Cinco alternativas naturales para controlar la ansiedad: “Han demostrado su eficacia en estudios científicos”

Guardar
Controlar la ansiedad se ha convertido en una de las prioridades de salud emocional más extendidas en la actualidad. El ritmo acelerado de vida, el estrés laboral, la incertidumbre y los problemas de conciliación están llevando a miles de personas a buscar soluciones más allá de los fármacos tradicionales.

Frente a este escenario, el doctor Mora, psiquiatra experto en salud emocional, ha elaborado un ranking de los cinco métodos naturales más eficaces para aliviar los síntomas de ansiedad, basándose en estudios científicos y su experiencia clínica.

El especialista subraya que, si bien estas alternativas no sustituyen un tratamiento médico cuando la ansiedad es severa, sí pueden ser herramientas muy valiosas para quienes sufren nerviosismo, tensión emocional o dificultades para gestionar el estrés. Su propuesta ordena, de menor a mayor eficacia, las opciones más fiables.

En el quinto lugar se sitúa la pasiflora, una planta trepadora que se utiliza desde hace siglos como remedio natural contra el insomnio y la inquietud. Su reputación como relajante es extensa, especialmente en infusiones o extractos. Sin embargo, el doctor Mora explica que su eficacia es limitada.

Los estudios disponibles muestran que puede ayudar en cuadros de ansiedad leve, pero sus efectos no son tan potentes como los de otras alternativas. Aun así, quienes buscan una primera aproximación natural pueden encontrar en ella un apoyo suave y bien tolerado.

Valeriana

Té de valeriana, una bebida
Té de valeriana, una bebida herbal utilizada tradicionalmente por sus propiedades calmantes y su efecto positivo sobre el descanso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cuarto puesto aparece la valeriana, uno de los remedios herbales más populares en Europa. Este extracto vegetal, presente en infusiones, cápsulas o gotas, ha demostrado ser eficaz para mejorar el insomnio leve y reducir ciertos síntomas de ansiedad.

Según el doctor Mora, la valeriana actúa sobre el sistema nervioso central generando una sensación de calma, aunque su efecto no es instantáneo y suele requerir algo de constancia. Para quienes tienen dificultades para conciliar el sueño a causa de preocupaciones diarias, es una alternativa segura y con buena aceptación.

Lavanda

La medalla de bronce es para la lavanda, especialmente su aceite esencial. A diferencia de otros remedios naturales, la lavanda cuenta con estudios clínicos que garantizan su eficacia en ansiedad leve y moderada.

“El aceite de lavanda ha demostrado en varios ensayos clínicos ser eficaz”, señala el psiquiatra. Puede utilizarse mediante aromaterapia, masajes o, en algunos casos, en cápsulas diseñadas específicamente para regular la ansiedad. Sus efectos suelen ser más estables que los de otras plantas, lo que la convierte en una excelente aliada en periodos de tensión prolongada.

Actividad física

En el segundo lugar del ranking se encuentra la actividad física diaria, un “medicamento natural” con beneficios probados y duraderos. Correr, nadar, caminar a paso ligero o realizar ejercicios de fuerza mejora la ansiedad, regula el estado de ánimo y disminuye la tensión acumulada.

La ciencia ha demostrado que el ejercicio libera endorfinas, reduce niveles de cortisol y favorece un sueño más reparador. “La actividad física mejora la ansiedad, la depresión y el insomnio de forma natural y sin efectos secundarios”, destaca el doctor Mora. Además, incorpora beneficios en todos los niveles de la salud física.

Mindfulness y meditación

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

El primer puesto lo ocupan el mindfulness y la meditación, prácticas orientadas a entrenar la atención plena y la calma mental. Diversos estudios demuestran que estas técnicas son las más efectivas para reducir la ansiedad de forma sostenida en el tiempo.

“Las técnicas que entrenan la calma mental y la atención plena han demostrado ser las más eficaces para controlar la ansiedad a largo plazo”, afirma el experto. Practicadas con regularidad, ayudan a mejorar la concentración, reducir pensamientos intrusivos y gestionar mejor las emociones.

