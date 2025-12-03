España

Silvia Severino, psicóloga, sobre sacar a alguien de tu cabeza: “Esto no es amor, es tu cerebro enganchado a la fantasía de lo que pudo ser”

La experta da dos consejos para salir de los bucles de pensamientos cuando se produce una ruptura de pareja

La psicóloga Silvia Severino explica
La psicóloga Silvia Severino explica algunos consejos para salir de los bucles de pensamiento cuando se produce una ruptura de pareja. (Montaje Infobae con imágenes de Freepik y @silviaseverinopsico/TikTok)

Romper un vínculo afectivo no termina cuando se acaba la relación. La ruptura continúa dentro de la cabeza: los bucles de pensamiento aparecen como una repetición involuntaria de recuerdos, imágenes y preguntas sin respuesta. Es un fenómeno habitual: el cerebro, acostumbrado a la presencia de esa persona, sigue activando los circuitos neuronales del apego incluso cuando la relación ya ha finalizado.

Este fenómeno tiene un componente biológico, pero también emocional. La rumiación, que es ese proceso mental por el que se da vueltas a lo mismo una y otra vez, se alimenta del vacío, de la incertidumbre y, a veces, de la esperanza. Las personas tienden a reconstruir mentalmente aquello que vivieron para buscar explicaciones o para reinterpretar lo que ocurrió. En esa repetición se genera una fantasía: lo que pudo ser, lo que debió ser, lo que todavía podría llegar a ser... Y es precisamente esa fantasía la que, según especialistas en psicología emocional, más cuesta soltar.

Cuando una relación termina, no se rompe solo el vínculo con la otra persona, sino también la narrativa interna que habíamos creado. Por eso, dejar de pensar en alguien se convierte en un proceso complejo y, a veces, doloroso. Para la psicóloga Silvia Severino, el problema no es únicamente emocional, sino cognitivo.

En uno de sus vídeos de TikTok (@silviaseverinopsico), la experta señala que, tras una ruptura, la mente no insiste porque estemos viviendo un gran amor truncado, sino porque se mantiene activa una idealización. “Esto que te sucede no es amor, es tu cerebro enganchado a la fantasía de lo que pudo ser”. En este sentido, aporta dos consejos que pueden ayudar en esos momentos de bucles mentales, preguntas y disociación.

Tras una ruptura, muchas personas
Tras una ruptura, muchas personas entran en un bucle de dudas, arrepentimientos, expectativas y recuerdos. (Freepik)

Una pausa consciente para apartar los pensamientos

En ocasiones, la persona que está atravesando la ruptura no puede salir de la rumiación mental, que está cargada de dudas, expectativas, confusión y arrepentimientos. En este sentido, Severino recomienda la “regla de los noventa segundos”: “Cuando aparezca el recuerdo, siéntelo sin juzgarte durante noventa segundos”.

Esto es beneficioso porque las emociones no deben intentar reprimirse hasta el extremo. Esto provocaría que quedasen enquistadas en el interior. Sin embargo, tampoco debe permitirse una recreación en dichos recuerdos y pensamientos: hay que dejar que aparezcan, no juzgarlos, entenderlos y dejarlos pasar otra vez.

Una vez pase el minuto y medio, Silvia Severino destaca que hay que pasar a la acción: “Cuando pase ese tiempo, muévete físicamente: camina, levántate o cambia de lugar”, añade. Esta acción tiene un propósito fisiológico: activar el sistema motor interrumpe el circuito emocional que estaba retroalimentando el bucle.

Cambiar la pregunta para modificar el foco

El segundo consejo aborda el origen de muchos bucles de pensamiento: las preguntas sin respuesta. En este sentido, Severino recomienda cambiar esas preguntas, pues nuestra mente tiende a formular las que son imposibles o más dañinas, lo que solo prolonga el sufrimiento.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

“Deja de preguntarte ‘¿por qué no me ama?’ y empieza a preguntarte ‘¿qué puedo hacer hoy para sentirme mejor conmigo?’”. Ese giro desplaza la atención del otro hacia uno mismo y transforma un pensamiento circular en una acción concreta.

El proceso de soltar a alguien rara vez es inmediato, pero, con herramientas prácticas, puede volverse más manejable. Así, rompiendo los bucles de pensamiento no se consigue olvidarse golpe, pero sí entrenar la mente para dejar de alimentar aquello que hiere.

