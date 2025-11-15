España

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Dos goles de Oyarzabal, uno de Zubimendi y otro de Ferrán hacen una tarde de lujo en Tiflis

Guardar
España arrasa a Georgia y
España arrasa a Georgia y está a un partido de sellar el pase al Mundial. (X/Selección Española)

España tenía una salida difícil a Tiflis. El terremoto Lamine Yamal y su salida express de la concentración, sumado a la inesperada lesión de Dean Huijsen, podían haber desconcentrado a los 23 de De la Fuente. Nada más lejos de la realidad. La Roja pasó como una apisonadora por el Boris Paichadze. Georgia no pudo más que montar su línea en la frontal del área y esperar las embestidas de los Oyarzabal, Zubimendi y Ferrán.

La posesión se quedó desde el primer segundo en las botas de los españoles. Desde el pitido inicial, España salió dispuesta a llevarse los tres puntos. Georgia no se jugaba nada. Tal vez la falta de presión podía hacer que los mejores mostraran su mejor versión. Pero los balones no llegaban a Kvarastskhelia. Todo lo contrario para España. En una jugada que terminó con Baena pisando el área, un centro raso que se paseó sin que Mamardashvili pudiera llegar a él y Ferrán lo devolviera al corazón, empezó todo. No sin antes tropezar con el brazo del defensor. Apareció el chivato, que llamó al colegiado. Mano extendida en posición antinatural. Penalti claro que transformó Oyarzabal. Fuerte, raso, abajo a la derecha, engañando al portero. Era el primero, la sensación eran de que quedaban muchos por llegar.

Y así fue. Diez minutos después, otra jugada, esta vez por el medio, Fabián ve el desmarque de Zubimendi entre centrales. Como si se tratara de su posición, un control exquisito y una ‘picadita’ que hacía completamente inútil la salida a la desesperada de Mamardashvili para achicar espacio. Llegaba el segundo y España disfrutaba. Puñetazo sobre la mesa del jugador vasco. El balón de oro (Rodri Hernández) va a servir de poco como el ‘guner’ siga así. Pasaba la media hora de juego y Georgia parecía despertar. Dos saques de esquina seguidos que no hacían preocupar a Unai Simón. Sí, Unai, que hoy lucía brazalete, aunque muy pocas veces se le ha podido ver.

La 'picadita' de Zubimendi. (X/Selección
La 'picadita' de Zubimendi. (X/Selección Española)

En mitad del despertar de Georgia, otra jugada combinativa de España, de esas que recuerdan al tiki-taka, aparece Fabián, que encuentra abierto a Baena, este ve el desmarque de Oyarzabal y el último centra a Ferrán, que solo tiene que presentar el pie. Caía el tercero. Georgia estaba en la lona. Los dos equipos querían llegar cuanto antes al descanso.

No obstante, el guion no iba a cambiar. Salía Porro y entraba Marcos Llorente. Piernas frescas para anular por completo a la máxima amenaza. España continua con su plan y Georgia, K.O., esquivando golpes y achicando balones. Los georgianos mostraban coraje, pero la calidad de los futbolistas españoles era muy superior. A pesar de ello, la posesión ya estaba más repartida. Y en esas salidas a la contra, Georgia encontró su primer disparo a puerta. Unai lucía el barazalete por primera vez.

Y a diferencia del poco peligro que llevaban los ataques de Georgia, España encontró el cuarto. Un descarado Fermín, que apenas llevaba segundos en el campo, se asocia con Baena, este con Ferrán, que devolvía el favor del tercero a Oyarzabal. Era su doblete. Poco después el cartelón mostraba su dorsal. No iba a recibir su ovación, pero si el partido hubiese sido en La Cartuja se hubiera dado un buen baño de masas. Entraba Borja Iglesias, que nada más entrar tuvo la misma que Zubimendi, pero prefirió fusilar a Mamardashvili, quien paró. El fallo tenía ataque de vuelta. La primera jugada de peligro de los locales, pero respondió a las mil maravillas Unai Simón.

Afición de España en Georgia.
Afición de España en Georgia. (X/Selección Española)

El partido estaba sentenciado. Se fue adormeciendo con el paso de los minutos finales. Solo un susto que se estrelló en la madera arrancó la sonrisa de Unai. Una carambola entre Llorente y Cubarsí a la que respondieron Baena con un boleón y un rechace de Borja Iglesias que se fue alto. El partido estaba sentenciado, pero el árbitro decidió añadir lo mismo que en la primera parte. No obstante, no dejó ni que se cumpliera el final del descuento. España sella así su pase virtual al Mundial. Salvo una derrota de siete goles o más, España estará en Estados Unidos 2026.

Temas Relacionados

Selección EspañolaFútbolFútbol EspañaLa RojaRFEFSelección EspñolaReal Federación Española de FútbolEspaña-DeportesMundial 2026España Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 4 de la Triplex

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Priomer partido del parón de selecciones de la Selección Española

Georgia 0 - España 4,

Qué santo se celebra el 16 de noviembre; así fue su vida

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Qué santo se celebra el

Efemérides del 16 de noviembre, qué y a quiénes recordamos hoy

Acontecimientos que transformaron el camino de la humanidad y que se recuerdan este sábado

Efemérides del 16 de noviembre,

Una menor apuñala y mata a su cuñada en Asturias y es detenida tras intentar huir

Los servicios de emergencia acudieron al lugar del ataque, donde la mujer se encontraba en estado grave pero, pese a los intentos de reanimación, la víctima terminó falleciendo

Una menor apuñala y mata
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “impunidad del narco” ante

La “impunidad del narco” ante la falta de medios de la Guardia Civil: sindicatos denuncian la presencia de las lanchas en los puertos por el temporal

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Precio de la luz en España por horas para el 16 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Fran González, educador social: “Me encuentro ofertas de entre 1.200 y 1.300 euros, y me parece surrealista haber invertido más de 6.000 euros en grados y másteres”

DEPORTES

Georgia 0 - España 4,

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”