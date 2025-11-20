España

El sistema de defensa aérea alemán que se podrá integrar en buques de la OTAN: puede interceptar aviones o helicópteros

Diehl Defence y Lockheed Martin han llegado a un acuerdo para la integración

IRIS-T SL ( Diehl Defence)
IRIS-T SL ( Diehl Defence)

La reciente firma de un acuerdo entre dos importantes empresas de defensa permite un nuevo avance en la industria europea. Diehl Defence y Lockheed Martin han llegado a un acuerdo para la integración del sistema de defensa aérea IRIS-T SLM en plataformas navales de la OTAN. Han firmado esta colaboración en la Conferencia de Seguridad de Berlín.

La capacidad para equipar buques de la OTAN con el IRIS-T SLM representa un paso fundamental hacia la autonomía tecnológica y la interoperabilidad. El sistema alemán ha demostrado una alta efectividad en Ucrania, validando sus capacidades tanto en defensa aérea terrestre como, más recientemente, en entornos navales.

Para Berlín, este avance no solo fortalece la industria de defensa nacional, sino que además sitúa a Alemania como socio clave en la innovación tecnológica europea y transatlántica. La colaboración con la estadounidense Lockheed Martin refuerza la posición del sector industrial alemán.

El sistema que intercepta aeronaves

El sistema de defensa IRIS-T SLM permite crear una protección aérea integral al repeler amenazas de medio alcance y defender el espacio aéreo a gran altitud. Utilizado tanto para proteger pequeñas ciudades como unidades militares, puede interceptar helicópteros, aviones, misiles de crucero y cohetes.

Cada batería se compone de un vehículo lanzador, un radar de vigilancia con un alcance de 250 kilómetros y un puesto de mando. Los misiles, guiados por sensores infrarrojos y lanzados desde plataformas móviles con cobertura de 360 grados, pueden atacar objetivos a 40 kilómetros de distancia y hasta 20 kilómetros de altura. La máxima eficacia se logra al combinarlo con sistemas como el Patriot PAC-3 estadounidense o ahora con su llegada a los buques.

Integración en buques de la OTAN

La integración del IRIS-T SLM en los sistemas de armas Aegis y en los lanzadores verticales MK41 y MK70, ampliamente usados en buques de la OTAN, garantiza que la armada alemana y sus socios europeos facilitará la protección coordinada de las flotas y refuerza la voz de Alemania en la configuración de los próximos modelos navales europeos.

El acuerdo prevé la paulatina introducción del IRIS-T SLM en el sistema CMS 330, elegido para modernizar el combate naval europeo gracias a su flexibilidad e integración con Aegis. La experiencia y los resultados del sistema en teatro de guerra real han validado la apuesta alemana, animando a otros estados europeos a estudiar la adopción de una solución común.

Desde el prisma europeo, la posibilidad de integrar el IRIS-T SLM en buques de distintas marinas aliadas refuerza la colaboración y la autonomía estratégica de la región. Este impulso se combina con la apuesta por tecnologías de radar avanzadas, como el SPY-7 de Lockheed Martin, y con el desarrollo futuro del interceptor hipersónico HYDEF, diseñado también para aplicaciones marítimas.

El objetivo estratégico es garantizar que buques de la OTAN y sus aliados cuenten con una defensa aérea puntera y adaptable a los desafíos actuales. Diehl Defence y Lockheed Martin afianzan así su liderazgo industrial y contribuyen a que la seguridad marítima en Europa descanse sobre sistemas diseñados, probados y fabricados en el continente, con la capacidad de evolucionar ante amenazas futuras.

