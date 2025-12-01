Cuidado con el claxon: cuándo y dónde está permitido el uso del pitido

Una mujer pulsa enfadada el claxon de su coche (Shutterstock)

A menudo, nadie nos explica cuándo ni cómo está permitido pitar en el coche. El claxon funciona como un instrumento indispensable tanto para adelantar un coche que estorba como para evitar un accidente. Sin embargo, según explica Autoescuela Almagro desde su cuenta de TikTok, la bocina no puede ser utilizada en cualquier lugar y de cualquier forma.

Si la situación que se presenta puede suponer un riesgo de accidente para los usuarios de la carretera, se autoriza el aviso acústico siempre. No importa dónde: se puede emplear la señal sonora del coche tanto dentro como fuera de la Ciudad.

Por el contrario, no se podrá hacer un uso cualquiera cuando se pretende avanzar y el coche que se encuentra adelantado solo estorba. En este caso, hay que tener en cuenta en qué vías se conduce: dentro de ciudad (vía urbana) está prohibido, mientras que fuera de ciudad (vía interurbana) la ley sí permite el empleo de la bocina para advertir a un conductor de la intención de adelantar.

Errores frecuentes de los conductores

Se piensa con más frecuencia de la debida que la bocina del coche ha sido instalada en nuestro vehículo con el fin de expresar nuestro enfado en la carretera. Este empleo, que está prohibido, no solo es ineficaz, sino que puede provocar enfrentamientos en escalada entre los conductores.

El volante ocasiona un efecto sobre el conductor y nos vuelve muchas veces agresivos. La impaciencia con los ciclistas es otro síntoma de irracionalidad en plena carretera. A pesar de nuestro deseo a que las bicicletas tuvieran una mayor velocidad, la señal sonora durante su conducción puede asustarlos y dar lugar a accidentes indeseados.

Representación del ruido de los coches (GROK)

La prohibición de los anteriores usos resulta poco sorprendentes por el riesgo a causar accidentes o enfrentamientos. No obstante, servirse del pitido para saludar a amigos o familiares mientras conduces tampoco está permitido. Aunque saludar a tus seres queridos parezca inocuo, también puede distraer y confundir a otros usuarios.

Por último, el silencio y la tranquilidad constituye una cuestión comunitaria, prácticamente. Hay zonas, incluso, que son más sensibles al ruido, como hospitales, escuelas o zonas residenciales durante la noche. El uso prescindible de la bocina debe ser evitado para preservar el bienestar de los residentes y también de los animales.

Qué dice la ley

La normativa española es muy estricta respecto al empleo del claxon. La ley diferencia claramente entre ciudad y carretera. En zonas urbanas, donde la densidad de población y el impacto del ruido son mayores, el uso del claxon se limita prácticamente a emergencias.

Señora de 65 años en plena conducción (Heute.at)

En cambio, fuera de la ciudad sí se permite utilizarlo para avisar al vehículo que circula delante de que se va a iniciar un adelantamiento, siempre mediante toques breves y nunca de forma continuada. Fuera de estas excepciones, la normativa considera el uso del pitido como una infracción leve y puede acarrear una multa económica. La Dirección General de Tráfico recuerda periódicamente que el claxon debe utilizarse con prudencia, ya que un simple pitido mal empleado puede generar situaciones de estrés y afectar a la convivencia vial.