El máximo apoyo de Alessandro Lequio tras su despido en Telecinco: su mujer, la periodista María Palacios

Desde el inicio de su noviazgo en 1999, su esposa ha arropado a Lequio en todas sus polémicas

Alessandro Lequio y su mujer
Alessandro Lequio y su mujer María Palacios (Raúl Martínez / Europa Press)

El testimonio de malos tratos de Antonia Dell’Atte acabó por conseguir el despido de Alessandro Lequio en Telecinco el pasado miércoles 19 de noviembre. Ahora el conde, que ocupa el foco mediático, tendrá que apoyarse en su círculo más cercano, entre el que se encuentra su mujer, María Palacios.

Como su marido, Palacios proviene de familia aristócrata y trabaja en el entorno mediático, ya que se licenció en Comunicación. Ha trabajado también en el sector de la moda como representante exclusiva de España de la firma italiana Sucrette. Además, colaboró en la expansión internacional de la revista Hola, en la que actualmente presenta su propio programa digital: La red social de María.

Lequio ha tenido relaciones muy mediáticas con Antonia Dell’Atte, Ana Obregón o Mar Flores, pero la más duradera y privada ha sido con su actual esposa. Ella estuvo ahí en uno de los momentos más duros de la vida del tertuliano: la muerte de su hijo Aless Lequio. También ha sido su principal apoyo a lo largo de las abundantes polémicas que siempre han acompañado al italiano.

Entrevista a Pepe Navarro y Mar Flores, concursantes de 'El Desafío'.

La polémica con Olvido Hormigos

Por ejemplo, en 2016, Olvido Hormigos aseguraba haber mantenido relaciones con Lequio en su propia casa familiar cuando él ya había empezado con su mujer. El matrimonio, lejos de tambalearse, se reforzó y juntos pusieron una demanda por intromisión ilegítima en su derecho al honor y a la intimidad. Además, la justicia les dio la razón durante todas las instancias, desde la Audiencia Provincial hasta el Tribunal Supremo.

Lequio luchó hasta el final por desmentir su supuesto idilio con la expolítica socialista, que finalmente tuvo que pagar una indemnización de 60.000 euros a la pareja. Es más, su caso sirvió para reforzar los límites en la difusión de las intimidades de la vida privada de los rostros públicos.

Mar Flores supuso un problema en la relación de Lequio

Antes, en el origen de su relación con Palacios, la revista Interviú publicó unas imágenes de Lequio con Mar Flores que complicaron su noviazgo. “Entonces yo había empezado el cortejo a mi mujer y ella tenía una familia a la que no le hacía gracia que su hija de 22 años saliera conmigo. Todo esto me produjo muchísimas complicaciones”, narró el tertuliano en Vamos a ver.

María Palacios responde a la
María Palacios responde a la prensa (Europa Press)

De esta manera, el punto de partida del romance estaría marcado hace 26 años, pero no se casaron hasta 2008. Se conocieron en un evento en Mallorca en el verano de 1999, cuando ella trabajaba como representante para una marca de baño italiana. Fue una relación complicada, ya que se llevaban 17 años de diferencia: Palacios tenía 22 años y él 39, sumados a una marcada fama de mujeriego.

María Palacios es hija de Pina Milla y Julio Palacios Faci, una figura importante en el sector automovilístico que está emparentado con los condes de Montarco. Han vivido siempre en Madrid junto a María y sus tres hermanos, pero los veranos los pasaban en Galicia. Pese a su estatus, no se trata de una familia mediática que esté acostumbrada a los focos.

