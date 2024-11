Sonia y Selena, candidatas a Eurovisión 20 años después de ‘Yo quiero bailar’: vida actual, terapias esotéricas e iconos LGTBIQ+

Las cantantes Sonia y Selena, seleccionadas para participar en la cuarta edición del Benidorm Fest 2025 (EFE/Blanca Millez).

Dos décadas después de conquistar las listas de éxitos veraniegos con temas como Yo quiero bailar o Deja que mueva, mueva, mueva, Sonia Madoc (48) y Selena Leo (47) han cumplido este año el reclamo de muchos de sus fans y han dejado atrás sus rencillas para retomar su carrera conjunta como Sonia y Selena. El mítico dúo, que se presentó en su día a Eurocanción 2001, volverá a intentar representar a España en Eurovisión y pondrá la nota nostálgica a esta edición del Benidorm Fest con Reinas. Pero, ¿qué ha sido de ellas en estos veinte años?

Con sus orígenes en un casting de Vale Music, el dúo creado por la doble televisiva de Pamela Anderson y la bailarina de cantantes como Ricky Martin y Enrique Iglesias se formó para representar a España en el Eurocanción 2001, aunque su éxito llegó poco después con el clásico Yo quiero bailar. Un himno del verano que, más de dos décadas después, sigue sonando en discotecas y eventos en todo el país. La canción se mantuvo entre los mayores éxitos del verano y vendió más de un millón y medio de copias, consolidando al dúo como un ícono de la música del verano en nuestro país. De hecho, después de Melody, el grupo es la segunda candidatura más escuchada en las plataformas de música actualmente.

En aquel 2001, Sonia y Selena aprovecharon la popularidad de Yo quiero bailar, haciendo tres conciertos diarios y logrando una proyección impresionante en España. Incluso fueron invitadas a participar en la segunda edición del programa Gran Hermano, donde protagonizaron una de las apariciones más recordadas, llegando a la casa desde un gran ovni. Pese a esta gran repercusión, la realidad económica para las artistas no fue tan deslumbrante. Selena, en una entrevista para El Mundo, confesó que las ganancias fueron mucho menores de lo que muchos imaginaban. “El artista se lleva un pequeño porcentaje de las ventas... No ganamos un dinero significativo”, expresó.

Las cantantes Sonia y Selena, seleccionadas para participar en la cuarta edición del Benidorm Fest 2025, posan durante su presentación en la sede de RTVE, este martes. El Benidorm Fest tendrá lugar entre el 28 de enero y el 1 de febrero y elegirá al representante de España en Eurovisión 2025. EFE/Blanca Millez

“Nuestra compatibilidad no era la idónea”

En 2011, el dúo intentó volver a escena con una nueva versión de Yo quiero bailar, aunque sin alcanzar el mismo éxito. De hecho, intentaron una vez más representar a España en Eurovisión, pero esta vez su candidatura no cumplió con los requisitos del concurso. “Tras 20 años, sigo viendo la repercusión de aquello. A día de hoy, muchas personas me paran por la calle y me dicen: ‘Guau, tú eres Selena. Has marcado mi vida’”, recordó la artista, quien considera que la fama de ese primer momento nunca se ha desvanecido del todo.

Pese al éxito, Sonia y Selena decidieron tomar caminos distintos ante los rumores de que la relación entre ellas no fue nunca realmente buena. “Nos separamos porque teníamos puntos de vista diferentes, percepciones de la vida y de la música muy distintas, y esto es como lo que yo siempre digo: te casas pensando que conoces a tu pareja, pero luego te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Y, en este caso, nuestra compatibilidad no era la idónea”, comentó Sonia a El Español.

Sin embargo, Selena sí que fue más beligerante en sus explicaciones a lo largo de los años: “La compañía discográfica tomó la decisión de invitarla a salir del proyecto”, indicó al mismo medio. Para después aclarar: “Me gusta hacer las cosas impecables... Y todo lo que se salga de ahí ya crea conflictos. La impuntualidad, la falta de profesionalidad, la poca consideración con el resto del equipo... Pido respeto y quiero recibir lo que doy”.

Esta decisión marcó un antes y un después en sus carreras. Ambas emprendieron sus propios proyectos musicales, aunque con destinos y estilos muy diferentes. Selena explicó años después que la idea de volver a trabajar juntas no estaba en sus planes, dado que sentía que su etapa como dúo ya había concluido. Sin embargo, al igual que en 2011, ahora vuelven juntas para volver a luchar por representar a España en Eurovisión.

Nuevos caminos y proyectos individuales

Desde que dejaron de trabajar juntas, tanto Sonia como Selena han desarrollado carreras individuales en diferentes ámbitos contrarios a la música. Selena, quien actualmente vive en Ibiza, se ha convertido en una figura destacada en el ámbito esotérico en la isla. En su página web, se describe como “coach vibracional, médium, canalizadora psíquica y formadora en lenguaje y lecturas extrasensoriales”. También destaca su labor en el proyecto AGNI, una iniciativa que fusiona sus conocimientos esotéricos con la música consciente, expandiendo sus actividades a países de habla hispana. Por otro lado, no se ha olvidado de su faceta musical y la concursante de La granja de los famosos, consiguió ser Disco de Oro en 2002 con la canción Nada volverá a ser igual. Además, este 2024 ha vuelto a sorprender a sus fans con El Cambio.

En cuanto a Sonia, ella sí que ha permanecido luchando por su sueño. Tras el gran éxito del año 2000, la artista decidió retirarse durante un tiempo para descansar y pensar cómo quería enfocar su carrera. En 2007 volvería a los escenarios y desde entonces ha lanzado 23 canciones, entre las que se encuentra su último single en italiano, Io Voglio Ballare, y ha podido colaborar con muchos artistas. E incluso ha permanecido presente en televisión, ya que fue presentadora en programas como Todo Depende, junto a Jordi González, y ha sido una figura destacada en eventos y debates en cadenas nacionales. En estos, ha sido una fiel defensora de la comunidad LGTBIQ+, tanto en España como en el extranjero. Y, de hecho, en 2012, fue coronada como “Reina del Pride” por la comunidad latina en la ciudad estadounidense de Atlanta.