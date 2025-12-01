Por qué atraen las relaciones complicadas y se rechaza la estabilidad: “No es una casualidad, es una causalidad”

Pérdida de interés cuando alguien te trata bien / Composición Infobae España

Sentir desinterés por quienes ofrecen un trato atento y estable, mientras se experimenta atracción hacia personas que generan complicaciones, es una reacción que responde a una serie de mecanismos concretos de carácter psicológico y no a una simple casualidad. Es un fenómeno que se produce del mismo modo que se hace con otro tipo de acciones.

Una psicóloga, a través de su cuenta de TikTok (ainhowins), explica que se han abordado unas razones por las que algunas personas tienden a perder el interés cuando reciben un trato considerado y afectuoso de otro. Este fenómenos puede compararse con el efecto que produce un café de sabor muy intenso: cuando se prueba agua después, esta resulta insípida.

“Tu cuerpo está confundiendo la activación con la atracción y la tranquilidad entonces se vuelve como ese componente vacío”. Quienes se habitúan a relaciones marcadas por la intensidad emocional o la incertidumbre pueden percibir la tranquilidad y la estabilidad como algo que carece de sentido, simplemente porque no se está familiarizado con esa experiencia. La experta ha señalado que, en estos casos, el cuerpo tiende a confundir la activación emocional con la atracción, de modo que la calma se interpreta como una ausencia de estímulo. Esta confesión es la que puede llevar a rechazar vínculos sanos y estables porque no se consigue reconocer el valor de la paz emocional.

Herramientas para afrontar el patrón relacional

La psicóloga ha señalado que ella, como profesional, recurre con frecuencia a la técnica de la exposición al vínculo estable. Esta herramienta consiste en mantener la relación con una persona que aporta tranquilidad, evitando la tendencia a huir a la ausencia de sobresaltos y observando todas las variables implicadas en una dinámica más relacional.

La experta insiste en que el problema no radica en la falta de emoción o de chispa, sino en la ausencia de una paz aprendida, como un componente que puede desarrollarse con el tiempo y la exposición consciente a relaciones estables.

La importancia de la paz en las relaciones

“Te falta esa paz aprendida, ese componente”, finaliza la psicóloga en su vídeo de TikTok. Pero, ¿cómo es ese elemento? En los últimos años, cada vez más personas optan por dar prioridad a la tranquilidad emocional en sus parejas. Según Vanitatis, este cambio de enfoque se debe a una búsqueda consciente del bienestar y la estabilidad.

Los psicólogos observan que las personas que eligen la paz por encima de la pasión suelen haber atravesado relaciones inestables, períodos de ansiedad afectiva o vínculos que les resultan agotadores. Esta experiencia previa, además de producirles un desequilibrio emocional, les lleva a valorar la serenidad como un elemento central en sus vínculos.

Es, especialmente a partir de los 40 años, cuando la paz no es monotonía, sino una conexión sosegada, donde hay una comunicación respetuosa, con cuidados cotidianos y una sensación de compañía que adquieren un papel fundamental y representa una forma de amor más sostenible y reparadora.

Priorizar la paz suele ser un reflejo de un mayor autoconocimiento. Las personas que toman esta decisión suelen tener definidos unos límites y saben qué están dispuestos a tolerar, así como saber qué tipos de relación les aportan bienestar y no les hacen daño. Saben identificar señales de alerta, distanciarse de comportamientos dañinos y buscar vínculos en los que se sientan personas escuchadas y comprendidas.

Este cambio de perspectiva suele darse en personas que son más maduras y en quienes han trabajado su autoestima, logrando no confundir intensidad con amor. Entienden que la pareja es un espacio de apoyo, equilibrio y descanso emocional, abriendo así las puertas a unas relaciones más conscientes, seguras y felices.