuelto a moverse. Lo que mandó la eliminatoria a un tercer partido de desempate en terreno neutral: Roma.

Tan solo tres días después, el 17 de marzo, el Olímpico de Roma acogió el duelo decisivo. En la primera parte, Artetxe anotó para España y adelantó a su selección, pero la ventaja no duró demasiado. Turquía logró igualar por medio de Burhan pasada la media hora de juego, dejando todo por decidir para los segundos 45 minutos. Tras el descanso, el extremo Suat Mamat, en una jugada por banda, superó a la defensa española y batió a Carmelo Cedrún, portero de España. El partido se mantuvo tenso y, cuando todo parecía encaminarse hacia la victoria turca, Adrián Escudero, delantero del Atlético, aprovechó un saque de esquina en los últimos minutos para marcar el empate que mantenía vivas las esperanzas españolas.

'Il Bambino' sacando la papeleta
'Il Bambino' sacando la papeleta del ganador de la eliminatoria entre España y Turquía (RTVE)

Tras el pitido final, el marcador todavía se encontraba en tablas y, como el reglamento de la FIFA de entonces no contemplaba la prórroga ni los penaltis, la clasificación tuvo que resolverse a través de un sorteo. La federación española intentó negociar la posibilidad de organizar un nuevo partido, pero la petición fue rechazada y se introdujeron los nombres de ambos países en una copa para que un inocente eligiera el papel decisivo.

‘Il bambino’ eligió al ganador

El niño encargado de este sorteo fue Franco Gemma, hijo de un directivo italiano, que sería bautizado y recordado como il bambino. Su elección fue determinante, ya que sacó la papeleta con el nombre de Turquía, eliminando a la selección española del torneo. En Turquía, el gesto de Franco Gemma se celebró e incluso fue premiado por la federación local. El equipo otomano, dirigido por Sandro Puppo, participó en Suiza 1954, donde venció a Corea del Sur, pero quedó eliminado tras perder el partido de desempate frente a Alemania Federal.

La historia del fútbol volvió a unir a España y Turquía en múltiples duelos, aunque ya siempre se saldaría con la victoria española. Este martes la selección turca visita España en un nuevo episodio entre ambas, esta vez por la clasificación para el Mundial de 2026 que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá. La selección de Luis de la Fuente buscará sumar una victoria más a la historia con Turquía.

