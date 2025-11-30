Tres ideas de desayunos saludables para deportistas: son ricos en proteína y fibra

Dos personas haciendo ejercicio. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Si eres una persona que hace deporte, sabrás que la alimentación repercute directamente en el rendimiento físico. Por eso, el desayuno se convierte en una comida esencial: aporta la energía necesaria para comenzar el día y preparar el cuerpo para cualquier actividad física.

Incluir fibra y proteína en esta primera comida es clave, ya que la proteína ayuda a reparar y fortalecer los músculos, mientras que la fibra favorece la digestión y mantiene la sensación de saciedad durante más tiempo. Si eres una persona muy activa a nivel físico y no sabes con qué empezar el día, hay varias opciones que se pueden adaptar a tus requerimientos nutricionales.

Tortita proteica

Las tortitas proteicas son una opción versátil y fácil de preparar. Para una porción, mezcla 1 huevo, 1 clara, 30 g de avena, 1 plátano maduro y una medida de proteína en polvo (aproximadamente 20 g). Cocina la mezcla en una sartén antiadherente hasta que esté dorada por ambos lados.

Este desayuno aporta proteína de alta calidad para favorecer la recuperación muscular, carbohidratos que brindan energía sostenida y fibra que ayuda a la digestión. Se puede acompañar con frutas frescas o un poco de canela para potenciar el sabor.

Valor nutricional aproximado: 300 kcal, 25 g de proteína, 35 g de carbohidratos, 5 g de fibra, 6 g de grasa saludable.

Queso batido con avena y fruta

Mezcla 200 g de queso batido natural bajo en grasa con 40 g de avena y añade tu fruta favorita, como frutos rojos, plátano o manzana. Para un extra de nutrientes, se pueden agregar semillas de chía o nueces picadas.

Este desayuno combina proteína láctea que favorece la síntesis muscular, carbohidratos complejos que proporcionan energía de forma sostenida y fibra de la avena y la fruta que mejora la saciedad y la salud digestiva.

Valor nutricional aproximado: 350 kcal, 28 g de proteína, 40 g de carbohidratos, 8 g de fibra y 7 g de grasa saludable.

Leche con avena y un complemento proteico

Prepara un tazón con 250 ml de leche desnatada o vegetal, 50 g de avena y añade una fuente proteica extra, como una cucharada de proteína en polvo. Si quieres añadir un toque dulce a tu desayuno, las mejores opciones son la canela o un poco de miel natural.

Este desayuno aporta energía gracias a los carbohidratos de la avena, proteína para la recuperación muscular y calcio y vitaminas de la leche, esenciales para huesos y rendimiento físico. Además, es rápido de preparar y fácilmente adaptable según el gusto y necesidades energéticas.

Valor nutricional aproximado: 360 kcal, 27 g de proteína, 45 g de carbohidratos, 6 g de fibra, 8 g de grasa saludable.

Un desayuno equilibrado con fibra y proteína marca la diferencia para quienes practican deporte. Proporciona energía, ayuda a la recuperación muscular y mantiene la saciedad. Optar por tortitas proteicas, queso batido con avena y fruta o leche con avena y proteína permite comenzar el día de manera saludable, nutritiva y adaptada a las necesidades de cada persona