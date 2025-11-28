La entrada en prisión de Ábalos eleva al máximo la tensión política: el Gobierno encaja el golpe mientras el PP llama a la movilización

Ábalos y Koldo ingresan en la cárcel de Soto del Real (Montaje Infobae)

José Luis Ábalos y Koldo García han pasado este viernes su primera noche en la prisión de Soto del Real, de donde hace unos días otro peso pesado del PSOE, el exdirigente Santos Cerdán. No están siendo días fáciles para el Partido Socialista, que ha tenido que ver pasar por la cárcel en menos de dos semanas a sus dos últimos secretarios de Organización por su presunta implicación en casos de corrupción y defender al mismo tiempo que todo se acota a esos nombres.

Aunque la cúpula del PSOE trate de marcar toda la distancia posible con el exministro Ábalos y circunscribir los posibles comportamientos irregulares a personas concretas señaladas por la investigación -Ábalos, su exasesor Koldo García y su sucesor en Organización, Cerdán- es difícil esquivar la tensión que están provocando en el Gobierno estos últimos sucesos y la caída del que fue uno de los hombres de mayor confianza de Pedro Sánchez. Y no solo por los (previsibles) y contundentes ataques de la oposición y su petición de elecciones anticipadas, sino también por la nueva presión de la aritmética parlamentaria, que deja al Ejecutivo sin un voto (el de Ábalos) que había resultado crucial en votaciones muy ajustadas en Congreso.

A partir de hoy, el diputado Ábalos no podrá votar (ni cobrar su sueldo de parlamentario): se ha convertido en el primero en la historia en entrar en la cárcel en activo. Y sin su voto, junto a la negativa de Junts y el rechazo del pleno del Congreso a la senda de estabilidad que se votó también este jueves, la aprobación de los nuevos presupuestos parece ahora una tarea imposible para el Gobierno.

Feijóo apunta a Sánchez: “La manzana podrida es él”

Mientras, en el PP consideran que este momento de fragilidad y bloqueo del Ejecutivo es el escenario perfecto para llamar a la movilización ciudadana y apuntar directamente a Sánchez como responsable último. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, salió por la tarde a convocar a los ciudadanos “decentes” a manifestarse este próximo domingo en Madrid contra el Gobierno, dejando en el aire una eventual moción de censura y llamando a que Sánchez convoque elecciones anticipadas.

“Cuando todos los que le encumbraron entran en un sitio, en la cárcel, el señor Sánchez debe salir de otro, del Palacio de la Moncloa”, ha exigido Feijóo, que insiste en que no se trata de “un hecho aislado” o una “cacería judicial”. “La manzana podrida es él y la responsabilidad política es suya”, ha afirmado.

Se trata de la séptima movilización organizada por el líder del Partido Popular desde que llegó a la presidencia del PP en 2022, y explicó que quiere que esta sea una protesta “cívica”, “abierta” y “sin siglas”. Vox, sin embargo, habría preferido más contundencia: su portavoz nacional de Economía, José María Figaredo, invitó a Feijóo a presentar una moción de censura “ya” en lugar de convocar movilizaciones porque “lo que hay que hacer es hacer frente” al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, y no manifestaciones “de domingo” para luego “irse a tomar el aperitivo”.

Mientras, en el Partido Socialista siguen defendiendo su “tolerancia cero” ante la corrupción, aseguran que estas causas no afectan al partido y subrayan que Ábalos fue expulsado del partido y que ahora es un diputado del Grupo Mixto. Y, sobre todo, defienden que las conversaciones en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no apuntan al PSOE como beneficiario de la presunta corrupción.

Las causas, mientras tanto, siguen su camino en el calendario judicial y, menos de 24 horas después de su ingreso en prisión, Koldo tiene otra cita. Será trasladado a la Audiencia Nacional para declarar por la rama del caso que sobre los contratos de mascarillas, PCR y test de antígenos por parte del Gobierno canario.

El riesgo “extremo” de fuga

La decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a Ábalos y su asesor a prisión provisional y sin fianza se debe a que aprecia riesgo “extremo” de fuga ante el inminente juicio por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, que se celebrará previsiblemente en unos meses.

Queda aún por conocer qué estrategia seguirá Ábalos ahora que duerme en Soto del Real bajo la ‘amenaza’ de las décadas de cárcel -se enfrenta a peticiones de pena de hasta 30 años de prisión-. Fuentes consultadas por Europa Press aseguran que en el Gobierno no temen la reacción del exministro, pero las acusaciones que ya ha empezado a lanzar pueden enfangar la investigación.

El exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García han llegado este jueves a la prisión de Soto del Real (Madrid) en furgón policial después de que el juez del Tribunal Supremo (TS) haya acordado prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga.

En el PSOE intentan aparentar normalidad y ya dan por asumido el coste político de estas duras imágenes. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, rechazó que Ábalos y Koldo pudieran difundir información que perjudique al presidente e insistió en que las imágenes de Ábalos y Koldo entrando en la cárcel ya las vieron también cuando entró Santos Cerdán en Soto del Real en verano.

“Ya lo ha experimentado, el señor Santos Cerdán ha estado en (prisión) preventiva, entonces creo que no hay ninguna novedad”, indicó. Mientras, fuentes cercanas le explicaron a EFE que en partido “ya venían llorados”.

Los socios del Gobierno, por su parte, tienen claro y han pedido que “caiga quien tenga que caer” en la investigación de cualquier trama de presuntas irregularidades. “Que se investigue todo lo que se tenga que investigar, caiga quien tenga que caer, sea quien sea (...) Ante la corrupción necesitamos medidas y respuestas firmes y contundentes”, ahondaba la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández.