España

Javier Cercas sorprende a David Broncano con un regalo que pertenecía al Papa Francisco: “Para que te proteja”

El escritor y ganador del Premio al Libro Europeo ha visitado ‘La Revuelta’ junto al actor Eduard Fernández para presentar la serie ‘Anatomía de un instante’

Javier Cercas y Eduard Fernández
Javier Cercas y Eduard Fernández en 'La Revuelta' (RTVE)

La Revuelta ha vivido una de las noches más peculiares de la historia del formato. Este jueves, 27 de noviembre, Javier Cercas y Eduard Fernández han acudido al espacio presentado por David Broncano para promocionar Anatomía de un instante, la miniserie Movistar+ que recrea el 23-F y el fallido golpe de Estado de Antonio Tejero en plena transición durante el gobierno de Adolfo Suárez. Se trata de una producción audiovisual que se adapta al mítico libro del escritor y en la que el actor catalán da vida a Santiago Carrillo, figura emblemática del comunismo español durante la Segunda República.

Para el ganador del Premio al Libro Europeo, Anatomía de un instante es “la aventura de la conquista de la democracia en España”. Una definición que ha matizado el intérprete de Renglones torcidos de Dios al manifestar que “la serie es muy buena para que la gente vea lo que costó la democracia y por dónde van los tiros”. Tras su presentación, uno de los momentos que más llamó la atención fue el regalo que los invitados le dieron al jienense.

Javier Cercas y Eduard Fernández
Javier Cercas y Eduard Fernández en 'La Revuelta' (RTVE)

Como todo invitado que acude al espacio de RTVE, ambos han llevado un detalle para el presentador de televisión. El regalo que le dio el Javier Cercas dejó completamente sin palabras a David Broncano. Poniendo el foco de atención en la miniserie, el novelista le ha enseñado a Broncano un objeto que el presentador de televisión quería quedarse. Se trataba de una bala real que quedó en el Congreso debido al 23-F. “No te la doy. Es para que tengas envidia. Se le cayó a un Guardia Civil en el bar del Congreso. Los militares lo saquearon todo en la barra. La otra la tiene el hijo de Adolfo Suárez”, ha dicho Cercas, poco antes de entregarle dos de sus libros, Anatomía de un instante y El loco de Dios en el fin del mundo. Acto seguido ha sacado un objeto que ha provocado una ovación inmediata del público: un rosario del mismísimo Papa Francisco.

El inesperado regalo de Eduard Fernández

“Me lo regaló el Papa Francisco y yo te lo regalo a ti, para que te proteja. Para que te portes bien, que reces y vayas al cielo, que falta te hace”, ha dicho el novelista, dejando completamente incrédulo al presentador. “¿Del Papa bueno?“, le ha replicado Broncano. Ha sido entonces cuando Javier Cercas ha detallado cómo fue aquel encuentro. ”El Vaticano por primera vez abrió las puertas a un escritor. Por primera vez en la historia y me tocó a mí. Nunca había pasado", ha explicado.

Un fragmento del audio libro con voz creado por el nacal de YouTube Penguin Audio

De acuerdo con su testimonio, los responsables de la Santa Sede le permitieron entrevistarse con cardenales, monjes, misioneros y amigos íntimos del pontífice. Tanto es así que su libro El loco de Dios en el fin del mundo narra ese viaje desde Roma hasta Mongolia junto al Papa.

Tras ello, llegó el turno de Eduard Fernández, quien tampoco se quedó atrás con su regalo. Para homenajear el espíritu de la serie sobre el 23-F, ha aparecido con una tribuna de la Cámara Baja del Congreso de los Diputados. Un detalle con el que, según ha explicado, pretendía simbolizar la trascendencia histórica de aquel famoso instante congelado en el tiempo.

Javier CercasEduard FernándezDavid BroncanoLa RevueltaActoresEscritoresGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

