España

Sara Marín, doctora: “La vitamina D es en realidad una hormona que funciona como una tarjeta magnética”

Aunque todos la conozcan como vitamina, los expertos apuntan que el colecalciferol es una hormona

Guardar
La doctora Sara Marín explcia
La doctora Sara Marín explcia las funciones de la vitamina D. (Instagram)

La vitamina D, conocida también como colecalciferol, en realidad no es una vitamina. Por mucho que tenga el apelativo y el mundo la conozca como tal, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición(SEEN) defiende que sería más acertado definirla como hormona o prohormona, pues se produce principalmente cuando la piel se expone a la luz solar y, posteriormente, se originan cambios en su estructura gracias al trabajo del hígado y el riñón.

Es además una hormona que “empieza a bajar a partir de los 35 años”, asegura la doctora Sara Marín. La especialista en microbiota explica que “la vitamina D es en realidad una hormona que funciona como una tarjeta magnética, muy moderna y ecofriendly, y se activa con el sol. Y cuando se activa, abre cuatro puertas: la del hueso, la del músculo, estado de ánimo y el sistema inmune e intestino".

Si se piensa que es una hormona es porque actúa prácticamente en todos los órganos y sistemas del organismo, según la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. La “hormona D” estimularía los huesos, el páncreas, el sistema cardiovascular, el sistema inmune... Además, juega un papel primordial en la absorción del calcio, el mantenimiento de la homeostasis ósea y muscular.

Funciones de la vitamina D

La doctora Marín ha señalado en un vídeo en sus redes sociales (@uncafecontudoctora) las múltiples funciones de esta hormona.

  • Protege tus huesos de la osteoporosis: sin vitamina D, el calcio no entra al hueso”, dice la médica.
  • Mejora la fuerza muscular, porque también “ayuda a que el calcio entre al músculo y este es necesario para la contracción muscular”, explica.
  • Mejora el estado de ánimo: múltiples estudios han mostrado que, a niveles más bajos de vitamina D, mayores niveles de ansiedad y depresión.
  • Regula el intestino y la inmunidad: la vitamina D “fortalece la barrera intestinal y disminuye la inflamación silenciosa”, dice Marín. Eso sí, la doctora indica que “necesita magnesio para funcionar bien. Sin magnesio, esa vitamina D es como el que tiene un tío en Granada, que ni tiene tío ni tiene na”.

Suplementación de vitamina D

Suplementos de vitamina D.
Suplementos de vitamina D.

La exposición al sol y la dieta suelen ser fuentes suficientes de vitamina D: la primera ofrece aproximadamente el 80% de la cantidad necesaria con tan solo entre diez y quince minutos diarios y la segunda, el 20% restante, que se adquiere de productos como el bacalao, salmón, sardinas, caballa, atún, champiñones y yema de huevo.

Sin embargo, hay personas para las que esto no es suficiente. Según dice Marín, aunque se viva en lugares muy soleados, “la radiación que activa la vitamina D llega mucho menos a nuestra piel en invierno. Si estamos dentro, que es como la mayoría trabajamos hoy en día, el cristal la filtra todo y no nos llega nada. Y el tiempo que necesitarías estar al sol para tenerla a los niveles óptimos no es seguro para tu piel". Si se pierde esta fuente de vitamina D, la dieta puede no ser suficiente, pues “solo aporta de un 10 a un 20%” de lo necesario. “La vitamina D no es un extra, no es una elección. Es la base de muchos procesos de nuestro cuerpo”, defiende Marín.

No obstante, se debe tener cuidado y no automedicarse, pues la suplementación de vitamina D tiene sus riesgos cuando no es adecuada. El consumo excesivo de vitamina D puede provocar hipervitaminosis D, una intoxicación que suele producirse por el abuso de suplementos. Al tratarse de una vitamina liposoluble, el organismo la almacena, lo que puede dar lugar a niveles peligrosamente elevados de calcio en sangre (hipercalcemia). Los síntomas más frecuentes de esta condición incluyen náuseas, vómitos, debilidad muscular y dolor de cabeza. En los casos más graves, pueden aparecer daños renales, pérdida de masa ósea y alteraciones cardíacas.

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha establecido que el límite seguro para la mayoría de los adultos es de 4.000 UI diarias, aunque las dosis deben ser siempre supervisadas para evitar efectos adversos.

Temas Relacionados

Vitamina DFármacosSuplementosRedes socialesInstagramMédicosEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Alba Carrillo confiesa que se ha traído de Colombia una nueva ilusión amorosa: “Algo tengo con un patrón del Eje Cafetero”

La colaboradora de ‘D Corazón’ ha bromeado con sus compañeros tras su regreso de Latinoamérica para las grabaciones del programa ‘Hasta el fin del mundo’

Alba Carrillo confiesa que se

Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

Un detective privado le vio fumando en su ventana, cargando bolsas y bebiendo alcohol, lo que, según la empresa, iba en contra de su proceso de reposo

Condenan a Mercadona por despedir

Ángel Gaitán, empresario, despide a un empleado por trabajar ebrio: “Una persona que gana un buen sueldo, que haga estas cosas… Yo no lo entiendo”

El mecánico y empresario ha utilizado TikTok para compartir esta difícil decisión laboral, marcada por la imprudencia del trabajador, que llevaba años en la empresa

Ángel Gaitán, empresario, despide a

Una mujer deshereda a dos de sus hijos y el juez anula la disposición gracias al testimonio de una cajera de Mercadona

La Audiencia Provincial de Valencia concluye que no existió maltrato psicológico y que la ruptura familiar no justifica la desheredación

Una mujer deshereda a dos

La Conferencia Episcopal Española visita al papa León XIV después de que el Vaticano haya abierto una investigación por pederastia contra el obispo de Cádiz

El escándalo de Rafael Zorzona, investigado por agresión sexual a un menor durante su época como cura en Madrid, condiciona la audiencia en Roma, donde se espera que la Iglesia española explique las medidas adoptadas ante el aumento de denuncias

La Conferencia Episcopal Española visita
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a Mercadona por despedir

Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

Multa de 270 euros para un hombre que fue pillado mientras realizaba un “acto de naturaleza sexual” con una vaca preñada en Galicia

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

Masajes de 50 minutos, dos al mes, para que los operadores de ‘steadicam’ de Televisión Española puedan grabar con cámaras de 35 kilos

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

ECONOMÍA

Una mujer deshereda a dos

Una mujer deshereda a dos de sus hijos y el juez anula la disposición gracias al testimonio de una cajera de Mercadona

La cesta de la compra, cada vez más cara: el precio de los huevos sube un 21,7% y el del café un 17,6% en lo que va de año

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

España arrasa 0-4 a Georgia

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”