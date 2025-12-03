España

Amara Aladel, médica: “Tu rodilla no está vieja, está inflamada y débil, pero puedes hacer esto para mejorarlo”

La doctora, especializada en Medicina Familiar y Comunitaria, responde a las dudas más comunes sobre artrosis de rodilla y presenta ejercicios, consejos y recomendaciones respaldadas por la ciencia para quienes buscan opciones no quirúrgicas que ayuden a reducir el dolor y recuperar movimiento

Guardar
Amara Aladel, médica: “Tu rodilla
Amara Aladel, médica: “Tu rodilla no está vieja, está inflamada y débil, pero puedes hacer esto para mejorarlo” (Montaje Infobae)

En las salas de urgencias, la artrosis de rodilla aparece con más frecuencia de la que muchos imaginan. Aunque a menudo se oye hablar de “desgaste”, el diagnóstico encierra más detalles y matices. Así lo transmite Amara Aladel, médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, quien aporta su experiencia en consulta: “Tu rodilla no está vieja, está inflamada y débil, pero puedes hacer algo para mejorarlo ya. Te lo cuento”.

Antes de proponer soluciones, la doctora recuerda la importancia de no dejar de lado la consulta profesional: “Este vídeo no sustituye a una consulta médica. Simplemente, voy a contarte lo que dice la ciencia al respecto. Cada caso es único y estos son solo unas recomendaciones generales que tú decides si seguir o no. Vamos”.

Detrás de ese “desgaste” se esconde un proceso crónico, progresivo y complejo que afecta a la articulación femorotibial. La estructura de la rodilla, con sus tres compartimentos recubiertos por cartílago articular, presenta dolor, rigidez y dificultades de movimiento cuando la artrosis va haciendo mella en sus tejidos. Aladel describe de forma gráfica la secuencia: “Tu artrosis de rodilla no es solo un desgaste, es una tormenta silenciosa. El cartílago de la rodilla se rompe, el hueso de debajo se endurece, la articulación se inflama, los músculos de alrededor se apagan. El resultado: un dolor que va y viene, rigidez al levantarte poco a poco, te cuesta subir escaleras o levantarte del sofá”. Las causas pueden ser variadas. La especialista lo concreta así: “¿Y qué lo causa? La edad, rodillas en varo o valgo, a veces la obesidad y, sobre todo, el músculo débil. El cuádriceps es el freno de tu rodilla y si no frena, duele”.

La natación preserva las articulaciones,
La natación preserva las articulaciones, por lo que es una actividad deportiva recomendada en casos de artrosis (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Cómo aliviar la artrosis sin pasar por quirófano

Cuando las molestias avanzan, encontrar alternativas para aliviar el dolor y ganar movilidad se convierte en el centro de todas las consultas. Entre las opciones no quirúrgicas, la fisioterapia suele ser la primera parada: frío, calor, electroterapia y masajes se combinan con rutinas de ejercicios que buscan devolver flexibilidad y fuerza. No siempre se impone una intervención. Según la doctora Aladel, la clave está en el trabajo diario: “Lo primero es activar ese cuádriceps dormido. Haz esto que te explico cada día, incluso si te duele un poco al principio. Eso sí, sin forzar. Lo primero es activar ese cuádriceps dormido: sentarte y levantarte de una silla de forma lenta”. Añade además una sugerencia menos habitual en consulta: “No es solo postureo: calma la inflamación y mejora el control de tu cuerpo”, refiriéndose a la práctica de taichí o yoga suave.

Los especialistas en fisioterapia insisten en apuntalar no solo el cuádriceps, sino también los isquiotibiales y otros músculos que rodean la rodilla. Ejercicios controlados, balance, movilidad y prácticas aeróbicas de bajo impacto, como nadar o pedalear, forman parte de los recursos más valorados para evitar recargar la articulación.

Los suplementos y los remedios naturales también aparecen en las preguntas. Aladel aclara dudas con un repaso a las evidencias actuales: “¿Y suplementos? Pues la ciencia dice que el jengibre y la curcumina pueden ayudar en el dolor leve. Y como siempre, la vitamina D va a ser tu gran aliada. Exponte al sol. Y aunque el colágeno tipo dos y la glucosamina no son milagrosos, en algunas personas mejoran los síntomas”. Así, el abordaje de la artrosis de rodilla continúa evolucionando, siempre con la rehabilitación, el fortalecimiento y el control de la inflamación en el punto de mira, y con nuevas soluciones sanitarias abriéndose paso poco a poco.

Temas Relacionados

ArtrosisDolenciasTikTokRedes SocialesArticulacionesEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Embalses España: la reserva de agua subió este miércoles 3 de diciembre

La reserva de agua en el país subió en un 0,22 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Embalses España: la reserva de

Así puedes decorar tu chimenea en Navidad y convertirla en el centro de tu salón durante todo el año

Convertir la chimenea en el eje visual del salón es sencillo adaptando la repisa, los marcos y los accesorios según la temporada, creando espacios que transmiten calidez e identidad propia

Así puedes decorar tu chimenea

Así es ‘The Base’, el grupo terrorista neonazi internacional que recluta a través de internet y combina adoctrinamiento con entrenamiento paramilitar

La operación de la policía en Castellón reveló cómo la organización neonazi The Base utiliza una estructura jerarquizada y el adoctrinamiento en línea para consolidar células violentas, combinando la instrucción paramilitar con la circulación de armas en territorio español

Así es ‘The Base’, el

Ainhoa Vila, psicóloga: “Esta es la técnica psicológica para dejar de esperar mensajes que nunca llegan”

En su canal de TikTok, Vila propone alternativas ante situaciones amorosas que considera capaces de poder resolverse

Ainhoa Vila, psicóloga: “Esta es

Natalia Lara, consultora financiera: “Nadie te dice esto cuando firmas una hipoteca”

A través de su canal de TikTok, Lara aconseja a sus seguidores cómo lidiar con rebajas hipotecarias, las cuales pueden beneficiar enormemente con una rebaja del 0,5%

Natalia Lara, consultora financiera: “Nadie
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La reunión de alto nivel

La reunión de alto nivel entre España y Marruecos busca reforzar las “excelentes relaciones” con la estabilidad regional y el Sáhara en el foco

¿Sumar o Junts? Los guiños de Pedro Sánchez a los catalanes amenazan la mayoría del Gobierno

Entrevista a Joan Baldoví: “El discurso de Pérez Llorca es el mismo que el de Mazón, entregan toda su alma a la extrema derecha”

Preguntamos a jóvenes en la calle si están dispuestos a ir a una guerra por España: “No veo la necesidad de ir a jugarse la vida”

Joan Baldoví: “Si se demuestra que ha habido financiación ilegal del PSOE, ‘game over’, la legislatura se ha terminado”

ECONOMÍA

Natalia Lara, consultora financiera: “Nadie

Natalia Lara, consultora financiera: “Nadie te dice esto cuando firmas una hipoteca”

Cotización del euro frente al dólar hoy 3 de diciembre

Relato a la contra: la OCDE atribuye el boom económico de España al aumento de la productividad, mientras la patronal sostiene que está cayendo

CaixaBank y otros nueve bancos europeos lanzarán una criptomoneda ligada al euro que comenzará a funcionar en 2026

Resultados del Super Once del 2 diciembre

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid