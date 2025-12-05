España

Consejos esenciales para cuidar tus neumáticos en la temporada de frío

El arranque del invierno altera las condiciones de conducción y obliga a revisar el estado de las ruedas, cuya capacidad de agarre y respuesta se ve afectada por el cambio de estación

Consejos esenciales para cuidar tus neumáticos en la temporada de frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Circular en coche durante el invierno exige prestar especial atención al estado de las ruedas. Cuando bajan las temperaturas, los neumáticos notan la diferencia: a veces se pasa por alto que el contacto con el asfalto cambia, ya que, con el frío, el caucho se vuelve más rígido y la goma pierde parte de su elasticidad.

El deterioro de los neumáticos no lo único que determina la forma en que interactúan con el asfalto: la presencia de agua de lluvia, nieve o hielo también influye, ya que provoca que deslicen un poco más, aumentando así la distancia de frenado.

Conviene, entonces, comprobar que las ruedas están en buen estado, para que tengan la mayor funcionalidad posible a pesar del clima; y poner empeño en mantenerlas de esa manera, con atención especial si el coche pasa mucho tiempo aparcado en el exterior.

Cuidados básicos para que los neumáticos soporten el invierno

La vigilancia periódica del estado de las ruedas ayuda a detectar daños, cortes, golpes o pérdidas de presión. Un vistazo exterior antes y después de los trayectos puede servir para comprobar el aspecto general, la integridad de las válvulas y el correcto equilibrado y alineado.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el tipo de neumático. Si se planea circular por carreteras cubiertas de nieve o con heladas frecuentes, lo más recomendable es utilizar neumáticos de invierno. Este tipo de rueda ha sido desarrollada para conservar adherencia y capacidad de respuesta en condiciones climáticas adversas.

El dibujo de los neumáticos es otro aspecto decisivo, sobre todo en invierno. La legislación exige sustituir las ruedas cuando el surco baja de 1,6 milímetros de profundidad. Cuando ese límite se supera, los neumáticos pierden agarre y la distancia de frenado crece, sobre todo si el pavimento está húmedo, cubierto de nieve o hielo. Para comprobar la profundidad, basta usar una moneda de un euro. Si se ve el borde dorado al meterla en el surco principal, ha llegado el momento de cambiar el neumático.

Durante el invierno, es recomendable tener los neumáticos a una presión ligeramente superior a lo habitual (Flickr)

Otro factor fundamental es la presión. Las bajas temperaturas hacen que la presión de los neumáticos disminuya de manera progresiva, pues el frío reduce la elasticidad de la goma (y el volumen del aire). Cada descenso de cinco grados puede suponer una reducción de 0,07 bares en la presión. Por eso, durante los meses fríos conviene revisar la presión con mayor frecuencia y ajustarla ligeramente por encima de la habitual, especialmente antes de un viaje con todos los asientos ocupados y el maletero cargado.

En rutas de montaña o cuando la previsión anuncia nevadas, no hay que olvidar las cadenas apropiadas para las ruedas. No solo ayudan a proteger el neumático ante la nieve y el hielo, también pueden ser obligatorias por motivos de seguridad y para cumplir con la normativa en determinados tramos.

Para quienes buscan simplificar el mantenimiento durante todo el año, existe la alternativa de los neumáticos “cuatro estaciones”. Permiten circular bajo diferentes condiciones climatológicas sin necesidad de cambiar las ruedas cada vez que el tiempo cambia, aunque en situaciones de frío intenso, los neumáticos de invierno siguen ofreciendo un mejor rendimiento.

¿Por qué el invierno exige tanta atención a las ruedas?

La estación invernal introduce varios factores que complican la conducción y ponen a prueba la fiabilidad de los neumáticos. Las temperaturas bajas endurecen la goma y disminuyen la capacidad de adherencia al asfalto. Además, la lluvia, el hielo y la nieve elevan el riesgo al volante, incrementando la distancia de frenado y dificultando maniobras habituales como el giro o la reducción de velocidad.

La combinación de temperaturas más severas, mayor humedad y presencia de hielo no solo incrementa los riesgos, sino que también acelera el desgaste de los neumáticos. Adoptar medidas preventivas y realizar comprobaciones frecuentes ayuda a mitigar ese deterioro y contribuye a prolongar la vida útil de las ruedas, además de mejorar la seguridad en cada desplazamiento.

Prestar atención a estos aspectos resulta fundamental en la época invernal, ya que mantener las ruedas en condiciones adecuadas es la garantía de viaje seguro durante una de las temporadas más exigentes para cualquier vehículo.

