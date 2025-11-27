España

La primera modelo ‘curvy’ española se sincera sobre trabajar en Victoria’s Secret: “Al principio pensé que se habían equivocado”

Lorena Durán se ha sincerado sobre la industria de la moda en ‘Y Ahora Sonsoles’

Sonsoles Ónega y la modelo
Sonsoles Ónega y la modelo Lorena Durán (ATRESMEDIA).

En un mundo cada vez menos normativo e inclusivo, la industria de la moda todavía conserva vestigios de una sociedad marcada por unos cánones de belleza muy estrictos. Victoria’s Secret ha sido una de las compañías que más ha promovido dinámicas tóxicas en las pasarelas aunque, en los últimos años, ha comenzado a verse un cambio de dinámica en la elección de sus modelos y la diversidad de cuerpos.

Este miércoles, en el plató de Y Ahora Sonsoles, Sonsoles Ónega recibió a Lorena Durán, la modelo sevillana que se convirtió en un referente internacional al abrir camino como la primera “curvy” española en la historia de la firma estadounidense. Su entrevista, cargada de sinceridad y de una mirada muy personal a los cambios de la industria, volvió a situarla en el centro del debate sobre los cánones estéticos.

Durán, de 32 años, recordó ante las cámaras cómo su relación con la moda comenzó antes de que aparecieran los primeros obstáculos. Sin embargo, un tratamiento hormonal al que tuvo que someterse en la adolescencia cambió de manera drástica su complexión. Ese proceso, que llegó cuando apenas tenía 15 años, la expuso a comparaciones, burlas y críticas constantes sobre su talla.

Según relató, los primeros pasos en el modelaje fueron un camino cuesta arriba: escuchaba continuamente que debía modificar su silueta para alcanzar los estándares tradicionales. “Cuando empecé en la moda no fue nada fácil, me encontraba con noes todo el tiempo. Me dijeron muchas veces que tenía que adelgazar, que tenía que entrar en el 90-60-90”, explicó en el programa. Aun así, lejos de renunciar a su sueño, la joven apostó por seguir adelante. Esa determinación, contaba, fue la que la llevó a convertirse en un rostro visible de un cambio que parecía imposible una década atrás.

La conversación con Sonsoles Ónega también abordó el momento que impulsó su nombre a escala internacional. Cuando Victoria’s Secret, una firma históricamente asociada a cuerpos extremadamente normativos, decidió incorporarla en una de sus campañas, Durán sintió que el mundo había girado inesperadamente hacia ella. “Al principio pensé que se habían equivocado porque nunca antes se había visto un cuerpo diferente en Victoria’s Secret. Fue un antes y un después en mi carrera", afirmó.

Modelos caminan por la pasarela
Modelos caminan por la pasarela durante el Victoria's Secret Fashion Show 2025 en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 15 de octubre de 2025. (REUTERS/Brendan McDermid).

Una mirada humana a las pasarelas

La sevillana destacó además que la decisión de la firma no solo la beneficiaba a ella, sino que ofrecía a miles de mujeres la posibilidad de verse reflejadas en una imagen que hasta el momento había excluido la diversidad corporal. Durante la entrevista, Durán quiso reivindicar también el papel de sus compañeras de profesión, desmontando la idea de una pasarela habitada por figuras inalcanzables: “Son chicas de carne y hueso, superpreciosas, superguerreras y luchadoras. Las admiro".

Casi al final de la conversación, la periodista le preguntó por las icónicas alas que la marca estadounidense utiliza en sus desfiles. La modelo, en lugar de hablar únicamente del peso físico —que reconoció que es considerable— prefirió convertir la pregunta en una metáfora: “Las alas pesan muchísimo. Yo creo que todas tenemos alas y todas somos mujeres superincreíbles".

