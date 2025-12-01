España

Cuidado con el claxon: cuándo y dónde está permitido el uso del pitido

Autoescuela Almagro explica: “Para adelantar solamente está permitido pitar en vías interurbanas, fuera de ciudad”

Guardar
Una mujer pulsa enfadada el
Una mujer pulsa enfadada el claxon de su coche (Shutterstock)

A menudo, nadie nos explica cuándo ni cómo está permitido pitar en el coche. El claxon funciona como un instrumento indispensable tanto para adelantar un coche que estorba como para evitar un accidente. Sin embargo, según explica Autoescuela Almagro desde su cuenta de TikTok, la bocina no puede ser utilizada en cualquier lugar y de cualquier forma.

Si la situación que se presenta puede suponer un riesgo de accidente para los usuarios de la carretera, se autoriza el aviso acústico siempre. No importa dónde: se puede emplear la señal sonora del coche tanto dentro como fuera de la Ciudad.

Por el contrario, no se podrá hacer un uso cualquiera cuando se pretende avanzar y el coche que se encuentra adelantado solo estorba. En este caso, hay que tener en cuenta en qué vías se conduce: dentro de ciudad (vía urbana) está prohibido, mientras que fuera de ciudad (vía interurbana) la ley sí permite el empleo de la bocina para advertir a un conductor de la intención de adelantar.

Errores frecuentes de los conductores

Se piensa con más frecuencia de la debida que la bocina del coche ha sido instalada en nuestro vehículo con el fin de expresar nuestro enfado en la carretera. Este empleo, que está prohibido, no solo es ineficaz, sino que puede provocar enfrentamientos en escalada entre los conductores.

El volante ocasiona un efecto sobre el conductor y nos vuelve muchas veces agresivos. La impaciencia con los ciclistas es otro síntoma de irracionalidad en plena carretera. A pesar de nuestro deseo a que las bicicletas tuvieran una mayor velocidad, la señal sonora durante su conducción puede asustarlos y dar lugar a accidentes indeseados.

Representación del ruido de los
Representación del ruido de los coches (GROK)

La prohibición de los anteriores usos resulta poco sorprendentes por el riesgo a causar accidentes o enfrentamientos. No obstante, servirse del pitido para saludar a amigos o familiares mientras conduces tampoco está permitido. Aunque saludar a tus seres queridos parezca inocuo, también puede distraer y confundir a otros usuarios.

Por último, el silencio y la tranquilidad constituye una cuestión comunitaria, prácticamente. Hay zonas, incluso, que son más sensibles al ruido, como hospitales, escuelas o zonas residenciales durante la noche. El uso prescindible de la bocina debe ser evitado para preservar el bienestar de los residentes y también de los animales.

Qué dice la ley

La normativa española es muy estricta respecto al empleo del claxon. La ley diferencia claramente entre ciudad y carretera. En zonas urbanas, donde la densidad de población y el impacto del ruido son mayores, el uso del claxon se limita prácticamente a emergencias.

Señora de 65 años en
Señora de 65 años en plena conducción (Heute.at)

En cambio, fuera de la ciudad sí se permite utilizarlo para avisar al vehículo que circula delante de que se va a iniciar un adelantamiento, siempre mediante toques breves y nunca de forma continuada. Fuera de estas excepciones, la normativa considera el uso del pitido como una infracción leve y puede acarrear una multa económica. La Dirección General de Tráfico recuerda periódicamente que el claxon debe utilizarse con prudencia, ya que un simple pitido mal empleado puede generar situaciones de estrés y afectar a la convivencia vial.

Temas Relacionados

CochesTikTokDGTAutoescuelasMotor EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Janira Sánchez, dentista: “Estos son los tres alimentos que tienes que tomar para tener los dientes fuertes y sanos”

La experta Janira Sánchez explica en TikTok qué productos favorecen la salud bucal y por qué incorporarlos en la dieta diaria puede marcar la diferencia

Janira Sánchez, dentista: “Estos son

El truco de la pezuña que recomiendan los expertos para saber si tu jamón es de buena calidad esta Navidad

El jamón curado es un producto tradicional de la gastronomía española que no puede faltar en las celebraciones

El truco de la pezuña

Lluvia, nieve y frío, el pronóstico de la Aemet para la semana del puente de diciembre: “Algunas vías de comunicación pueden verse afectadas”

La previsión anticipa alternancia de jornadas secas y lluviosas, con temperaturas bajas, nieblas y heladas en casi toda España, mientras Galicia y el norte recibirán lluvias intensas y temporales marítimos

Lluvia, nieve y frío, el

Desarticulada la célula española de ‘The Base’, un grupo neonazi que busca colapsar las instituciones mediante ataques terroristas selectivos

Los agentes comprobaron que los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual de carácter ‘aceleracionista’

Desarticulada la célula española de

‘Gran Hermano 20’ estalla en un debate lleno de tensión: tirón de orejas del Súper, sanción inesperada y una visita con información del exterior

El debate de la semana ha dejado varios momentos clave marcados por el regreso de tres exconcursantes a la casa

‘Gran Hermano 20’ estalla en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desarticulada la célula española de

Desarticulada la célula española de ‘The Base’, un grupo neonazi que busca colapsar las instituciones mediante ataques terroristas selectivos

La Justicia confirma el desahucio de una víctima de violencia de género después de que su pareja renunciara al contrato por una orden de alejamiento

Entrevista con José Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción: “La solución que se ha dado hasta ahora con el hachís no está dando resultado”

“Venceremos, ganaremos y les derrotaremos”: el PP se agarra a los discursos con tono belicista para abrir el ciclo electoral

Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 1 de diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 1 de diciembre

DEPORTES

El FC Barcelona no está

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou