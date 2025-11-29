La jugada maestra de Selena Leo al registrar la marca “Sonia y Selena” hace estallar a Sonia Madoc: “Nos vamos a ver en tribunales”

Sonia y Selena, en montaje de 'Infobae' (Atresmedia / RTVE)

Sonia y Selena se han vuelto a separar, pero, al más puro estilo de Andy y Lucas o La Oreja de Van Gogh, el mítico dúo que cantaba Yo quiero bailar a principios de los 2000 ha acabado con una gran disputa. Después de 22 años separadas, las artistas volvieron a juntar sus voces para participar en el Benidrom Fest 2025, aunque esta vez parece la definitiva, puesto que hay problemas judiciales de por medio.

Todo comenzó cuando Sonia Madoc, distinguida por su melena rubia, decidió retomar su carrera en solitario, aunque en un inicio continuaría participando en bolos junto a su compañera. Sin embargo, tras una serie de desacuerdos, Madoc formalizó un burofax que hizo llegar a su agencia Locamente Talent. Por su parte, Selena Leo decidió tomar las riendas y registró oficialmente la marca “Sonia y Selena” sin avisar a la otra integrante del grupo. De esta manera, si aprueban su solicitud, Leo sería la única con derecho exclusivo a utilizar el nombre del dúo, tanto para retomarlo junto a otra voz como para hacerlo en solitario.

Tal y como recoge FormulaTV, Sonia no esperaba que los acontecimientos se desarrollasen así: “Mi abogada, Cynthia Ruiz, y yo enviamos un burofax con el fin de alcanzar una resolución amistosa, en el que solicitamos la terminación del contrato debido al incumplimiento por falta de trabajo. Pedimos, además, que se dejen de utilizar mis imágenes en redes sociales y en la web, para dar por concluido el dúo. Este comportamiento demuestra claramente un acto de mala fe”.

Lachispa, Daniela Blasco, Kuve y Lucas Bun tocaron el cielo en la primera semifinal del cuarto Benidorm Fest, que, sin embargo, dejó fuera a K!ngdom, David Afonso, Chica Sobresalto y, pese al favor del público, también a Sonia y Selena.

Madoc también sabía que podía registrarlo, pero no quiso hacerlo: “Mi abogada y yo pudimos habernos adelantado en registrarlo, pero antes de realizar una acción desleal, preferí intentar pactar directamente con ellos”. “Demuestra una actitud poco solidaria y de falta de compañerismo. Yo no respondí de la misma manera porque siempre he procurado actuar con dignidad y como una persona íntegra”, ha añadido al citado medio.

Sonia Madoc en ‘Y ahora Sonsoles’

Además, Sonia Madoc se plantó durante la tarde del viernes 28 de noviembre en el plató de Y ahora Sonsoles visiblemente indignada. “Nos vamos a ver en tribunales, solo digo esto, porque no voy a volver a consentir, y mi abogada tampoco, que se me esté dejando otra vez de que yo dejo tirada a la gente”, le ha explicado tajante a Sonsoles Ónega.

“Yo tengo WhatsApps que ratificaban y que ella me decía que sí, que yo haría mi carrera en solitario. ¿Dónde está el drama en que una persona quiera desarrollarse como artista y que quiera trabajar?“, ha zanjado durante su intervención en el espacio vespertino de Antena 3.

Las cantantes Sonia y Selena (EFE / Blanca Millez)

Por su parte, Selena Leo no se ha pronunciado más allá del comunicado de la ruptura definitiva, que se publicó únicamente en su cuenta de Instagram y la de Locamente Talent. “Tras estudiar la situación, el equipo que las ha acompañado en esta etapa y Selena Leo haremos las declaraciones pertinentes”, se leía en su carta pública, dando a entender que pronto darán su versión.