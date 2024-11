Sonia y Selena, a por Eurovisión dos décadas después: “Nuestra canción es icónica, los fans de ‘Yo quiero bailar’ van a llorar”

Sonia y Selena, en la presentación de los artistas del Benidorm Fest 2025. (EFE/Blanca Millez)

Después de más de 20 años separadas, Sonia y Selena han hecho realidad el sueño de sus fans más nostálgicos y de los seguidores de nuevas generaciones que siguen manteniendo vivo el éxito de Yo quiero bailar. El mítico dúo del pop español ha dejado atrás sus rencillas y vuelve a la música con un reto de gran envergadura, pues es uno de los 16 participantes del Benidorm Fest 2025.

“Es el mejor regreso que podíamos haber tenido”, apunta Selena Leo en conversación con Infobae España tras su presentación oficial. “España quería la vuelta de Sonia y Selena y ambas pensamos que la mejor manera era el Benidorm Fest”, agrega Sonia Madoc.

Las artistas celebran el cariño con el que las has recibido el público y aseguran haber encontrado “muy buenas críticas” tras su regreso, que se ha hecho esperar 23 años. Pero ¿por qué han tardado tanto en volver? “Yo he vivido 10 años fuera de España y, ahora que he vuelto, se han alineado los astros”, se excusa Selena, mientras que su compañera alude a que “cada una hizo su carrera en solitario” y el momento de reunirse era ahora porque “han salido muchos festivales de remember”.

Sus diplomáticas respuestas obvian las declaraciones que ambas se dedicaron en el pasado y que evidenciaban su mala relación. Sin embargo, ahora todo eso parece haber quedado atrás. “Ha sido una cosa natural, sin estrategia. Nos hemos reencontrado como si no nos hubiéramos separado nunca”, afirma Selena.

La canción de Sonia y Selena para este Benidorm Fest tiene por título Reinas, está compuesta por Mark Dasousa, integrante de Nebulossa [representantes de España en Eurovisión 2024] y será la carta de presentación de esta nueva era que se abre en la trayectoria del dúo.

Sobre si su tema tendrá esos sonidos dosmileros que les hicieron conquistar las listas de éxitos, Sonia adelanta que Reinas “es icónica”. “No es el ‘Yo quiero bailar’, pero va a hacer llorar. Los que son fans, llorarán. Hay una frase que coge bola y echas la lágrima”, añade.

Aunque no pueden dar muchos detalles sobre su propuesta hasta su lanzamiento el próximo 18 de diciembre, sí advierten de que no se van a alejar de lo que hacían dos décadas atrás. “Ese azafrán de la paella sí lo tiene. Toca la fibra porque esa canción tuvo una gran impronta en los 2000, para nuestra generación y para nuestros fans más jóvenes”, dice Selena.

“Ya estamos ganando porque estamos juntas”

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Sonia y Selena intentan representar a España en Eurovisión. De hecho, deben su fama a la preselección de RTVE, ya que en 2001 debutaron en la Eurocanción con Yo quiero bailar. No ganaron la competición, pero sí el éxito. “En el 2000 no ganamos y fuimos número uno. Hay que luchar y no parar”, recuerda Sonia, mientras que su compañera apunta: “Ya estamos ganando porque estamos juntas. Esta es la puerta a nuestra nueva carrera juntas”.

Sonia y Selena, en una imagen promocional del Benidorm Fest. (RTVE)

Tras conocerse los 16 participantes de esta nueva edición del Benidorm Fest, no cabe duda de que Sonia y Selena son, junto a Melody, las artistas más reconocidas para el gran público. Esto podría suponer una presión añadida para ellas, pero comentan que no es el caso porque “en el escenario se demostrará que lo que importa es la voz y la puesta en escena. No vale de nada el nombre”.

En cuanto a lo que le recomendarían a los artistas emergentes que están dando sus primeros pasos en la industria, Selena les traslada “que no se dejen manipular, que tengan muy claro lo que son y lo que quieren, porque es muy fácil dejarse llevar por la ola de la manipulación y los intereses”. “Y que pase lo que pase, sigan. Esto es una oportunidad, no es el fin. Si te rindes, nunca sabrás lo que puedes hacer. Constancia, perseverancia y lucha”, agrega Sonia.

Finalmente, las dos integrantes de este recordado dúo desvelan lo que han estado haciendo en estos años separadas. “Yo he tenido épocas que me he tenido que buscar la vida con otras cosas. Monté una tienda de moda porque me apasiona. Y luego volví a la televisión como colaboradora en Cataluña y reconduje mi carrera. Desde hace cinco años, gracias a los festivales, sí he podido volver a vivir de la música”, responde Sonia. Selena, por su parte, revela que se retiró de la música y ahora es “coach vibracional”.

Será el próximo mes de enero cuando se sepa quién es el próximo representante de España en Eurovisión. Por el momento, Sonia y Selena prometen ser “las reinas de España” si reciben el apoyo del público para ir a Basilea en mayo. “Es nuestra Super Bowl”, sentencia Sonia.