Las 5 faldas imprescindibles para elevar tu look esta temporada: versátiles y elegantes

Los modelos más favorecedores de la temporada para vestir de forma impecable en estas fechas

Conjunto en tendencia con falda
Conjunto en tendencia con falda satinada y camiseta gráfica oversize, combinando estilo casual y moderno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la temporada de celebraciones a la vuelta de la esquina y los eventos multiplicándose en la agenda, llega la hora de buscar combinar aquellas piezas que creen un look elegante y sofisticado, sin muchas complicaciones. Y, entre tantas opciones, hay una prenda que vuelve a destacar por su versatilidad y elegancia: la falda que combina con todo. Desde las famosas que comparten sus estilismos en redes hasta quienes simplemente quieren sentirse especiales en una cena familiar, todas coinciden en lo mismo: una buena falda puede transformar cualquier outfit.

Hablamos de esos modelos que no fallan y que te acompañan del día a la noche con cero esfuerzo. Te presentamos las 5 faldas perfectas para estas fechas, que te permitirán lucir elegante, moderna y segura sin necesidad de repensar tu armario. Prepárate para descubrir cuáles son y convertirlas en tu mejor aliado estas fiestas.

Una mujer con una falda
Una mujer con una falda larga (Freepik)

Una de las faldas imprescindibles para estas fechas navideñas y que elevarán tu look es la falda midi satinada de encaje de Zara. Actualmente, la pieza se encuentra disponible en dos tonalidades (marrón chocolate y negro) y tiene 6 tallas (XS, S, M, L, XL y XXL). Su precio es de 25,95 euros y se caracteriza por su tejido confeccionado en tela de satín, tiro alto con cintura elástica y bajo acabado en encaje. Se trata de un modelo ideal para combinar con un jersey, un body o una camiseta.

Ideales y combinables con cualquier pieza

Falda midi satinada con encaje
Falda midi satinada con encaje (Zara)

Esta pieza es una opción perfecta si tu idea es que acaparar todas las miradas allá por donde vayas. La falda drapeada de H&M Studio Collection es la opción que le dará un toque elegante a tus estilismos. Disponible en la tonalidad burdeos, actualmente se encuentra disponible en 6 tallas (XS, S, M, L, XL y XXL). Su precio es de 49,99 euros y se caracteriza por ser una falda corta en un punto elástico de doble capa con panel fruncido, maxivolumen en tafetán y efecto frufrú en el bajo. Se trata de un modelo ajustado con frunces elásticos a los lados para crear un ligero efecto drapeado.

Falda drapeada en color burdeos
Falda drapeada en color burdeos (H&M)

Esta es una opción diferente y arriesgada que transmite estilo y personalidad. Se trata de la falda midi tul de estampado abstractos de Stradivarius. Se trata de una prenda que, actualmente, se encuentra rebajada a 13,79 euros, pero cuyo precio es 22,99 euros. Está presente en cinco tallas, aunque, ahora, solo están disponibles cuatro de ellas (XS, S, M, L). El modelo está confeccionado en tejido estampado de tul con forro interior, es de tiro medio y cintura elástica.

Falda tul de estampados abstactos
Falda tul de estampados abstactos de Stradivarius

La opción que te presentamos a continuación es ideal para las festividades navideñas. Se trata de la falda mini de lentejuelas de Bershka, que está disponible en dos tonalidades: burdeos y gris oscuro. Actualmente, se encuentra disponible en cinco tallas (XS, S, M, L y XL) y su precio es de 22,99 euros. La pieza presenta una base de tela sintética sobre la que van cosidas o adheridas las lentejuelas, que dan un toque de brillo al modelo. Es ajustada y en la base presenta algo de elasticidad.

Falda mini de lentejuelas de
Falda mini de lentejuelas de Bershka

Y, si te gusta el encaje, te traemos la opción perfecta. La falda midi de encaje de Pull and Bear es la opción ideal si tu idea es combinar elegancia con un toque sofisticado. El modelo, que se puede adquirir por 22,99 euros, se encuentra disponible en cinco tallas, aunque, actualmente, solo hay cuatro de ellas (XS, S, M, L y XL). Se trata de un modelo con detalles de frunces, cintura elástica y en tejido de encaje que combinable con cualquier prenda para lucir espectacular.

Falda midi encaje de Pull
Falda midi encaje de Pull and Bear

