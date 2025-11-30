España

Tres ideas de desayunos saludables para deportistas: son ricos en proteína y fibra

La alimentación es una de las herramientas más útiles para mejorar el rendimiento físico

Guardar
Dos personas haciendo ejercicio. (
Dos personas haciendo ejercicio. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Si eres una persona que hace deporte, sabrás que la alimentación repercute directamente en el rendimiento físico. Por eso, el desayuno se convierte en una comida esencial: aporta la energía necesaria para comenzar el día y preparar el cuerpo para cualquier actividad física.

Incluir fibra y proteína en esta primera comida es clave, ya que la proteína ayuda a reparar y fortalecer los músculos, mientras que la fibra favorece la digestión y mantiene la sensación de saciedad durante más tiempo. Si eres una persona muy activa a nivel físico y no sabes con qué empezar el día, hay varias opciones que se pueden adaptar a tus requerimientos nutricionales.

Tortita proteica

Trotita proteica con arándanos y
Trotita proteica con arándanos y frambuesas (Adobe Stock).

Las tortitas proteicas son una opción versátil y fácil de preparar. Para una porción, mezcla 1 huevo, 1 clara, 30 g de avena, 1 plátano maduro y una medida de proteína en polvo (aproximadamente 20 g). Cocina la mezcla en una sartén antiadherente hasta que esté dorada por ambos lados.

Este desayuno aporta proteína de alta calidad para favorecer la recuperación muscular, carbohidratos que brindan energía sostenida y fibra que ayuda a la digestión. Se puede acompañar con frutas frescas o un poco de canela para potenciar el sabor.

Valor nutricional aproximado: 300 kcal, 25 g de proteína, 35 g de carbohidratos, 5 g de fibra, 6 g de grasa saludable.

Queso batido con avena y fruta

Bol con yogur, frutas y
Bol con yogur, frutas y avena (Shutterstock)

Mezcla 200 g de queso batido natural bajo en grasa con 40 g de avena y añade tu fruta favorita, como frutos rojos, plátano o manzana. Para un extra de nutrientes, se pueden agregar semillas de chía o nueces picadas.

Este desayuno combina proteína láctea que favorece la síntesis muscular, carbohidratos complejos que proporcionan energía de forma sostenida y fibra de la avena y la fruta que mejora la saciedad y la salud digestiva.

Valor nutricional aproximado: 350 kcal, 28 g de proteína, 40 g de carbohidratos, 8 g de fibra y 7 g de grasa saludable.

Romina Pereiro enseña cómo hacer un brownie de banana y avena sin manteca.

Leche con avena y un complemento proteico

Prepara un tazón con 250 ml de leche desnatada o vegetal, 50 g de avena y añade una fuente proteica extra, como una cucharada de proteína en polvo. Si quieres añadir un toque dulce a tu desayuno, las mejores opciones son la canela o un poco de miel natural.

Este desayuno aporta energía gracias a los carbohidratos de la avena, proteína para la recuperación muscular y calcio y vitaminas de la leche, esenciales para huesos y rendimiento físico. Además, es rápido de preparar y fácilmente adaptable según el gusto y necesidades energéticas.

Valor nutricional aproximado: 360 kcal, 27 g de proteína, 45 g de carbohidratos, 6 g de fibra, 8 g de grasa saludable.

Un desayuno equilibrado con fibra y proteína marca la diferencia para quienes practican deporte. Proporciona energía, ayuda a la recuperación muscular y mantiene la saciedad. Optar por tortitas proteicas, queso batido con avena y fruta o leche con avena y proteína permite comenzar el día de manera saludable, nutritiva y adaptada a las necesidades de cada persona

Temas Relacionados

Ejercicio físicoDeporteAlimentaciónAlimentación saludableEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La estrategia reproductiva que permite pausar la gestación en algunas especies: una adaptación evolutiva frente a las adversidades climáticas

El corzo europeo es el único entre los cérvidos ibéricos que emplea esta técnica, a pesar de estar presente en 130 mamíferos

La estrategia reproductiva que permite

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento familiar no basta para suprimir la obligación alimentaria

La resolución se basa en la obligación de los padres de contribuir al sustento de los hijos adultos mientras no hayan alcanzado autonomía económica y no se acredite una causa justificada para ponerle fin

Un padre pide dejar de

Un hombre consigue que la Justicia le retire la pensión a su exmujer tras probar que convive con su nueva pareja

Después de formalizar su separación en 2017 con una pensión de 300 euros mensuales para ella, una ex pareja sevillana volvió a los tribunales cuando él pidió extinguir la prestación alegando que su exmujer mantenía una nueva convivencia

Un hombre consigue que la

Qué implica que Albacete declare ‘persona non grata’ a Pedro Sánchez: una moción simbólica elevada a arma política

El pleno del Ayuntamiento de Albacete convierte la figura de Sánchez en el eje de una declaración institucional de rechazo aprobada por PP y Vox

Qué implica que Albacete declare

Caballo Aveliñés: el equino de los Alpes que pasó de la montaña al deporte internacional

Reconocido por su resistencia y temperamento dócil, este animal se ha consolidado como uno de los favorito en actividades ecuestres, recreativas y terapias

Caballo Aveliñés: el equino de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide dejar de

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento familiar no basta para suprimir la obligación alimentaria

Un hombre consigue que la Justicia le retire la pensión a su exmujer tras probar que convive con su nueva pareja

Qué implica que Albacete declare ‘persona non grata’ a Pedro Sánchez: una moción simbólica elevada a arma política

“Según me voy hartando, más radical me voy haciendo”: los asistentes a la movilización del PP elevan el tono contra Pedro Sánchez

Condenadas a multas que alcanzan los 900 euros cuatro auxiliares de una residencia de ancianos de Cantabria por vejar a dos personas dependientes

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La lucha del PP para defender el honor del zumo de naranja natural 100% exprimido ante la “infinidad de campañas de desinformación”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Precio de la luz estará muy cara este 1 de diciembre: la tarifa mínima subió más del 65%

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Ilia Topuria retrasa su próximo

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán