David Céspedes, doctor, puntúa las cenas típicas españolas: “Implica muchas calorías ocultas”

Tortilla de patatas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los españoles tenemos la costumbre de recurrir a las mismas cenas una y otra vez: tortilla, croquetas, bocadillo de jamón, yogur con fruta… Una rutina culinaria que, aunque puede resultar cómoda, no siempre es la opción más equilibrada para la salud.

Con el objetivo de aclarar cuáles de estas cenas habituales son verdaderamente recomendables, el doctor David Céspedes ha publicado un vídeo en TikTok en el que evalúa cada plato y le asigna una nota del 1 al 10 en función de sus beneficios nutricionales.

Su análisis ha despertado gran interés, no solo por la claridad de sus explicaciones, sino porque pone sobre la mesa errores comunes que muchos cometemos sin darnos cuenta.

Tortilla de patata con cebolla: un clásico que aprueba con buena nota

El primer plato en la lista es uno de los grandes símbolos gastronómicos de España: la tortilla de patata con cebolla. Para el doctor Céspedes, se trata de una cena “muy buena y tradicional”, que combina proteínas (del huevo) y carbohidratos (de la patata). Sin embargo, lanza una advertencia: el aceite puede arruinar su valor nutricional si se utiliza en exceso.

Por ello, le otorga un 7, una nota sólida pero matizada por el riesgo de añadir demasiadas calorías si no se cocina con moderación.

Gazpacho con trocitos de jamón y huevo duro (Flickr)

La segunda cena típica es el gazpacho, enriquecido esta vez con jamón y huevo duro. Fresco, saciante y cargado de vitaminas procedentes de las verduras, este plato obtiene un 8. Céspedes destaca que se trata de una opción “muy ligera y refrescante”, ideal para quienes buscan una cena nutritiva y poco pesada.

Croquetas caseras

Croquetas caseras (Adobe Stock)

A pesar de ser uno de los platos preferidos para cenar en muchas casas, las croquetas caseras se llevan una de las peores calificaciones: un 4. El motivo está en la combinación de fritura y bechamel, una mezcla que acumula calorías ocultas y convierte este plato en una alternativa poco recomendable para terminar el día. “Una opción sabrosa, sí, pero no muy sana”, puntualiza el doctor.

Imagen de archivo de una receta de pescado al horno (Adobe Stock)

Entre todas las opciones analizadas, el pescado al horno con patatas se lleva una de las puntuaciones más altas: un 9. Céspedes explica que este plato aporta omega 3, proteínas de calidad y fibra, convirtiéndolo en “lo mejor que puedes cenar” para mantener una alimentación equilibrada.

Bocadillo de jamón serrano

Bocadillo de jamón (Freepik)

El bocadillo de jamón serrano con pan blanco, un recurso rápido y muy común entre los españoles, obtiene un 5. Aunque la proteína del jamón puede ser positiva, el exceso de pan blanco y el alto contenido en sodio del embutido hacen que esta cena no sea la más recomendable si se consume con frecuencia.

Sopa de verduras con pechuga de pollo

Otro de los platos mejor valorados es la sopa de verduras acompañada de pechuga de pollo a la plancha, que también recibe un 9. Céspedes destaca su ligereza y su excelente aporte de proteínas y verduras, además de ser una opción que favorece el descanso nocturno.

Paella casera

La paella casera obtiene un 6. Aunque es un plato rico y muy aceptado socialmente, el doctor recuerda que suele contener muchos carbohidratos y calorías, especialmente si la ración de arroz es demasiado generosa.

Yogur natural con frutas y nueces: ligera y nutritiva

Por último, el yogur natural con frutas y nueces recibe un 7. Es una cena ligera y saludable, especialmente si se toma temprano. Además, el experto recomienda añadir proteína vegetal o láctea para convertirla en una opción aún más completa.