Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuantos menos kilómetros dure un neumático, más me gusta”

Los neumáticos son el único componente de un vehículo que está en contacto directo con la carretera. Su función es crucial en materia de seguridad, por ello es una de las partes del turismo que más hay que prestar atención.

Deben presentar un desgaste uniforme, dentro siempre de los límites legales y no presentar un deterioro acusado ni en los flancos ni en la banda de rodadura. Esto es lo recomendable a revisar en los neumáticos antes de ir a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

En este sentido, también existen diferencias en la dureza del neumático, que una vez en funcionamiento aportarán unas características diferentes. Por su parte, el mecánico Juan José Ebenezer ha explicado en un vídeo publicado en su canal de TikTok (@talleresebenezer), por qué prefiere un neumático blando que dure menos.

Menos duración, mayor rendimiento

Los neumáticos son los encargados de permitir la adherencia para arrancar, frenar y dirigir, además de para amortiguar las irregularidades de la vía. Son los responsables por tanto de traccionar sobre cualquier superficie, de reducir al máximo la distancia de frenado y de que un vehículo pueda ser controlable en todos los escenarios.

“Cuantos menos kilómetros dure un neumático, más me gusta”, comienza explicando Ebenezer. No se refiere a que la rueda empiece a descomponerse ni a endurecerse, simplemente a que el neumático se acabe gastando antes de tiempo, que dure menos kilómetros de lo habitual.

Para este mecánico, la zona que agarra con el asfalto tiene que ser cuanto más blanda mejor: “Que sea como un chicle, que se agarre”. En este caso, pese a que su vida útil suele ser más corta, los neumáticos blandos suelen proporcionar una mayor adherencia y tracción en condiciones de temperaturas más altas.

Ebenezer destaca que los neumáticos blandos son sinónimo de seguridad en las curvas, en frenadas, en la lluvia o en cualquier tipo de condición, incluso en la propia conducción. “En cualquier situación, un neumático blando que agarre es muchísimo mejor que un neumático duro”, destaca el experto.

Del mismo modo, destaca que esta situación se puede comprobar mejor en una moto: “Un neumático duro cuando vas tumbando te va culeando, mientras que con un neumático blando, pongo la moto de lado, toco con el hombro incluso y eso se agarra como si tuviera clavos”.

Nuemáticos duros

En el vídeo, Ebenezer destaca que un neumático que dure muchos años y permita recorrer una gran cantidad de kilómetros, no quiere decir que este sea bueno. El mecánico considera que es demasiado duro y que se podría apreciar en condiciones extremas.

Siguiendo con los neumáticos duros, estos se caracterizan por ser muy resistentes y soportar especialmente bien el desgaste. A su vez, se adaptan a la perfección a bajas temperaturas y superficies secas, mientras que los blandos se calientan rápidamente. En el caso del agarre, los duros ofrecen menos, ya que no se adhieren tan fuerte a la carretera. Sin embargo, esto no quiere decir que no sean opciones seguras.

La elección entre neumáticos duros y blandos depende de muchos factores. Algunos destacados son el tipo de conducción, las condiciones climáticas y el tipo de carreteras. En cualquier caso, la clave está en seguir las instrucciones de los fabricantes, tanto del vehículo como de la marca de ruedas, para elegir la opción que más se adecue al coche y al conductor.