‘MasterChef Celebrity Legends’ ya tiene a su primera hornada de concursantes confirmados: el regreso de Santiago Segura, Anabel Alonso y otras estrellas

Santiago Segura y Anabel Alonso, concursantes confirmados de 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE)

TVE ha anunciado oficialmente este viernes 1 de mayo los nombres de los primeros concursantes de la próxima edición especial de su talent culinario, que llevará por título MasterChef Celebrity Legends. Concebida por la cadena y la productora Shine Iberia como una celebración del décimo aniversario de la versión de famosos del formato, la temporada reunirá a algunos de los participantes más reconocidos que han pasado por el plató en la última década.

La nueva edición se emitirá como es habitual en otoño, aunque la grabación de los programas comenzará en pocos días, según ha comunicado la propia TVE en redes sociales. Como elemento diferenciador respecto a anteriores temporadas, esta entrega contará con la participación de personalidades que ya compitieron con anterioridad en el concurso y a quienes se les ofrece una segunda oportunidad para perseguir la victoria final.

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Además, TVE ha previsto que el rodaje de esta edición All Stars arranque el 11 de mayo y continúe hasta finales de julio, lo que marcará el ritmo habitual de producción previo al estreno. Los cuatro primeros concursantes confirmados por TVE para esta edición especial han sido Santiago Segura, Manuel Díaz El Cordobés, Anabel Alonso y Juan José Ballesta.

El chef del restaurante Raíces ha presentado una colaboración con el buffet libre Sumo, con un total de ocho platos de inspiración japonesa y auténtico sello Michelin

Santiago Segura, Anabel Alonso y más en ‘MasterChef Celebrity Legends’

Santiago Segura, conocido actor y director de cine, participó previamente en la tercera edición de MasterChef Celebrity, en la que fue el décimo expulsado. En el caso de Manuel Díaz El Cordobés, su regreso supone una vuelta a las cocinas que pisó en la primera edición del formato con famosos junto a su mujer Virginia Troconis, consolidándose la pareja como unos de los exconcursantes más recordados por la audiencia.

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Una de las figuras recurrentes de la franquicia es Anabel Alonso, presente en varias ediciones de MasterChef. La actriz y presentadora resultó la octava expulsada en la segunda temporada y, tras formar equipo con Bibiana Fernández como ‘Las Retales’, recibió una nueva oportunidad en la cuarta edición, donde fue eliminada tras cinco galas. Además, ha sido la ganadora de la edición especial navideña, consolidando así su relación estrecha con el formato.

Juan José Ballesta en 'Ex. La vida después' (MEDIASET ESPAÑA).

Por su parte, el actor Juan José Ballesta retorna tras haberse destacado como una de las revelaciones de la quinta edición, edición en la que fue el octavo concursante en abandonar la competición. La participación de estos cuatro veteranos busca ofrecer un aliciente para los seguidores del concurso, recuperando así la trayectoria y las historias personales que han marcado la historia reciente del programa.

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David Bustamante y María Escoté se suman a la lista

A la primera lista de participantes confirmados se ha sumado a través de la exclusiva de Poco Pasa TV el cantante David Bustamante, quien afronta de nuevo el reto culinario antes de debutar en su nuevo proyecto teatral como El Zorro. David Bustamante celebra este año su vigésimo quinto aniversario como artista tras salir de Operación Triunfo, y fue el tercer finalista de la sexta temporada de MasterChef Celebrity.

David Bustamante se suma a 'MasterChef Celebrity Legends' antes de participar en el musical de 'El Zorro' (Europa Press)

Junto a él, el citado medio ha añadido a la diseñadora María Escoté, que se enfrenta de nuevo a los fogones tras haber alcanzado la tercera posición en la séptima entrega del programa con famosos. La creativa, que este año completa ocho años como miembro del jurado de Maestros de la Costura, también con su propia edición de celebrities, regresa al universo culinario de la cadena, buscando un desempeño a la altura del prestigio que ostenta en el mundo de la moda y el talento creativo.

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