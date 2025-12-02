Primer avión de combate no tripulado capaz de derribar un objetivo aéreo a larga distancia: Turquía muestra el UCAV Kizilelma

El UCAV Kizilema (Baykar)

Turquía está consolidándose como una potencia en la industria de defensa. El país tiene una posición interesante en el tablero internacional, con influencia y contactos con diversos países. Está aprovechando este lugar para cerrar muchos acuerdos, mientras sigue mejorando en su propia producción. La última noticia es que han presentado el primer dron de combate capaz de derribar objetivos aéreos mientras vuela.

El Bayraktar Kizilelma se ha convertido en la primera aeronave de combate no tripulada capaz de destruir con éxito un objetivo aéreo propulsado por motor a reacción utilizando un misil aire-aire de largo alcance. Este avance tecnológico, desarrollado por la empresa turca Baykar, fue demostrado en una prueba realizada este pasado29 de noviembre de 2025 frente a la costa de Sinop, en el mar Negro.

El resultado refuerza su papel en la defensa aérea, siendo el primero de su tipo en ejecutar exitosamente una misión de estas características. Si se consolida su capacidad de emplear esta función, podría ser uno de los drones más cotizados en el mercado y marcar un punto de inflexión en la industria.

Demostración del dron de combate

El Kizilelma cuenta con un radar Murad Aesa de Aselsan que permite rastrear y detectar la amenaza aérea antes de disparar el misil turco de precisión y largo alcance, Gökdoğan. Durante el ejercicio, el avión turco formó escuadra con cinco cazas F-16, mostrando la integración de operaciones tripuladas y no tripuladas que serán clave en el futuro del combate aéreo.

De esta forma, el avance no solo destaca por el ataque ejecutado, sino también por la completa integración de sistemas autóctonos, desde la plataforma aérea hasta los misiles y el radar de guiado. Esta coordinación entre tecnologías nacionales ha permitido a Turquía consolidar una nueva capacidad estratégica en el ámbito de la aviación militar.

Cómo es el Kizilelma

La prueba subraya el salto tecnológico de la industria de defensa turca. Según explica la compañía en su comunicado, el sistema, dotado de múltiples sensores avanzados, introduce el concepto “ver sin ser visto, atacar sin ser detectado”. Gracias a su integración de sensores propios, la plataforma detecta y enfrenta amenazas a larga distancia, anticipándose a los sistemas enemigos tradicionales.

El de combate está desarrollado íntegramente en Turquía por Baykar, incorpora una serie de características que anticipan los nuevos escenarios del combate aéreo. Su capacidad de maniobra agresiva y su diseño sigiloso frente al radar lo convierten en una plataforma difícil de detectar y enfrentar. Está preparado para operar desde portaaviones con pista corta y emplear munición interna, lo que amplía su despliegue y flexibilidad en diferentes misiones.

Entre sus especificaciones destacan una carga útil máxima de 1,5 toneladas, un peso máximo al despegue de 8,5 toneladas y una velocidad de crucero de 0,6 Mach, con un techo de velocidad máxima de 0,9 Mach. El radio de combate alcanza las 500 millas náuticas, la altitud operativa llega a los 25.000 pies y la autonomía supera las tres horas. Integra radar AESA, garantizando alta conciencia situacional y baja sección transversal al radar (RCS).