América Latina

Bombarderos B-52H de Estados Unidos simularon un ataque aéreo en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

La Fuerza Aérea de EEUU reveló que los aviones de largo alcance ejecutaron la misión el 24 de noviembre, mientras Washington despliega su mayor portaaviones en la zona

Guardar
Bombardero estadounidenses B-52H vuela sobre
Bombardero estadounidenses B-52H vuela sobre el mar Caribe (Fuerza Aérea de EEUU)

Aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en medio de las tensiones con Venezuela y el creciente despliegue militar en la zona.

“Bombarderos de largo alcance B-52H del @TeamMinot (base aérea Minot) condujeron una demostración de ataque de bombardero en el Mar Caribe en apoyo de la Operación Lanza del Sur, trayendo seguridad y estabilidad hemisférica, el 24 de noviembre”, publicó la división del sur de la Fuerza Aérea en sus redes sociales.

La dependencia agregó que “durante la misión, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se integró con aviones de combate y entrenó en rápida movilidad”, sin más detalles.

Los B-52H son bombarderos de largo alcance que pueden volar a “altas velocidades subsónicas” y alturas de más de 15.000 metros, desde las que pueden realizar ataques “estratégicos” y cargar armas nucleares o convencionales, según la página oficial de la Fuerza Aérea estadounidense.

La página de rastro de vuelos FlightRadar24 había mostrado el lunes que varios aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao, que están a unos 65 kilómetros de distancia.

Las autoridades estadounidenses no precisaron la ubicación de estas demostraciones de ataque, que enmarcaron dentro de la Operación Lanza del Sur (Southern Spear), que comenzó el 14 de noviembre para luchar contra el narcotráfico de Latinoamérica.

El bombardero estadounidenses B-52H sobrevoló
El bombardero estadounidenses B-52H sobrevoló sobre las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao

Esto ocurre en medio de una masiva cancelación de operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela tras el aviso el sábado de la Administración de Aviación Federal (FAA, en inglés) de Estados Unidos sobre un incremento de actividad militar en el espacio aéreo.

EEUU ha trasladado al Caribe su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, y el lunes declaró como terrorista al Cartel de los Soles y que vincula con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, a quien señala como su líder.

Además, las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes que “podría hablar” con Maduro para “salvar muchas vidas”, una conversación que sería “bienvenida” en Venezuela, según declaró este miércoles el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.

Trump formuló estas declaraciones a bordo del avión presidencial, después de que una reportera lo cuestionó sobre su disposición a dialogar con Maduro pese a que su Administración lo denunció como supuesto líder de una organización terrorista extranjera. El mandatario respondió que “es el líder” y que, pese a las acusaciones, una comunicación directa “podría salvar vidas”.

El mandatario estadounidense profundizó en sus críticas a la dictadura venezolana al afirmar que el país sudamericano “envió a millones de personas a nuestro país” y que su gobierno no se encuentra conforme con esa situación. Trump añadió: “Bueno, no les voy a decir cuál es el objetivo. Probablemente deberían saberlo, pero han causado muchos problemas”.

También acusó al dictador Maduro de liberar reclusos y trasladarlos hacia territorio estadounidense. “Abrieron sus cárceles y prisiones y los arrojaron a Estados Unidos, y no estamos contentos con eso”, señaló. Según el presidente, entre esas personas se encontraban miembros del Tren de Aragua, narcotraficantes y “capos”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Bombardero B-52HB-52HEstados UnidosVenezuelaCaribe

Últimas Noticias

República Dominicana permitirá a Estados Unidos utilizar una base aérea y un aeropuerto para las operaciones antidrogas

El secretario de Defensa de Donald Trump, Pete Hegseth, quien habló junto al líder dominicano, confirmó el “despliegue temporal de militares y aeronaves estadounidenses”

República Dominicana permitirá a Estados

Estados Unidos y Trinidad y Tobago reforzaron su cooperación para combatir las redes delictivas vinculadas al régimen de Maduro

El jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, y la primera ministra Kamla Persad-Bissessar analizaron el impacto del narcotráfico, el tráfico de armas y la influencia de grupos criminales relacionados con la dictadura de Caracas durante una reunión en Puerto España

Estados Unidos y Trinidad y

La dictadura cubana juzga a un artista por colocar pancartas con consignas políticas: la Fiscalía pide seis años de cárcel

Fernando Almenares, rapero y activista conocido como Nando OBDC, enfrenta un proceso por “propaganda contra el orden constitucional”

La dictadura cubana juzga a

Donald Trump apoyó al candidato conservador Tito Asfura para las elecciones presidenciales de Honduras

El mandatario estadounidense dijo que el candidato del Partido Nacional “es el único verdadero amigo de la libertad”. “Podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, agregó el republicano

Donald Trump apoyó al candidato

Brasil presentó su cuarto submarino y ya se prepara para construir uno de propulsión nuclear

Las autoridades militares del país encabezaron un acto para la botadura del sumergible, construido en Río de Janeiro por la compañía francesa Naval Group

Brasil presentó su cuarto submarino
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sebastián Llosa, el sobrino cantante

Sebastián Llosa, el sobrino cantante de Mario Vargas Llosa: “El éxito de algún familiar no te asegura en nada el tuyo”

Tragedia familiar en Antioquia: hombre fue apuñalado por su propio hijo durante una discusión

Mitos y desinformación frenan la donación de córnea en el país

Vacaciones de diciembre: qué pasa si llaman a un empleado que está de descanso para que vuelva al trabajo antes de tiempo

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de noviembre: marcha lenta en las Líneas 2, 3, 4, 8, 9, 12 y B por lluvias

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro de Perú

El primer ministro de Perú contradice al presidente Jerí: "No es posible" intervenir en la Embajada mexicana

Candidato Nasry Asfura agradece apoyo de Trump y llama a defender democracia en Honduras

Identifican a presunto autor del tiroteo a la Guardia Nacional en Washington, según medios

Perú apaga incendio que estaba dañando ecosistemas vitales en parque nacional en los Andes

Fieles salvadoreños celebran una procesión para fortalecer la hermandad entre pueblos

ENTRETENIMIENTO

La madre de Paris Hilton

La madre de Paris Hilton sorprende con un atrevido vestido de encaje a sus más de 60 años

La única condición que Emma Stone puso para raparse la cabeza en “Bugonia”

“Nunca más volveré a decir nunca”: el posible regreso de Hugh Jackman como Wolverine ilusiona a los fanáticos

Increíble, pero real: cuál es el “cameo secreto” de Tom Hanks en Forrest Gump que aún asombra a los fans

Simon Cowell responde a quienes lo culpan de la muerte de Liam Payne: “Le dije: ‘La música no es todo”