España

Primer avión de combate no tripulado capaz de derribar un objetivo aéreo a larga distancia: Turquía muestra el UCAV Kizilelma

El sistema, con múltiples sensores avanzados, introduce el concepto “ver sin ser visto, atacar sin ser detectado”

Guardar
El UCAV Kizilema (Baykar)
El UCAV Kizilema (Baykar)

Turquía está consolidándose como una potencia en la industria de defensa. El país tiene una posición interesante en el tablero internacional, con influencia y contactos con diversos países. Está aprovechando este lugar para cerrar muchos acuerdos, mientras sigue mejorando en su propia producción. La última noticia es que han presentado el primer dron de combate capaz de derribar objetivos aéreos mientras vuela.

El Bayraktar Kizilelma se ha convertido en la primera aeronave de combate no tripulada capaz de destruir con éxito un objetivo aéreo propulsado por motor a reacción utilizando un misil aire-aire de largo alcance. Este avance tecnológico, desarrollado por la empresa turca Baykar, fue demostrado en una prueba realizada este pasado29 de noviembre de 2025 frente a la costa de Sinop, en el mar Negro.

El resultado refuerza su papel en la defensa aérea, siendo el primero de su tipo en ejecutar exitosamente una misión de estas características. Si se consolida su capacidad de emplear esta función, podría ser uno de los drones más cotizados en el mercado y marcar un punto de inflexión en la industria.

Demostración de un dron Flexrotor junto a un helicóptero H135 (Airbus)

Demostración del dron de combate

El Kizilelma cuenta con un radar Murad Aesa de Aselsan que permite rastrear y detectar la amenaza aérea antes de disparar el misil turco de precisión y largo alcance, Gökdoğan. Durante el ejercicio, el avión turco formó escuadra con cinco cazas F-16, mostrando la integración de operaciones tripuladas y no tripuladas que serán clave en el futuro del combate aéreo.

De esta forma, el avance no solo destaca por el ataque ejecutado, sino también por la completa integración de sistemas autóctonos, desde la plataforma aérea hasta los misiles y el radar de guiado. Esta coordinación entre tecnologías nacionales ha permitido a Turquía consolidar una nueva capacidad estratégica en el ámbito de la aviación militar.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

Cómo es el Kizilelma

La prueba subraya el salto tecnológico de la industria de defensa turca. Según explica la compañía en su comunicado, el sistema, dotado de múltiples sensores avanzados, introduce el concepto “ver sin ser visto, atacar sin ser detectado”. Gracias a su integración de sensores propios, la plataforma detecta y enfrenta amenazas a larga distancia, anticipándose a los sistemas enemigos tradicionales.

El de combate está desarrollado íntegramente en Turquía por Baykar, incorpora una serie de características que anticipan los nuevos escenarios del combate aéreo. Su capacidad de maniobra agresiva y su diseño sigiloso frente al radar lo convierten en una plataforma difícil de detectar y enfrentar. Está preparado para operar desde portaaviones con pista corta y emplear munición interna, lo que amplía su despliegue y flexibilidad en diferentes misiones.

Entre sus especificaciones destacan una carga útil máxima de 1,5 toneladas, un peso máximo al despegue de 8,5 toneladas y una velocidad de crucero de 0,6 Mach, con un techo de velocidad máxima de 0,9 Mach. El radio de combate alcanza las 500 millas náuticas, la altitud operativa llega a los 25.000 pies y la autonomía supera las tres horas. Integra radar AESA, garantizando alta conciencia situacional y baja sección transversal al radar (RCS).

Temas Relacionados

AviónDronTurquíaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alexandre Olmos, doctor: “Estas comidas te roban energía en vez de dártela”

Los alimentos basados en carbohidratos simples provocan picos de glucosa que generan fatiga

Alexandre Olmos, doctor: “Estas comidas

Susto monumental, lágrimas y una broma que casi se va de las manos: el momentazo de Paz Padilla que dejó paralizado al plató de Canal Sur

La presentadora acudió al programa ‘No dejes de soñar’, presentado por Pastora Soler y Manu Sánchez, que se quedaron sin palabras por su reacción

Susto monumental, lágrimas y una

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil, pero su alcalde pide soluciones temporales: “Los agentes siguen viviendo en un edificio con grietas”

Delegación de Gobierno en Madrid se ha comprometido con los ocho ediles de la zona a la construcción de un nuevo acuartelamiento en la comarca tras una reunión mantenida este lunes

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel

El fruto seco que reduce el colesterol, es bajo en calorías y cuida los músculos

Este alimento contiene menos grasas que el resto de frutos secos, pero sigue siendo una fuente de energía rápida

El fruto seco que reduce

Gran preocupación por el estado de salud de José María Almoguera: “Hay que cambiar de forma urgente su marcapasos”

El hijo de Carmen Borrego ha sido contactado por su equipo médico para cambiar el marcapasos que lo acompaña desde hace quince años

Gran preocupación por el estado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil, pero su alcalde pide soluciones temporales: “Los agentes siguen viviendo en un edificio con grietas”

Sebastián Ramírez, abogado, explica la mejor manera de compaginar el trabajo y la educación de tus hijos: “Hay tres herramientas legales”

La empresa mexicana que quiere traer 20.000 cruceristas cada día a Motril: un directivo del puerto (del Estado) es hermano de una ejecutiva de la firma

Las revelaciones de la mano derecha de Mazón del día de la DANA: “Nadie me reclamó desde la Conselleria ni desde el Cecopi la presencia del presidente”

Todo lo que se sabe hasta ahora de la peste porcina africana: siete países bloquean el cerdo español, varias muestras en análisis y 3.000 millones en riesgo

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España este 2 de diciembre

Juanma Lorente, abogado: “Esta es la trampa que hacen muchas empresas cuando te suben el sueldo”

Victor Arpa, abogado: “La Seguridad Social puede darte el alta después de 15 meses de baja y sin verte”

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Ocho bancos han subido los tipos de interés de sus hipotecas”

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”