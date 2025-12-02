La decepción del rey Juan Carlos I tras cancelarse la presentación de sus memorias en España: así iba a ser el lanzamiento en Madrid

El rey Emérito Juan Carlos I en una imagen de archivo (Europa Press)

El rey Juan Carlos I y sus polémicas memorias, Reconciliación, siguen dando de qué hablar. Casi un mes después de haber presentado su libro en Francia, el Emérito iba a ser lo mismo en España de la mano de la editorial Planeta. Sin embargo, parecer ser que todo ha quedado en un sueño truncado. Y es que, aunque tenían todo preparado, finalmente, se ha cancelado, según Vanitatis.

De acuerdo con la información manejada por la citada publicación, el padre de Felipe VI esperaba un lanzamiento por todo lo alto, acorde con la relevancia de una obra que, a su juicio, debía situarse a la altura de una vida marcada por decisiones trascendentales. Teniendo en cuenta esta premisa, el exmonarca diseñó una presentación que apuntaba maneras y que “nadie iba a perderse”.

El rey Juan Carlos sigue protagonizando titulares dentro y fuera de nuestras fronteras. El monarca concedió una entrevista a la televisión francesa con motivo de la publicación de sus memorias, “Reconciliación”.

Según Vanitatis, el plan inicial pasaba por celebrar dicho evento en Madrid, con la presencia de varias de las figuras políticas más destacadas de la Transición. Los invitados habían aceptado asistir y la organización avanzaba sin contratiempos. Sin embargo, la iniciativa se vio truncada cuando “algunas altas instancias” expresaron su desacuerdo con la idea, lo que llevó a desmantelar por completo la presentación prevista. A la desilusión del monarca se sumó el posterior aviso de Planeta de que retrasaría la publicación del libro para “no molestar a nadie”, un gesto que terminó de alimentar la sensación de contrariedad del emérito.

Ni entrevistas ni promoción en España

Juan Carlos I aterriza esta semana en España —aunque solo de forma simbólica— con un poso de decepción acumulado. De esa sucesión de negativas surge el vídeo en el que el rey expatriado solicita apoyo a su hijo y expone los motivos que le llevaron a redactar sus memorias y que se ha publicado este 1 de diciembre a través de redes sociales. La pieza, no obstante, se ha interpretado como un nuevo golpe a la relación con Felipe VI, especialmente después de que desde Zarzuela, según recogió EFE, se calificara el gesto de “inoportuno e innecesario”.

Si el retraso de la publicación de Reconciliación pretendía reducir el ruido mediático, lo cierto es que la estrategia no ha surtido efecto. De acuerdo con la información de Vanitatis, fuentes de la editorial Planeta y del entorno del Emérito han confirmado que, en esta ocasión, no habrá ningún tipo de promoción ni tampoco entrevistas como las concedidas a medios franceses. En España, la postura será de silencio absoluto, más allá del vídeo ya emitido en redes sociales y que fue grabado semanas antes en una de las visitas del royal español a nuestro país.

El contraste con el despliegue francés es notable. Las fuentes consultadas por el ya citado medio aseguran que los medios franceses lo envolvieron en “un aura de respeto casi monárquico”, lo trataron “con una majestuosidad” que él no sentía desde hacía años y publicaron el libro en la fecha que deseaba. Su objetivo era claro: aparecer, aunque fuese simbólicamente, en la narrativa del 50º aniversario de su proclamación. Al no ser invitado oficialmente a los actos, buscó estar presente “a través de sus memorias”.

En España, en cambio, las circunstancias son muy distintas. Planeta ha optado por un calendario más prudente, alejando la salida del libro de la semana de celebraciones institucionales, una decisión que no ha agradado al emérito. Mientras tanto, Felipe VI lleva tiempo demandando “silencio, discreción y un bajo perfil”. Y aunque la simple existencia del libro ya introduce tensión, añadir entrevistas supondría dinamitar un equilibrio familiar y mediático que ambos intentan mantener.

Ni Juan Carlos I ni Laurence Debray, la autora, prevén hablar estos días. Debray, que intervino poco en Francia y actúa con independencia —además de colaborar con la revista ¡Hola!— podría escribir algo por su cuenta, pero según las fuentes consultadas por Vanitatis ni Planeta ha autorizado publicaciones adicionales ni el entorno del rey espera movimiento alguno. Y es que cualquier declaración sería amplificada hasta límites que considera inasumibles. De esta manera, mientras el libro se lanza en las librerías españolas, su protagonista optará por mantenerse al margen.