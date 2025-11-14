España

Àlex Ginés, la española que dejó su rutina y a sus amigos en Barcelona para mudarse sola a Asia: “Aquí puedo dormir ocho horas, respirar y adaptarme a lo que el día pida”

La joven de 23 años ha explicado en una entrevista para ‘Infobae España′ cómo ha cambiado su vida desde que vive en ese continente

Guardar
Àlex Ginés, española viviendo en
Àlex Ginés, española viviendo en Asia. (imagen cedida)

Irse a vivir fuera de España es una decisión que cada vez más jóvenes se atreven a tomar, y Àlex Ginés es un claro ejemplo de ello. A sus 23 años, decidió dar un giro radical a su vida. “Hubo un momento en el que literalmente me sobrepasé”, confiesa en su entrevista con Infobae España.

Durante meses, Àlex llegó a compaginar cuatro trabajos a la vez, despertándose a las seis de la mañana y terminando su jornada a la una de la madrugada. “Ni siquiera pensaba, solo calculaba el tiempo que me quedaba en cada tarea antes de pasar a la siguiente”, recuerda. Su día a día se reducía a trabajar, comer rápido y dormir pocas horas. Según cuenta, no hubo un motivo concreto para asumir tanto trabajo, más allá de la ambición y la dificultad para decir que no. “Mi cuerpo me mandaba señales —poco sueño, estrés, mala alimentación—, pero yo seguía adelante”, admite.

Lo que la mantenía en pie era un objetivo claro: “Sabía que quería irme, y cada día de trabajo era un paso más hacia esa meta. Hoy miro atrás y sé que ese esfuerzo tuvo sentido”, asegura. Sin embargo, el precio fue alto. “El cuerpo siempre pasa factura. Noté cambios de peso, cansancio acumulado y un agotamiento emocional del que cuesta recuperarse”, relata. Aun así, de esa etapa sacó una lección importante: “Aprendí mis límites, mis ritmos y la importancia de cuidar mi energía. La motivación era mi gasolina, y aunque no era sostenible, me impulsó a construir la vida que tengo hoy”.

Imagen de su vida en
Imagen de su vida en Asia. (Instagram)

El punto de inflexión llegó tras un viaje a Filipinas que realizó el año pasado. “Sentí un flechazo inmediato con la gente, la cultura, la comida, el ritmo de vida. Era una sensación difícil de explicar, una voz interna que me decía: ‘Aquí hay algo para ti’”, explica Àlex .

Poco después, dejó su casa, su rutina y su agitado ritmo en Barcelona para mudarse sola a Asia. “Cada día aquí me enseña algo nuevo sobre mí misma y sobre lo que realmente significa vivir con propósito”, cuenta.

“Mis días están llenos de libertad”

Aunque sigue teletrabajando para una empresa de cosmética en Barcelona, su vida actual es completamente diferente. “Mis días están llenos de libertad. Por las mañanas hago lo que me apetece: voy a la playa, al gimnasio, paseo, escribo o simplemente descanso”, explica.

En Asia ha recuperado lo que más echaba de menos: el tiempo para sí misma. “En España me levantaba todos los días a las siete sin excepción. Aquí puedo dormir ocho horas, respirar y adaptarme a lo que el día me pida. Esa flexibilidad es una de las cosas que más valoro”, afirma.

Coste de la vida en una isla de Malasia

Àlex asegura que no sabe qué le depara el futuro, y precisamente eso es lo que más le motiva. “Me gusta la idea de no tener límites, de sorprenderme con lo que la vida me depare. Si hace tres años alguien me hubiera contado todo lo que estaba por venir, probablemente no lo habría creído”.

De Asia, dice, se lleva tres grandes aprendizajes: la espiritualidad, la gratitud y el respeto. “La conexión con la naturaleza, el agradecimiento constante, el valor de la comunidad… me han enseñado a vivir más despacio, más consciente y mucho más agradecida”.

Antes de terminar, dedica un mensaje a su “yo” del pasado: “Aprender lo que cuesta ganarse la vida te hace valorar mucho más cada logro. Nada de eso fue tiempo perdido”.

Temas Relacionados

Redes SocialesPlayasAsiaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El alimento antioxidante que es bueno para la vista, los huesos y se cultiva en Navarra, La Rioja y País Vasco

Esta hortaliza es rica en vitamina C, hierro y calcio y otros nutrientes beneficiosos para la salud

El alimento antioxidante que es

Desde este viernes es obligatorio evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar: un nuevo paso hacia la equiparación de derechos

Las sanciones por no cumplir la norma oscilan entre los 45 y los 49.180 euros, según la gravedad de la infracción

Desde este viernes es obligatorio

Cómo perdieron los saharauis la nacionalidad española en 1976 y cómo intentan recuperarla ahora frente al rechazo del PSOE

Tras los Acuerdos de Madrid, muchos perdieron la condición de españoles y este año Sumar ha tratado de impulsar una ley que facilite los trámites

Cómo perdieron los saharauis la

Todas las dudas que deja el juicio contra el fiscal general del Estado tras su finalización: el acceso al correo, el borrado de datos y la actuación de la UCO

Ya visto para sentencia, el litigio que ha sentado en el banquillo a Álvaro García Ortiz ha concluido con muchas preguntas que han quedado sin respuesta

Todas las dudas que deja

83 años haciendo el cocido más completo de Madrid: “Es un plato que reúne a todos, desde personajes populares hasta vecinos del barrio”

El restaurante La Gran Tasca abre sus puertas a ‘Infobae España’ para mostrarnos cómo se hace su cocido madrileño, ese que llevan elaborando desde 1942

83 años haciendo el cocido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo perdieron los saharauis la

Cómo perdieron los saharauis la nacionalidad española en 1976 y cómo intentan recuperarla ahora frente al rechazo del PSOE

Todas las dudas que deja el juicio contra el fiscal general del Estado tras su finalización: el acceso al correo, el borrado de datos y la actuación de la UCO

Récord de detenidos por yihadismo desde los atentados del 11-M: “Tenemos totalmente monitorizadas las redes sociales y controlados los centros de culto”

Aviso rojo por lluvias torrenciales en Ávila, Sistema Central y Cáceres: la AEMET insta a la ciudadanía a evitar desplazamientos ante una situación de “riesgo extremo”

La Justicia revoca la concesión de la nacionalidad española a un solicitante de origen sefardí tras descubrirse que aportó documentación falsa

ECONOMÍA

Desde este viernes es obligatorio

Desde este viernes es obligatorio evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar: un nuevo paso hacia la equiparación de derechos

España en modo Black Friday: millones de compradores, récord de gasto y un ejército de estafadores digitales al acecho

Joan, propietario de una granja avícola: “Los primeros tres años tuve que reinvertir todo y hoy la rentabilidad es del 25%”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Quiénes son los dueños de Quirón, el gigante sanitario favorito de Ayuso: los hospitales que gestiona en Madrid generan más de 50 millones de euros

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”