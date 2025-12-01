Lluvia, nieve y frío, el pronóstico de la Aemet para la semana del puente de diciembre: “Algunas vías de comunicación pueden verse afectadas”

Un bañista se mete al agua en la playa de La Concha de San Sebastián a pesar del tiempo adverso, a 24 de noviembre de 2025. (EFE/Javier Etxezarreta)

El último mes del 2025 arranca marcado por el frío que se ha quedado anclado a España. Este lunes, empieza el invierno meteorológico -el astronómico lo hará el día 21- y lo hace con un fuerte descenso térmico y la previsión de precipitaciones generalizadas que caerán en forma de agua pero también de nieve, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes es un día de tiempo estable, “en el que se pueden encontrar bancos de niebla en el interior que dificulten el tráfico rodado”, advierte el portavoz del organismo público, Rubén del Campo. A últimas horas llegará un frente a Galicia que podría dejar lluvias abundantes en el oeste de la región y que podrían extenderse de forma más débil al noroeste de Castilla y León y al oeste de Asturias. Los únicos avisos activos para esta jornada se encuentran en Galicia. En concreto, en la costa, por lluvias que dejarán acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora y mala mar.

Por su parte, el mercurio ha amanecido bajo cero en buena parte del norte del país, donde las máximas también. Según la previsión, el termómetro no alcanzará los 10 grados. En cambio, en Andalucía y en el mediterráneo se rondarán los 20 grados.

El frente barrerá el norte y dejará nieve

El martes, el frente avanzará de oeste a este y dejará lluvias en amplias zonas de la península a su paso. Estas precipitaciones serán menos probables e intensas en la vertiente mediterránea y en Baleares. “Las lluvias serán abundantes en Galicia, especialmente en el oeste de la comunidad, donde podrán ser fuertes y estar acompañadas de tormenta”, apunta del Campo. También al oeste, soplará el viento con fuerza y habrá un temporal marítimo “importante”, con olas que superarán los seis metros. También habrá bancos de niebla en el interior, sobre todo en zonas del centro y del este del territorio peninsular

La nieve aparecerá este día a partir de los 1.000 a 1.200 metros en el norte del territorio, “por lo que algunas vías de comunicación pueden verse afectadas, algunas carreteras o autovías y, por lo tanto, es recomendable consultar el estado de las carreteras”, avisa el portavoz.

Las temperaturas nocturnas subirán, y así disminuirá la extensión e intensidad de las heladas de días previos. Pero el frío se notará a la salida del sol. Las temperaturas diurnas serán más bajas que en las jornadas anteriores, sobre todo en el este peninsular. En buena parte de la meseta norte y también de la meseta sur, no se llegará a 10 grados, mientras que en la costa mediterránea, sobre todo de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Región de Murcia y Andalucía, las máximas rondarán los 20 grados, de nuevo.

Dos personas caminan por la nieve en una calle de Vitoria, a 21 de noviembre de 2025. (EFE / L. Rico)

Lluvias generalizadas y bajada de la cota de nieve

Las precipitaciones, en forma de lluvia y nieve, protagonizarán el miércoles. Un frente se extenderá hacia el centro y sur de la península y las lluvias se irán dirigiendo hacia el este, incluso alcanzarán las Islas Baleares. En Melilla podrían ser localmente fuertes. En cuanto a las nevadas, la cota de nieve en el norte estará en torno a 800 metros. A lo largo de la jornada irán cesando las lluvias, aunque llegará un nuevo frente a Galicia con precipitaciones persistentes en el oeste de la comunidad ya por la tarde. De nuevo, precaución en las carreteras a primeras horas por los bancos de niebla en el interior. El frío persistirá con temperaturas “algo más bajas”, con heladas en el norte, centro y este de la península, que serán fuertes en los Pirineos.

El jueves amanecerá de nuevo con heladas, mientras que el frente que entraba el día anterior irá avanzando por el territorio, dejando lluvias en amplias zonas, aunque serán menos abundantes y probables en el Mediterráneo y Baleares.

Vientos alíseos, lluvias escasas y temperaturas cálidas en Canarias

En Canarias, donde predominará a lo largo de la semana un régimen de vientos alisios, “soplarán estos vientos con intensidad en las zonas más expuestas y dejarán nubes en el norte de las islas, con lluvias en este sector, sobre todo de las islas más montañosas”, adelanta del Campo. En cuanto al mercurio, las temperaturas serán las propias de la época. Las máximas rondarán los 20 grados y las mínimas no bajarán de 15 grados.

Qué tiempo hará el puente de diciembre

Para los días siguientes, coincidiendo con el puente de diciembre, la incertidumbre en el pronóstico aumenta. No obstante, la Aemet esboza una previsión que contempla que “podrían seguir llegando frentes a la península, que dejarían lluvias con mayor probabilidad en el norte y en el oeste del país, pero no podemos descartar, que lleguen estas lluvias a otras zonas del territorio”. No obstante, dando que aún queda bastante tiempo, es difícil precisar a qué zonas, destaca la Aemet.

Las temperaturas subirán y, por lo tanto, también lo hará la cota de nieve. Así, las nevadas quedarán asiladas a zonas de alta montaña a lo largo del puente. Se espera un “ambiente templado” en zonas costeras, con máximas que rondará los 18 a 20 grados en el Cantábrico y entre 20 y 22 grados en el Mediterráneo.