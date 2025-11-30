Ábalos asegura que su adaptación en prisión está siendo “menos traumática de lo que esperaba” pero pone una pega: “Aquí hace mucho frío”

El exministro José Luis Abalos a su llegada al Tribunal Supremo (Eduardo Parra - Europa Press)

Después de tres noches en prisión, José Luis Ábalos se ha pronunciado por primera vez sobre su situación personal en su cuenta de X, antes Twitter. “Mi agradecimiento por el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y por los demás internos. Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba”, ha escrito.

Sin embargo, ha añadido: “Eso sí, aquí hace mucho frío. Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar…“.

(Noticia en ampliación)