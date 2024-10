Una psicóloga explica el motivo por el que muchas parejas se separan a pesar de quererse mucho: “El amor no lo puede todo”

Imagen de una pareja peleada (Getty Images)

En el ámbito de las relaciones de pareja, el amor, aunque esencial, no siempre garantiza la estabilidad. Pasada la fase inicial de ‘luna de miel’, hará falta algo más que un fuerte sentimiento para mantenerse juntos. Así lo defiende la psicóloga Laia Sabaté. Esta profesional ha contestado a la tan repetida pregunta a través de un vídeo en la plataforma TikTok, donde deja claro por qué, a veces, el amor no es suficiente.

Según explica la experta en relaciones en la red social, muchas parejas enfrentan desafíos que el amor por sí solo no puede superar. A pesar de una fuerte conexión emocional, las diferencias personales y los objetivos de vida divergentes pueden llevar a la separación, incluso cuando el afecto es profundo.

“¿Por qué una pareja que se quiere mucho de repente va y lo deja? Se supone que estaban super bien, que eran súper felices y que todo era genial”, plantea. “Bueno, pues porque, aunque nos cueste a veces entenderlo, la realidad es que el amor no puede con todo”, sentencia Sabaté. De hecho, ni siquiera considera sano que el amor sea el único pilar que sostenga toda la relación.

¿Por qué el amor no lo puede todo?

Sabaté explica que uno de los principales factores que contribuyen a estas separaciones es la evolución natural de las prioridades y deseos personales. “Probablemente, aunque se quisieran mucho, había muchas cosas en las que o no se entendían, o no acababan de funcionar o no buscaban lo mismo”, comenta. Con el tiempo, las parejas pueden descubrir que sus metas ya no están alineadas, tanto en el ámbito profesional o personal, lo que puede llevar a una ruptura.

Como ejemplo, la psicóloga describe una pareja que “se quiere un montón” y llevan juntos desde los 20 años. “De repente, tienen 35 y uno quiere tener hijos, pero el otro no”, relata. Este puede ser un punto crucial en la continuación de una relación. “O una pareja que, después de no sé cuántos años, de repente uno quiera viajar por el mundo y el otro quiera estar en casa”, comenta.

Es decir, que aunque el amor puede fortalecerse con el tiempo, las metas individuales pueden no coincidir. “Es muy probable que este tipo de parejas se quieran mucho más cuando llevan diez años juntos”, expresa, “pero cuando llevan todos esos años juntos, por mucho que se quieran quizá ya no buscan lo mismo que el día 1″.

La cuestión de si el amor es suficiente para mantener una relación exitosa es compleja. Sabaté subraya que, aunque el amor es necesario, no siempre basta para que una relación prospere. “El amor es súper importante y es el ingrediente principal de una relación, pero cuando lo demás no va por el mismo camino es difícil. Y tampoco sería sano que el amor sostuviera toda la relación”, concluye. La clave, según ella, radica en la capacidad de las parejas para alinear sus objetivos y deseos personales a lo largo del tiempo.

En los comentarios, muchos usuarios comparten sus historias de ruptura, que han venido motivadas por las razones que la propia Sabaté ilustra en su vídeo. Algunos tienen claro que estas cuestiones deben zanjarse “desde el principio” para evitar este tipo de encontronazos, pero otros apuntan que esto no es suficiente porque “la gente cambia”, al igual que sus deseos. “Las cosas no son para siempre y vamos cambiando y evolucionando como seres individuales”, expresan algunos de sus seguidores.