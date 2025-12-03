España

El paso a paso de la salsa harissa: perfecta para poner el toque picante a tus recetas de Navidad

La famosa salsa magrebí está lista en menos de una hora y es perfecta para acompañar carnes a la parilla

La receta de la salsa
La receta de la salsa de harissa (Adobe Stock)

La salsa harissa es uno de los condimentos más emblemáticos del norte de África y ha conquistado paladares en todo el mundo. Su sabor intenso, picante y especiado, transforma cada plato en una experiencia sensorial única. Esta pasta roja, vibrante y aromática, es esencial en la gastronomía magrebí, especialmente en la cocina de Túnez, donde acompaña desde cuscús hasta sopas y carnes a la brasa.

La harissa tiene un origen ancestral vinculado a la influencia árabe y mediterránea en el Magreb. Existen variaciones regionales, pero las bases siempre incluyen chiles secos, especias tostadas y aceite de oliva. Se disfruta tanto como pasta de mesa como ingrediente central en guisos y marinados. La harissa marida perfectamente con carnes a la parrilla, pescados, verduras asadas y platos de cuscús, además de ser usada como aderezo para potenciar ensaladas y bocadillos.

Unos consejos claves que pueden ayudar en la preparación de la salsa: tostar las especias intensifica su aroma y sabor, trabaja la pasta en el mortero para conseguir una textura rústica y liberar los aceites esenciales. Por último cubre la superficie de la harissa con aceite de oliva para preservar su frescura y prolongar su vida útil.

Receta de salsa harissa

La receta tradicional de la harissa se caracteriza por su textura espesa y su aroma especiado. Los chiles secos aportan el picor y el color, mientras que el comino, el cilantro y la alcaravea completan un perfil aromático que la distingue de otras salsas picantes del mundo. El resultado es una pasta llena de matices, ideal para enriquecer todo tipo de preparaciones magrebíes y mediterráneas.

Tiempo de preparación

  • Remojo y preparación de los chiles: 20-30 minutos
  • Tostado y molienda de especias: 5 minutos
  • Triturado y mezcla final: 10 minutos

Tiempo total: 40-45 minutos.

Ingredientes

  • 10-12 chiles secos rojos (tipo guajillo, pasilla o chiles tunecinos)
  • 3-4 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de semillas de comino
  • 1 cucharadita de semillas de cilantro
  • 1 cucharadita de semillas de alcaravea (opcional, pero tradicional)
  • 1 cucharadita de sal
  • 2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1-2 cucharadas de agua (solo si es necesario)
  • Jugo de ½ limón (opcional)
La salsa harissa complementa a
La salsa harissa complementa a muchos platos. (Adobe Stock)

Cómo hacer salsa harissa, paso a paso

  1. Quita los tallos y las semillas de los chiles secos. Ponlos en agua caliente durante 20-30 minutos hasta que estén blandos, y luego escúrrelos.
  2. Tuesta las semillas de comino, cilantro y alcaravea en una sartén seca a fuego medio hasta que desprendan aroma (1-2 minutos). Déjalas enfriar y muélelas en un mortero o molinillo.
  3. En un procesador de alimentos o mortero añade los chiles escurridos, el ajo, las especias molidas y la sal. Tritura hasta obtener una pasta espesa.
  4. Agrega el aceite de oliva poco a poco mientras mezclas, buscando una textura suave y cremosa. Si la mezcla se espesa demasiado, incorpora una o dos cucharadas de agua.
  5. Prueba la pasta, ajusta de sal y, si lo prefieres, incorpora jugo de limón para un toque de acidez.
  6. Guarda la harissa en un frasco de vidrio esterilizado cubriéndola con una capa fina de aceite de oliva para mejorar su conservación. Mantén siempre refrigerado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad de ingredientes produce aproximadamente 200 gramos de salsa harissa, suficiente para 10-12 raciones como acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 45 kcal
  • Grasas: 3,5 g
  • Hidratos de carbono: 3 g
  • Proteínas: 1 g
  • Fibra: 0,9 g
  • Sodio: 220 mg

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa harissa se puede almacenar de dos a tres semanas en la nevera (bien cubierta con aceite de oliva y en frasco cerrado). Si se observa cambio de olor, sabor o presencia de moho, deséchala inmediatamente.

