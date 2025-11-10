Agencias

Tres personas fallecieron este fin de semana en carreteras, entre ellas un peatón

Tres personas han muerto en accidentes de tráfico en Alicante, Baleares y Córdoba durante este fin de semana. Entre ellas, un peatón, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los siniestros se han registrado el viernes, el sábado y el domingo y dos de ellos han ocurrido en vía convencional, mientras que uno ha tenido lugar en autopista o autovía. Los accidentes han sido una salida de la vía, una colisión y un atropello a peatón. Con estas tres víctimas mortales se eleva el número de fallecidos en accidente de circulación a 966.

Hasta el momento, septiembre es el mes más negro en las carreteras nacionales con 117 fallecidos, seguido de julio con 115 y agosto con 114.

