Qué es la artrosis y cómo se pueden fortalecer las articulaciones desde casa

La artrosis (osteoartritis) es una enfermedad degenerativa debido al “desgaste” que suele ser progresivo. La enfermedad puede afectar a cualquier articulación, pero las más frecuentes son las de las manos, rodillas, cadera y la columna vertebral”.

Sumado a esto, es la afección articular más frecuente a nivel mundial -entre el 8 y el 10% de la población la padece a partir de los 45 años-, según señala el médico Domingo Gutierrez (M.N. 35026), experto en la utilización de Colágeno No Desnaturalizado Tipo II en la artrosis.

En ese sentido, las mujeres se ven más afectadas que los varones. “La incidencia de la enfermedad aumenta con la edad, a los 70 años el 80% de la población tiene artrosis. En Argentina 3.6 millones de personas padecen esta afección en distintas localizaciones corporales”, explica Gutiérrez.

El dolor articular es uno de los síntomas principales de la artrosis, siendo el más frecuente el de rodillas, caderas, manos, pies, región lumbar y cervical (cuello). Este último puede estar acompañado de mareos o inestabilidad, con irradiación a los brazos y sensación de “hormigueo” en las manos.

Cómo se realiza el diagnóstico

En primer lugar, el diagnóstico se efectúa mediante preguntas al paciente, y a través de una radiografía simple, se puede confirmar la presencia de la afección en el organismo. “No existen alteraciones de los análisis de laboratorio específicas de la artrosis ni marcador alguno que permita hacer un diagnóstico o seguimiento de la enfermedad”, aclara el profesional.

Tras llevar a cabo un diagnóstico temprano, el especialista asevera: “El objetivo principal del procedimiento es disminuir los síntomas y la discapacidad de los pacientes, mejorando la calidad de vida de los que padecen la enfermedad. Existen recursos que han demostrado utilidad para retrasar y, en algunos casos, evitar la cirugía”.

En esa línea, CURFLEX UCII es un suplemento diario que ayuda a la regeneración natural del cartílago, a fortalecerlos y a restablecer la flexibilidad de las articulaciones, contribuyendo a recuperar su salud y funcionalidad. Se trata de una alternativa natural para los dolores articulares provocados por la artrosis, la actividad física, el desgaste por la edad, la vida sedentaria, los cambios hormonales, entre otros factores.

Asimismo, es una opción para quienes practican deportes en forma intensiva, ya que suelen exigir sus articulaciones y, consecuentemente, presentan dolor, rigidez y falta de movilidad articular. De esta forma, CURFLEX UCII permite prevenir estas molestias preservando al cartílago articular y retrasando su deterioro.

“El suplemento contiene Colágeno Tipo II No Desnaturalizado, el colágeno específico que se encuentra en la estructura del cartílago, complementado por vitamina C, necesaria para la síntesis normal de colágeno y vitamina D, que contribuye con la conservación de los huesos y colabora con la absorción y utilización del calcio y el fósforo”, detalla el experto en la utilización de Colágeno No Desnaturalizado Tipo II en la artrosis.

La dosis sugerida de CURFLEX UCII es de 1 comprimido diario, preferentemente antes de acostarse. Los efectos comienzan a percibirse a partir de los 30 días y los primeros resultados clínicos se observan generalmente a partir de los 60 días, según expresa Gutiérrez.

CURFLEX UCII es un suplemento dietario de venta libre en todas las farmacias del país, que no contiene sodio ni azúcar ni ha manifestado hasta el momento reacciones alérgicas ni interacciones. Ante cualquier duda o consulta, se debe acudir al médico o farmacéutico de confianza.