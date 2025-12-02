Sopa de hinojo y calabaza: una receta fácil, suave y perfecta para los días fríos

Sopa de calabaza e hinojo. (Adobe Stock)

La combinación de hinojo y calabaza en sopa reúne la suavidad de la calabaza, aroma anisado y una textura cremosa. Este plato seduce a primera vista por su color vibrante y conquista con un sabor que reconforta. Es ideal como entrada o cena ligera.

La sopa de hinojo y calabaza fusiona ingredientes de temporada clásicos y se convierte en un ejemplo de cocina saludable y mediterránea. Es frecuente en casas que buscan aprovechar productos frescos y darle un giro elegante a sus menús diarios. Se puede servir sola o con semillas tostadas y un toque de crema vegetal, y marida perfectamente con panes integrales o de semillas.

Receta de sopa de hinojo y calabaza

La sopa de hinojo y calabaza destaca por el contraste entre el dulzor de la calabaza y el toque herbal y anisado característico del hinojo. Permite disfrutar tanto de una textura ligera como de una versión más cremosa, según se triture o se deje con pequeños trozos. El resultado es un primer plato delicado, muy aromático y de fácil digestión.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 10 minutos.

Sofrito: 10 minutos.

Cocción: 20-25 minutos.

Tiempo total aproximado: 40-45 minutos.

Ingredientes

1 bulbo de hinojo (con hojas verdes si tiene) 500 g de calabaza (pelada y cortada en cubos) 1 cebolla mediana 2 dientes de ajo 1 papa mediana (opcional, para cremosidad) 1 litro de caldo de verduras 2 cucharadas de aceite de oliva Sal y pimienta al gusto Nuez moscada (opcional) Un chorrito de nata o leche vegetal (opcional, para servir) Semillas de calabaza tostadas (opcional, para decorar)

Cómo hacer sopa de hinojo y calabaza, paso a paso

hinojo, planta medicinal - VisualesIA

Lava el hinojo y córtalo en trozos pequeños; reserva algunas hojas para decorar. Pela la calabaza, la cebolla, los dientes de ajo y la papa; córtalos en cubos. Calienta el aceite de oliva en una olla grande y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Añade el hinojo y la calabaza (y la papa si la usas), mezclando bien y salteando unos minutos para realzar los aromas. Incorpora el caldo de verduras. Sazona con sal, pimienta y, si deseas, una pizca de nuez moscada. Lleva a ebullición, luego baja el fuego, tapa y cuece durante 20-25 minutos o hasta que las verduras estén muy tiernas. Tritura la sopa con batidora o licuadora, hasta conseguir una textura homogénea y cremosa. Sirve caliente. Decora con un chorrito de nata o leche vegetal, hojas de hinojo y semillas de calabaza tostadas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 120-150 kcal por porción.

Hidratos de carbono: 21-25 g.

Proteínas: 2-3 g.

Grasas: 3-5 g.

Fibra: 3-4 g.

Sodio: depende del caldo empleado y de la sal añadida.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva hasta tres días en recipiente hermético y refrigerado. Admite congelación por un mes, aunque se recomienda batir nuevamente tras descongelar para recuperar la textura.